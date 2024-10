Leukémiát diagnosztizáltak Harvey Weinsteinnél

Harvey Weinstein egykori filmmogul információk szerint kezelés alatt áll akut mieloid leukémiával. A diagnózis híre több egészségi probléma megjelenését követte a #metoo-mozgalom alakjánál, akit jelenleg is a New York-i Rikers Island börtönszigeten őriznek.

Harvey Weinstein egykori amerikai filmproducer, a #metoo-mozgalom egyik fő alakja akut mieloid leukémiában szenved – közölte két meg nem nevezett forrás az NBC News keddi cikke szerint. Az exfilmmogul valaha a világ egyik legbefolyásosabb embere volt a filmiparban, azonban szexuális visszaélések miatt nemrég újabb vádakkal kellett szembenéznie.

Információk szerint Harvey Weinsteint a New York-i Rikers Island börtönszigeten kezelik daganatos betegsége miatt, amely a fehérvérűség egyik lassú kialakulású, többéves lefolyással járó fajtája tumoros fehérvérsejtek kialakulásával a csontvelőben és a vérben.

A krónikus mieloid leukémia – CML, más néven krónikus mielogén leukémia – százezerből átlagosan egy embernél alakul ki évente, a csontvelőt megtöltő daganatsejtek idővel a vérkeringésbe is bekerülnek, majd jellegzetesen a májban és a lépben halmozódnak fel.

Harvey Weinstein diagnózisának híre több egészségi problémájának megjelenését követte, a múlt hónapban sürgősségi szívműtéten esett át, hogy enyhítsék a tüdejében és a szívében felhalmozódó jelentős mennyiségű folyadékot. Képviselője, Craig Rothfeld börtöntanácsadó hétfő este adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy „Weinstein úr magánéletének tiszteletben tartása miatt nem nyilatkozunk bővebben”.

Egészségi panaszok sorát tapasztalta

Harvey Weinsteint 2018 májusában New Yorkban tartóztatták le nemi erőszak és szexuális bűncselekmény elkövetésének vádjával, ugyanis az állítások szerint legalább három nőt szexuálisan bántalmazott. A bíróság elítélte Jessica Mann színésznő 2013-as megerőszakolásáért és Miriam Haley produkciós asszisztens 2006-os szexuális zaklatásáért. Később egy újabb ítéletet hoztak ellene Jevgenyija Csernyishova Olaszországban élő modell és színésznő megerőszakolásáért és szexuális zaklatásáért.

2020-ban már mentőautóval hagyta el a bíróságot, a 72 éves férfit a manhattani Bellevue kórházba szállították mellkasi fájdalmak és magas vérnyomás panasza miatt. Később sztentet ültettek be neki, hogy feloldják az egyik artéria elzáródását. Néhány héttel később, az ítélethirdetés után újabb mellkasi fájdalmakkal tért vissza a kórházba. Később pozitív lett a Covid–19-tesztje, néhány nappal azután, hogy átszállították egy Buffalo melletti állami börtönbe.

2021-ben, amikor Weinsteint kiadták Kaliforniának, hogy ott nemi erőszak vádjával jogi intézkedéseket tehessenek ellene, az ügyvédei nyilvánosságra hozták a producer betegségeinek egész sorát: cukorbetegség, koszorúér-betegség, vérszegénység, magas vérnyomás, obstruktív alvási apnoe, krónikus derékfájás, isiász, krónikus lábfájás, ízületi gyulladás, valamint olyan szembetegségek, amelyek súlyosan rontották a látását. A legutóbbi bírósági tárgyalásokon kerekesszéket használt. Ahogyan arról az Index is beszámolt, Harvey Weinstein júliusban Covid–19-cel és mindkét tüdejében tüdőgyulladással került kórházba.

A Miramax és a The Weinstein Company filmstúdiók társalapítója egykor Hollywood egyik legbefolyásosabb embere volt, olyan Oscar-díjas filmek producere, mint a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare. Harvey Weinstein tagadta, hogy bárkit is megerőszakolt vagy szexuálisan zaklatott volna. Továbbra is őrizetben van New Yorkban, miközben a manhattani perújrafelvételre vár, amely az előzetes tervek szerint november 12-én kezdődik.