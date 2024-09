Daniel Radcliffe is elbúcsúzott Maggie Smithtől: Képes volt megfélemlíteni és elbűvölni ugyanabban a pillanatban

Daniel Radcliffe a 89 évesen elhunyt Maggie Smitht méltatta, többek között azt mondta a színésznőről, hogy heves természetű intellektus volt.

Ahogyan arról beszámoltunk, életének 89. évében elhunyt Nagy-Britannia egyik legismertebb és legnépszerűbb színésznője, a kétszeres Oscar-díjas Maggie Smith. A Harry Potter-filmek McGalagony professzora több mint hét évtizedes karriert futott be a filmvásznon és a színpadon.

Daniel Radcliffe-fel a Harry Potter-filmsorozatban játszottak együtt, ahol Smith Minerva McGalagony professzort alakította. Radcliffe a Varietynek mesélt arról, hogy kilencévesen, a Copperfield Dávid című film olvasópróbáján találkozott először a színésznővel. Kedvesnek és humorosnak írta le.

Heves intellektus volt, kivételesen éles nyelvvel, képes volt megfélemlíteni és elbűvölni ugyanabban a pillanatban, és ahogy mindenki lefesti, rendkívül vicces is volt. Mindig is elképesztően szerencsésnek fogom tartani magam, hogy együtt dolgozhattam vele, és hogy időt tölthettem vele a forgatáson. A legenda szót túlzásba szokták vinni, de ha ez bárkire is vonatkozik az iparágban, akkor rá igen. Köszönöm, Maggie