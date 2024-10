Rossz hírt közölt Hugh Grant a következő Bridget Jones-filmről

Hugh Grant, a Bridget Jones-filmekben Daniel Cleaver szerepét játszó színész szerint a film következő, 2025-ben mozikba kerülő része amellett, hogy rendkívül vicces lesz, közben nagyon szomorú is.

A tervek szerint 2025 Valentin napján mozikba kerülő Bridget Jones: Bolondulásig – angolul Bridget Jones: Mad About The Boy 2025 – című film a Daniel Cleaverként visszatérő Hugh Grant szerint nagyon szomorúnak ígérkezik – számolt be róla a BBC.

A vásznon a főszereplő Renée Zellweger kétgyermekes egyedülálló anyát alakít majd férje, Mark Darcy (Colin Firth) halálát követően. Bár a széria legutóbbi, 2016-os, harmadik részében Hugh Grant nem tért vissza a képernyőre, a jövőre megjelenő filmben ismét találkozhatnak majd vele a nézők.

Amellett, hogy rendkívül vicces, nagyon-nagyon szomorú is

– mondta a színész, aki eleinte úgy érezte, hogy karakterének, Danielnek „egyáltalán nincs szerepe” a negyedik részben, de mindenképp „bele akarták zsúfolni” a filmbe.

A gyártó stúdió nem nyilatkozott arról, hogy az új film mennyire fogja követni a könyvben megjelent névadó történetét, de az már kiderült, hogy a forgatókönyvet Helen Fielding írónő jegyzi, aki egy valós tragédiát használt fel a cselekmény kitalálásához.