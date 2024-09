Macskákkal és egy vak törökkel cáfoltak rá az egyik legnagyobb általánosításra

A közösségi média tartalomgyártóit sokszor jogosan illetik azzal a kritikával, hogy értéket nem teremtő, naplopó emberek, akik tartalom nélküli videókkal igyekeznek ismertséget és pénzt szerezni, ám ahogyan a legtöbb általánosítás esetében elmondható, az online platformok világában is hiba lenne mindenkit egy kalap alá venni. A dél-afrikai The Kiffness ugyanis aligha hasonlítható össze a TikTokon élő adásban ajándékokért párbajozó tartalomgyártókkal. A számaihoz vírusosan terjedő hangsávokat használó zenész ugyanis a szórakoztatás mellett a legfontosabb társadalmi kérdések kapcsán sem marad csendben.

Mivel a közösségi média az életünk szinte minden területére hatással van, így azon sem lepődünk már meg különösebben, hogy egyes tartalomgyártók szinte a semmiből megjelenve, egyik napról a másikra globális ismertségre tesznek szert.

Ez sokszor persze korántsem akkora pozitívum, hiszen sokan meglehetősen silány vagy éppen korántsem követendő, káros tartalommal érik el mindezt, mások azonban továbbra is képesek végtelennek tűnő kreativitásukkal elnyerni az emberek figyelmét és lájkjait.

Mindezek persze ugyanúgy megtalálhatóak az oldalon, és van, aki egy fárasztó munkanap után láthatóan csak arra vágyik, hogy egyes felhasználók élő adásait és értelmetlen párbajait kövesse, azonban a közösségi oldalakon több olyan videós tartalom is megjelent, amelybe a művészi teljesítmény mellett valóban temérdek idő és energia van fektetve.

Ráadásul a modern, digitális korszakban a zenei tehetségek már nem feltétlenül a hagyományos csatornákon keresztül emelkednek fel. Az internet, különösen a közösségimédia-platformok ugyanis lehetőséget biztosítanak arra, hogy az egyedi és kreatív tartalmakkal rendelkező művészek globális ismertségre tegyenek szert.

Közéjük tartozik a 36 esztendős The Kiffness is, akinek videóival a TikTok és a YouTube felhasználói már jó eséllyel össze is futottak. A dél-afrikai zenész ugyanis több olyan remixet készített a közösségi térben népszerű, kutyák és macskák által kiadott hangokból, amelyek aztán vírusosan kezdtek terjedni az oldalakon. Ezt a leírást olvasva persze sokan csak legyintenek, hogy ők bizony azt sem értik, hogy miről van szó, az alábbi videók láttán azonban sokan ráeszmélhetnek arra, hogy milyen tartalmakról is van szó.

Zenei projektje nem lett világhírű, tartalomgyártóként mindenkire rácáfolt

The Kiffness valódi neve David Scott, aki egy dél-afrikai zenész és producer, és már fiatal korában elkezdett előadó-művészettel foglalkozni. Scott hazájában a Rhodes Egyetem zenei szakán végzett, és bár számos zenei stílusban kipróbálta magát, leginkább az elektronikus műfajok világában talált otthonra. A projektje másfél évtizede, még 2011-ben indult, amivel hamarosan Dél-Afrika egyik legismertebb elektronikus zenei előadójává nőtte ki magát – az átütő, globális siker azonban nem jött.

Az igazi áttörést végül a közösségi média hozta el The Kiffness számára. A világjárvány idején – amikor az emberek az otthonukba kényszerültek, és a szórakozást sokszor csak az online világban kereshették –

Scott elkezdett humoros és kreatív videókat készíteni, amelyekben különféle internetes mémeket, állatos videókat és vírusosan terjedő tartalmakat dolgozott fel zenei és vizuális tehetségének kiaknázásával.

Gyakran egyszerű, de zseniálisan kivitelezett zenei kísérettel rendelkeznek ezek a feldolgozások, amelyeket a legtöbbször szerénynek és alázatosnak titulált Scott a saját stúdiójában készít el. Ez nem gátolta meg abban, hogy maradandót alkosson, zenéi ugyanis az egyedi dallamok mellett még humorosak is – ezt jól ötvözte az aktuális internetes trendekkel, így rövid idő alatt globálisan is megismerhették a nevét – a közösségi médiában, különösen a YouTube-on, és a TikTokon többmilliós nézettségre tettek szert a videói, profiljaira pedig szintén több millióan iratkoztak már fel.

