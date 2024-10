Füstöl mint a gyárkémény, mégis az olimpia sztárja lett

A mindig füstölő Snoop Dogg, a ’90-es évek veszélyes utcai bandaháborúit átvészelve vált világhírű rapperré, ma pedig már nem csak előadóként, de mint üzletember és színész is sikeres. Az ikonikus zenész 53. születésnapját ünnepli, a marihuánához fűződő viszonya és zenei karrierje mellett pedig számos más területen is sikeressé vált. Pedig fiatalkori balhéi és bűnügyei miatt kevesen jósoltak volna neki ilyen hosszú és sokszínű karriert. És hogy mit lehet még tudni a rapperről? Mai kvízünkben mindenre fény derül!

Hiába nem értik sokan, hogy miért, mégis napjaink egyik legszórakoztatóbb emberének tartják a gengszterrapperből az évtizedek során sikeres üzletemberré, na meg az olimpiák kihagyhatatlan elemévé vált Snoop Doggot – aki ma már az 53. születésnapját ünnepli.

Pedig a kilencvenes évek amerikai bandaháborúi alatt bizonyára nem sokan fogadtak volna arra nagy téttel, hogy egyáltalán túléli azokat az éveket...

A napjainkban sokszor a marihuánafogyasztással egy lapon emlegetett, a füvezést sosem tagadó rapper 1971. október 20-án látta meg a napvilágot Vernell Varnado és Beverly Tate gyermekeként. Édesapja háborús veterán, énekes, és postás is volt, azonban a férfi a foglalkozásai és sokszínűsége ellenére aligha nevezhető mintaapának. Snoop Dogg születése után ugyanis mindössze három hónappal otthagyta a családot, így végül mostohaapja, Calvin Cordozar Broadus Sr. nevelte. Ám ő sem sokáig, ugyanis 1975-ben elváltak az édesanyjával.

Talán részben ez is közrejátszott abban, hogy fiatalként, ahogyan a legtöbb kortársát, őt is hamar behálózták a környékbéli bandák. Éppen emiatt nem is meglepő, hogy tinédzserkorában gyakran került összetűzésbe a törvénnyel. Egyesek szerint a Rollin' 20s Crips banda tagja volt, azonban ezt később többször is tagadta. A kisebb-nagyobb bűncselekmények, és a korántsem ideálisnak nevezhető társaság ellenére végül 1989-ben leérettségizett, ám még ugyanebben az évben kokain birtoklása miatt letartóztatták, majd a rákövetkező három évben többször is börtönbe került.

Szerencséjére – na meg a miénkre – ennek ellenére a bandázás mellett másban is megtalálta a szenvedélyét: a zenében.

Dr. Dre rángatta az utcákról a stúdióba

A nyugati parti előadó már gyerekkorában énekelni és zongorázni tanult, és mindössze hatéves volt, amikor rappelni kezdett. A zene szeretete pedig olyannyira megmaradt benne, hogy ez volt számára a menekülőút az utcáról is, miután többször is megjárta a hideget. Hogy megszabaduljon a bajaitól, demókat vett fel unokatestvérével, Nate Dogg-gal és barátjával, Warren G-vel, amelyekben komoly potenciál lehetett, ugyanis az egyik hallatán felkereste az N.W.A nevű formációval elképesztő népszerűségre szert tevő Dr. Dre (Warren G féltestvére), aki egy meghallgatásra invitálta meg az akkoriban még Snoop Doggy Dog néven szárnyait bontogató rappert. Előadása annyira meggyőző volt, hogy azonnal elkezdtek dolgozni a Deep Cover című dalon, majd Snoop Dogg részt vett Dr. Dre máig nagy sikerű albuma, a The Chronic elkészítésében is.

Snoop első albuma, a Dre producerelésével készült Doggystyle volt 1993-ban, ami felkapaszkodott a Billboard hiphop és top 200-as toplistájának első helyére is, így innentől kezdve már nem volt kérdés, hogy a zeneiparban komoly sikerek állhatnak előtte. Ebben pedig még az sem gátolta meg, hogy 1996-ban gyilkosság vádjával bíróság elé állították, miután megvádolták egy bandatag megölésével – ám végül felmentették.

Snoop következő albuma, az 1996-os Tha Doggfather szintén a slágerlisták élére került, annak ellenére is, hogy Dr. Dre a szerződésével kapcsolatos nézeteltérés miatt ekkorra már otthagyta a Death Row kiadót. Snoop ezután maga is otthagyta a Death Row-t, miután összeveszett Suge Knighttal, és a Master P No Limit Recordshoz igazolt. A következő két albumával: a Da Game Is to Be Sold, Not to Be Told (1998) és a No Limit Top Dogg (1999) az első helyet szerezte meg a hiphoplistákon. Utolsó No Limit albuma, a The Last Meal 2000-ben jelent meg, és több mint 2 millió példányban kelt el.

Ezt követően olyan számokat adott ki, mint a Beautiful vagy a Drop It Like It's Hot, de az ő nevéhez fűződik a Sensual Seduction és a Wet című szám is. Hiába azonban a temérdek sláger, mégsem feltétlen emiatt ismeri a világ Snoop Doggot.

A füvezés ellenére is az olimpia kedvence lett, és a filmrendezők is imádják

Snoop ugyanebben az időszakban a színészet felé kezdett kacsintgatni, és több filmben is feltűnt. Szerepelt a Starsky & Hutchban, a Balhé a mosdóban, és a Kiképzés című filmben is, de több epizódszerepet is kapott olyan sorozatokban mint a The L Word és a Nancy ül a fűben. Saját életéről szóló realityt forgatott Snoop Dogg's Father Hood cím alatt 2007-ben, amelyben felesége, Shante és három gyermekük, Corde, Cordell és Cori is szerepeltek. Emellett részt vett a Comedy Central Donald Trumpot égető 2011-es, Roast című műsorában is.

A kamera pedig olyannyira szereti, hogy erre a sportcsatornák is felfigyeltek, és 2021 után az idei párizsi olimpián is részt vett mint az NBC stábjának tagja. Ez pedig talán az egyik legjobb döntése volt a csatornának, ugyanis a lángváltóban való részvétele mellett a közösségi médiában imádták, ahogyan az amerikai tornászcsapatnak szurkol, de több helyszínen is feltűnt – többek között az általa kedvelt díjlovaglást is alkalomhoz illő szerelésben tekintette meg.

Mindez azért is igazán különleges, mert Snoop Dogg egész életében a marihuána legalizálása mellett szólalt fel, maga pedig volt, hogy külön embert vett fel arra, hogy megtekerje füves cigarettáit (napi 150 cigarettát kellett elkészítenie), mivel annyit szív el naponta, hogy már nem bírta a tempót.

A füvezés nála ráadásul nem csak szenvedély, hanem biznisz is, 2015 novemberében elindította a Leafs By Snoopot, ezzel pedig ő lett az első A-listás híresség, aki saját márkás marihuánatermékek árusításába kezdett. Még ugyanabban az évben elindított egy új digitálismédia-vállalkozást is Merry Jane néven, amely szintén köthető a fűhöz: a legfrissebb marihuánával kapcsolatos hírekről számol be.

Ugyan arra a kérdésre csak ő tudhatja a választ, hogy ilyen-e az, amikor az embernek a szenvedélye a hivatása is egyben, egy azonban egészen biztos: mai kvízünkben még több érdekességet tudhatnak meg a rapper életéről.

(Borítókép: Roberto Ricciuti / Getty Images Hungary)