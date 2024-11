Gyilkosság rengette meg az otthon falait, de nincs meg a tettes

Idén október 31-ét nemcsak a halloween tette különlegessé, hanem az aznap a hazai mozikban debütált Ma este gyilkolunk is, amelynek rendezője Fazekas Péter, írója Köbli Norbert, producere pedig Lajos Tamás volt. A film egyébként igazi sztárgárdát vonultat fel, mivel a szereplők között van Kern András, Hermányi Mariann, Jordán Tamás, Bodrogi Gyula, Bánsági Ildikó, Koltai Róbert, Pogány Judit, Stefanovics Angéla, Bálint András és Hámori Ildikó is. Ahogy az már a korábbiakban kiderült, a forgatáson a legidősebb és a legfiatalabb stábtag között 72 év volt a korkülönbség: a legidősebb a 89 éves Bodrogi Gyula, míg a legifjabb stábtag egy 17 éves produkciós asszisztens volt.

Az Agatha Christie világát idéző, krimivígjáték műfajú alkotás története szerint adott egy színészotthon, a Pirandello, ahol gyilkosság történik. Ebben az intézményben él néhány színész, akikhez csatlakozik egy frissen visszavonult művész, a Kern András által alakított Tolnai Tivadar, akinek nincs ínyére, hogy lemondjon a karrierjéről, a frusztráltságát pedig az otthon lakóin, a pályatársain tölti le. Az ugyanakkor felkavarja az állóvizet, hogy az intézményben egy haláleset történik, amit Tolnai gyanúsnak vél, így magánakcióba kezd, és igyekszik utánajárni, melyik színész követhette el a gyilkosságot.

A film szinopszisa – illetve borítója – alapján sokaknak ugorhat be a 2019-ben megjelent, Tőrbe ejtve című alkotás, amelyre már önmagában csak a plakátját nézve is kísértetiesen hasonlít a magyar produkció. Ennek kapcsán korábban Kovács Gellért filmszerész osztott meg egy bejegyzést a közösségi oldalán, kiemelve: „Jézusom, ez a plakát. Nem is Tőrbe ejtve-nyúlás, hanem konkrétan másolat.”

A készítők viszont eddig nem reagáltak azzal kapcsolatban, hogy az előbbi alkotásból merítették-e az ihletet, vagy sem. A filmet az Index már megnézhette a veszprémi Magyar Mozgókép Fesztiválon, ide kattintva elolvashatja, mit írtunk róla. És ha további érdekességeket szeretne megtudni a produkció szereplőiről, tippelje meg a válaszokat az alábbi kvízkérdésekre!