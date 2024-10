Velük száll majd szembe Istenes Bence, Berki Mazsi és Brasch Bence a nemzetközi bokszmeccsen

Kiderült, kikkel kell ringbe szállnia Istenes Bencének, Brasch Bencének és Berki Mazsinak a Hell Boxing Kings mérkőzésein – a magyar sztárok ellenfelei között akad szlovák TikTok-sztár, bosnyák tartalomkészítő és román énekesnő is.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, november 10-én startol az egymillió dollár összdíjazású Hell Boxing Kings. A televízióban közvetített élő show-ban nemcsak neves ökölvívók mérkőznek meg, hanem 10 ország ismert sztárjai is. A nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a kvalifikációs küzdelmeket követően a legjobb 32 versenyző jutott tovább.

Az ökölvívóverseny negyeddöntőjében kilenc magyar bokszoló, Oláh Levente, Búza Rafael, Gémes Levente, Mester Soma, Száraz Gergely, Csiki Róbert, Kovács Kruzító, valamint a nehézsúlyú Kiss Levente és Bernáth István folytathatja a küzdelmet. A bokszolók mellett a celeb kategóriában hírességek is összecsapnak egymással, úgymint Istenes Bence, Brasch Bence és Berki Mazsi – most pedig az is kiderült, hogy a magyar hírességekkel kikkel szállnak majd szembe.

A színész Brasch Bence ellenfele a szlovák TikTok-sztár, Samuel Jeseter lesz, míg Istenes Bence a bosnyák tartalomkészítő Nermin Rapkics ellen száll ringbe. Előbbiek mérkőzését november 10-én, míg utóbbiakét november 24-én lehet majd figyelemmel követni. Magyarországot képviseli továbbá Berki Mazsi is, aki december 1-jén a román énekesnővel és rádiós műsorvezetővel, Giulia Anghelescuval mérkőzik majd meg.

Mint ismeretes a Hell Boxing Kings-meccseken tíz ország legjobb bokszolói négy súlycsoportban mérkőznek meg. A fődíj kategóriánként 100 000 dollár, és természetesen a WBO-öv.