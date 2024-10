Liam Payne közvetlenül a halála előtt még képeket és videókat posztolt a közösségi médiában

Mint arról beszámoltunk, szerda este 31 éves korában meghalt Liam Payne, miután lezuhant a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel harmadik emeleti szobájának erkélyéről. Azt egyelőre nem tudni, hogy szándékos esetről volt szó vagy véletlen baleset történt. Az argentin média szerint a brit One Direction egykori énekese azért tartózkodott a városban, hogy részt vegyen Niall Horan koncertjén, aki korábban szintén a One Directionben zenélt. A koncerten felvétel is készült Payne-ről, amint a közönség között, a lelátón táncol.





Liam Payne néhány órával a Buenos Airesben bekövetkezett halála előtt még posztolt a Snapchaten. A platformon elmondta, hogy mik a tervei aznapra („Ma lovagolunk.”), mit fog csinálni a közeljövőben („Azt hiszem, újra pólózni fogok”.), az egyik videójában pedig arról beszélt, hogy „szép nap volt itt Argentínában”. Emellett körbevezette követőit a szobában, ahol barátnőjével, Kate Cassidyvel lakott, akivel 2022 októbere óta egy párt alkotott.

A videók napokkal a felvételük után kerülhettek fel a közösségi médiára, mivel Liam Payne barátnője, Kate Cassidy is szerepel rajtuk, aki a hét elején töltött fel videókat a Floridába való visszatéréséről.

A Sky News beszámolója szerint az elhunyt énekes rajongói a Buenos Aires-i CasaSur Palermo Hotel előtt gyűltek össze, és gyertyákat, mécseseket gyújtottak Payne emlékére. Egy argentin tudósító szerint a holttestet már elszállították a halottkémhez, de a rajongók továbbra is a helyszínen maradtak és One Direction-dalokat énekeltek.



A rajongók mellett a hírességek és zenészek is sorra búcsúznak az énekestől. Többek között Paris Hilton, Zedd, Olly Murs, Charlie Puth és Shawn Mendes is részvétét fejezte ki a közösségi médiában.