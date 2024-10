Aggasztó számok érkeztek: a tinédzserek figyelme már egy perc után elkalandozhat

Az okoseszközök állandó jelenléte egyre inkább rányomja bélyegét figyelmi képességünkre. Nemcsak a családi beszélgetéseink és a munkahelyi teljesítmény szenved csorbát, de a személyes kapcsolatok ápolása is komoly kihívássá vált az állandó telefonnyomkodás miatt. Egy friss brit kutatás szerint ma már egy felnőtt ember átlagosan mindössze 17 percig képes koncentrálni az adott feladataira, mielőtt figyelme elkalandozna – a Z generáció esetében pedig egyeseknél ez az idő még ennél is rövidebb, csupán 60 másodperc.

Nem egy háztartásban hangzott már el a család egyik tagjának a szájából a „bármit mondok neked, képtelen vagy odafigyelni rám” mondat valamely verziója, a koncentráció és odafigyelés pedig az iskolákban és a munkahelyeken is egyre nagyobb kihívást jelent a tanároknak és munkaadóknak, de az ezzel küzdő diákoknak és munkavállalóknak is.

Ennek persze temérdek oka lehet, hiszen valaki egyszerre tényleg csupán egy dologra képes odafigyelni – ez pedig korántsem új keletű jelenség –, immáron azonban a mindennapjaink egyik főszereplőjévé előlépő okoseszközök miatt egyre inkább csökken, hogy mennyi ideig vagyunk képesek egy adott dologra vagy személyre koncentrálni.

Korábban úgy vélték, hogy egy ember körülbelül 25 percig képes fenntartani a figyelmét, így már akkor megkérdőjelezhetővé vált az, hogy egy 45 perces tanórát vagy egy annál is hosszabb munkafolyamatot hogyan tud valaki végigülni, vagy hogyan képes a legjobb tudása szerint elvégezni a feladatát – mára azonban ennél is aggasztóbb számokat jelölnek meg a kutatások.

Egy új közvélemény-kutatás szerint ugyanis vélhetően nagyban az okostelefonok állandó pittyegése és rezgése miatt

egy felnőtt csupán 17 perc 10 másodpercig képes fenntartani a figyelmét, mielőtt elkalandozna.

Mindez pedig nemcsak hogy meglehetősen megnehezíti a legtöbb munkahelyi feladat elvégzését vagy a tanórákon való odafigyelést, de a személyes kapcsolatok ápolását is nagyban gátolja. Emellett akár a testi épségünket is fenyegetheti mindez, hiszen a komoly odafigyelést igénylő közlekedés közben is nagyobb eséllyel szenvedünk balesetet, ha már csak ilyen rövid időre tudjuk fenntartani a koncentrációnkat...

Z generáció! Figyeltek?

Ahogyan a legtöbb hasonló kutatás esetében, úgy ezúttal is külön mérhető volt az egyes korosztályokra vonatkozó adat, amely ahogyan azt előzetesen is sejteni lehetett, a most tinédzser és 20-as éveik elején járó Z generáció tagjait érinti a leginkább. A 2000 ember bevonásával készült brit felmérés szerint ugyanis a már a digitális korba beleszületett korcsoport esetében a 17 perces csúfos eredménynek is örülni lehetne, a 18–24 évesek között ugyanis a megkérdezettek 50 százaléka csupán

60 másodpercig volt képes egy adott dologra koncentrálni.

Mindez amiatt meglehetősen figyelemre méltó eredmény, hogy a sokszor az öregedés miatt szellemi képességeikben már megkérdőjelezett 65 év felettiek mindössze 7 százaléka nyilatkozott úgy, hogy egy perc elteltével elkalandozik a figyelmük. Ráadásul ezt a fajta figyelemromlást az elmúlt években kezdték szélesebb körben is észlelni, a válaszadók 36 százaléka pedig a mindennapokban is érzi a csökkenő tendenciát. És hogy mindezért mi okolható?

A figyelmünk elterelésének legfőbb okai a kutatás eredményei alapján a fáradtság, a stressz és a mobiltelefonok értesítései

– derült ki a Nest megbízásából készült felmérésből.

A cég ügyfél-vezérigazgató-helyettese, Gavin Perera-Betts a Daily Mail kérdésére elmondta: „Az állandóan felvillanó értesítések, a közösségi média és az információhoz való azonnali hozzáférés számokkal kimutathatóan is befolyásolja a koncentrációs képességünket.” Emellett kiemelte, hogy a rendkívül aggasztó eredményekben azonban a stressz és a fáradtság is komoly szerepet játszik, hiszen amikor fáradtak vagy stresszesek vagyunk, küzdünk a koncentráció fenntartásával, ami még nehezebbé teszi, hogy egy adott feladatra hosszabb távon összpontosítani tudjunk.

Az edzésre, és egy filmre is tovább tudunk figyelni, mint a párunkra

A sokkoló 17 perces eredmény mellett a kutatás egyes tevékenységekre külön is szűrte azt, hogy mennyi ideig tudjuk fenntartani a koncentrációnkat, az eredményeknek azonban vélhetően egy figyelemre éhes feleség sem fog igazán örülni... A párunkra ugyanis mindössze 19 perc 17 másodpercig tudunk odafigyelni egy beszélgetés során, ami kevesebb, mint amennyit az edzésre (20 perc 57 másodperc) és a filmnézésre (25 perc 12 másodperc) tudunk koncentrálni.

A közvélemény-kutatásból az is kiderült, hogy a pénzügyek rendezése csak átlagosan 19 perc 49 másodpercig tud elfoglalni bennünket,

a munkahelyi feladatok pedig csak valamivel tovább, 20 perc 40 másodpercig.

Az okostelefonok pedig valóban sakkban tartanak bennünket: a megkérdezettek 39 százaléka vallotta be, hogy késztetést érez arra, hogy megnézze a telefonját, ha elveszti érdeklődését valami iránt, 45 százalékuk a fenti figyelmi idő lejárta után ugrál a feladatai között, 42 százalékuk pedig álmodozni kezd.

A kutatás szerint a különböző tevékenységek során az alábbi idő után veszítjük el a figyelmünket:

Beszélgetés a partnerükkel – 19 perc 17 másodperc

Játék a gyerekekkel – 20 perc és hat másodperc

Intim együttlét – 19 perc 27 másodperc

Csevegés egy baráttal – 20 perc és négy másodperc

Munkahelyi megbeszélés – 17 perc és 36 másodperc

E-mail írása – 13 perc és három másodperc

Szövegírás – 11 perc 41 másodperc

Takarítás – 20 perc 20 másodperc

Vezetés – 26 perc 10 másodperc

Munkahelyi feladat – 20 perc 40 másodperc

Pénzügyek rendezése – 19 perc 49 másodperc

Könyvolvasás – 22 perc 34 másodperc

Filmnézés – 25 perc 12 másodperc

Online videók nézése – 17 perc és hat másodperc

Sportmérkőzés nézése – 21 perc 57 másodperc

Podcast hallgatása – 19 perc és 16 másodperc

Edzés – 20 perc 57 másodperc

(Borítókép: Leo Patrizi / Getty Images Hungary)