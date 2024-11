Fischer Gábor: Soha nem láttuk ennyire a jövőt, mint most – itt vannak a TV2 friss bejelentései

A hazai nagy televíziós műsorszolgáltatók idén is a Big Picture konferencián gyűltek össze, hogy bejelentsék legfrissebb híreiket, újdonságaikat és a jövő év legnagyobb durranásait. A két kereskedelmi óriás közül elsőként a TV2 Csoport számolt be az idei év tapasztalatairól és a jövő évi terveiről, Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója pedig néhány bejelentéssel is készült.

Idén november 4-ére időzítették a Big Picture szakmai konferenciát, ahol a legújabb hazai és nemzetközi tartalmi, nézettségi és reklámpiaci trendeket mutatják be minden évben. A szervezők a program összeállításánál ezúttal kiemelt figyelmet fordítottak

a hagyományos televíziózás és a streamingszolgáltatások közötti egyre dinamikusabb, a médiapiacot is folyamatosan alakító versenyre,

az AI térhódítására a televíziózásban, illetve annak hatásaira az iparág egészére,

továbbá – mint minden alkalommal – most is igyekeztek átfogó képet adni a következő évi televíziós kínálatról és a piac várható irányairól.

Nem maradtak el persze a televíziós csatornák jövő évre vonatkozó bejelentései sem. A Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete által életre hívott eseményt, amelyet immáron 12. alkalommal rendeztek meg, és ezúttal is a RaM – ArT Színház lett az otthona, a MEME elnöke, dr. Tóth Csaba nyitotta, akit a házigazda Gundel Takács Gábor újságíró, műsorvezető, sportriporter, kommentátor konferált fel.

A MEME elnöke megemlékezéssel kezdte a beszédét, a napokban elhunyt Hadas Krisztáról és Révész Zsuzsáról fejet hajtva, akiknek távozásáról az Indexen is beszámoltunk. Ezt követően rátért az iparági trendekre, kiemelve, hogy a napjainkban egyre nagyobb teret nyerő streamingszolgáltatók mellett

továbbra is jelentős piaca van a lineáris tévézésnek.

Rámutatott, hogy a felnőtt lakosság 40 százaléka tévézik és streaminget is néz – így a lineáris televíziózás népszerűsége továbbra sem csökkent a hazai lakosság körében. Megjegyezte, hogy ugyan az átrendeződés itthon jóval lassabb, mint amit az amerikai trend mutat, itthon is egyre több felnőtt rendelkezik már streaming-előfizetéssel – igaz, számokban még nem látható jelentős növekedés, sőt az új felhasználók száma csökkent is az elmúlt év adataihoz képest.

A jövőben egyvalami azonban biztos, hogy a streamingnél is fontosabb szerepet kap, méghozzá

a mesterséges intelligencia, amely immáron a televíziós iparág ajtaját is berúgta.

A beszédében azt is kiemelte, hogy ezt az évet is elképesztően nagy nézettségi verseny jellemezte a két kereskedelmi tévéóriás között, amelyek közül elsőként a TV2 vezetői számoltak be arról, mivel ostromolják majd a nézőket a következő évben.

Majka és Pápai Joci sem tudja tönkretenni az évet

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is Pavel Stanchev, a TV2 Csoport vezérigazgatója és Fischer Gábor, a TV2 Csoport programigazgatója értékelte a tavalyi évet, illetve számolt be a csatornacsoport jövő évi újdonságairól. Hozzájuk Csikesz Erika, a TV2 digitális- és értékesítési igazgatója is csatlakozott a színpadon.

Pavel Stanchev azzal kezdte, hogy nem volt könnyű dolguk, hiszen meg kellett védeniük a csoportot az ipar külső nyomásától és az egyre növekvő, rájuk nehezedő adóktól, amihez A kísértés, a Séfek séfe és az Ázsia Expressz sikere is kellett, de hangsúlyozta, hogy a sportban is taroltak a nagy halak: a Premier League és a spanyol bajnokság is nagy nézettséget jelentett a csoportnak.