Ez nem csupán a jópofa videóinak köszönhető. Mindezek mellett ugyanis a dél-afrikaiakat érintő legfontosabb társadalmi kérdések mellett is kiáll, és Scott már többször bebizonyította, hogy nem fél szembeszállni a kormányzati korrupcióval vagy a társadalmi igazságtalanságokkal, ami még inkább különlegessé és hitelessé teszi őt a közönsége szemében. A zenéjében gyakran foglalkozik olyan társadalmi problémákkal, mint a rasszizmus, a szegénység és az emberi jogok, művészetét sokszor arra használja, hogy felhívja a figyelmet ezekre a fontos kérdésekre.

Kiállása és kreatív megközelítése miatt hazájában igazi közkedvencnek számít, a világon pedig egyre többen ismerik meg a nevét egy-egy nyávogás, vonyítás vagy dallamos gyerekének feldolgozása miatt.

Kutyák, cicák és kántáló katonák

A siker ugyan nem fekete-fehér, az azonban kétségtelen, hogy az online térben a nézettség, a követők és a feliratkozók száma mind-mind – legtöbbször – valós számokkal tudja bizonyítani, hogy kinek a tartalmaira kíváncsiak az emberek. Mindezt pedig The Kiffness is jól látható számokkal tudja alátámasztani.

Legelső vírusosan terjedő videója az azóta is az egyik legnépszerűbb kreálmányának tekinthető, vak utcazenész előadásáról készített feldolgozása, amelyben a Bilal Göregen nevezetű török férfi egy darbuka nevű dobbal adja elő a Loituma együttes Ievan Polkka című dalát – feldolgozása azóta 65 milliós nézettségnél jár a YouTube-on.

Az egyik kommentelő meglehetősen jól megragadta a sikerének titkát: „Egy török férfi egy finn dalt játszik, amelyet egy dél-afrikai dolgozott fel, miközben a zenét egy kanadai macska hallgatja” – írta, utalva arra, hogy The Kiffness munkássága tényleg földrajzi határokon átívelő lehet.

A gyorsan terjedő videó miatt az előadó megerősítést nyert, és újabb dalok elkészítésére adta a fejét. Különböző furcsán nyávogó macskák, vonyító kutyák, éneklő gyerekek vagy kántáló árusok hangsávjait kezdte el használni a tartalmaihoz, amelyek egyben szórakoztatóak és zeneileg is értékelhetőek voltak, így jóval szélesebb körben sikerült megkedveltetnie magát az emberekkel, mint akkor, amikor csupán a zenéjére koncentrált.

Mert ugye az interneten a macskás videók továbbra is a legnézettebb tartalmak közé tartoznak...

Emberekhez köthető hangsávokkal is sikerült már maradandót alkotnia, a különböző dallamos, gyerekek által énekelt dalok mellett elképesztő számokat hozott egy katonák által kiabált nóta is, de rendkívül népszerűek a különböző kultúrákban előadott dalok feldolgozásai is. Olyannyira, hogy immáron nem csupán a telefon kamerája előtt komponál, hanem élő show-val turnézik, ami szintén jól bizonyítja a sokoldalúságát.

Mi ebből a tanulság?

Ismételten megdőlt a csúnya általánosításon alapuló mítosz, miszerint a közösségi médiából csak a szenny és értéktelen tartalmak ömlenek ránk, hiszen The Kiffness többszörösen is bebizonyította, hogy egy igazi, digitális korhoz igazodó zenész, aki kiválóan használja ki a platformok és a közösség nyújtotta lehetőségeket. Kreativitása, humora és őszintesége révén sikerült világszerte ismertségre szert tennie, feldolgozásai pedig nemcsak szórakoztatóak, hanem zeneileg is értékesek, ráadásul sokszor fontos társadalmi üzeneteket hordoznak – ezekből pedig kétségkívül jó páran tanulhatnának a versenytársai közül.

(Borítókép: The Kiffness, azaz David Scott 2019-ben egy fokvárosi fellépésen. / Fotó: Gallo Images / Dereck Green / Getty Images Hungary)