Ezután Fischer Gábor bővebben is mesélt a TV2 idei évéről, a hátralévő hónapokról, illetve néhány bejelentést is tett a következő évre vonatkozólag. Kiemelte, hogy az a stratégia, amit 2016-ban kitaláltak, működik – „ez lesz a harmadik őszi szezon, amelyben reális esély van a győzelemre”. A fordulópont 2022-ben jött el, azóta a TV2 csoport minden gyártott műsora nyerni tudott ősszel, tavaly pedig minden műsorsávban sikert tudtak elkönyvelni. Úgy gondolja, az idei ősz is jól indult, bár megjegyezte, hogy októberben szorosabb volt a verseny az RTL-lel.

Azt, hogy a Zsákbamacska című műsor idén nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket, Fischer Gábor annak a számlájára írta, hogy Majoros Péter és Pápai Joci három héttel a forgatások előtt átigazolt a konkurenciához. Ennek ellenére úgy véli, „a Kalandra fal! megbukása” némileg kompenzálta ezt a dolgot, és

szerinte a TV2 dominanciája továbbra is megkérdőjelezhetetlen.

Fischer azt is elmondta, hogy szeptemberben a 18–59-es korosztályban 20, míg a 18–49-es korcsoportban 15 százalékkal teljesített jobban a TV2 főműsoridőben a konkurenciánál, a szeptember–októberi számokat összesítve pedig nézettségben tíz százalékkal vezetnek a rivális csatornával szemben. Az év eleji gyengélkedés miatt azonban a jelenlegi adatok szerint némi lemaradásban vannak az RTL-hez képest, amit a programigazgató szerint hamarosan orvosolnak.

Fischer beszédét hallgatva a rutinosabb hallgatóknak azért lehetett némi dejà vu érzése, a tavalyi beszédhez képest ugyanis csupán az elért számok változtak, a programigazgató ezúttal is megtartotta azt a szokását, hogy a sajátjukat a rivális csatorna eredményeivel összevetve időnként jól odaszúrjon az RTL-nek.

Persze elvitathatatlan, hogy tavaly a Sztárban sztár leszek!, a Dancing with the Stars és a Séfek séfe is az élen végzett, később pedig a Házasság első látásra és a Kincsvadászok is jól teljesített. Ősszel pedig megérkezett a csatorna egyik zászlóshajójának számító Ázsia Expressz is, amelyre egyfajta biztos pontként tekintenek, és a várakozásaiknak megfelelően lepattant róla a rivális Fort Boyard és a Kalandra fal! című műsora.

Visszatér A nagy duett

A múlt kimagasló eredményei mellett persze a jövőre nézve is komoly víziókat vázolt fel Fischer Gábor. Kiemelte, hogy hamarosan érkezik a Farm VIP ötödik évada, november 11-én pedig az új minisorozatuk, a S.E.R.E.G is debütál a csatornán, amelyet hétfőtől péntekig sugároznak majd. Jön a Gáspárék, és érkezik a Legyen Ön is milliomos! Palik László vezetésével. Elárulta, hogy a vetélkedőben több újítással is szembesülhetnek majd a nézők:

ezúttal például a három segítség mellett Palik László műsorvezetőtől is kaphatnak majd tanácsot a jelentkezők.

Azt is bejelentette, hogy celebes adásokra is lehet majd számítani az új évadban, illetve hogy a vetélkedő adásba kerülésének napján debütál majd a Házasság első látásra második évada is.

Kitért rá, hogy hamarosan érkezik a korábban már beharangozott és itthon még sosem látott 1% Klub című műsor, amelynek különlegessége, hogy Magyarország lesz a tizedik ország, amely bemutatja ezt a formátumot. 2025-ben érkezik a Hunyadi című sorozat is, amelyet nemrég Cannes-ban is bemutattak, de Jövőre visszatér a Kincsvadászok és az Ázsia Expressz is, amit Malajziában és Indonéziában forgatnak.

Egy nagy durranással is készült a TV2 Csoport programigazgatója. Elárulta,

hogy tavasszal visszahozzák A nagy duett című show-műsorukat is.

2025-ben érkezik a Kiképzés című katonai reality is, amelynek Stohl András lesz a műsorvezetője. A produkcióban civil versenyzőket láthatnak majd a nézők, akiknek profi kiképzőtisztek adnak feladatokat. Amit már eddig is tudtunk, Fischer Gábor megerősítette: A kísértés is visszatér jövőre, amelynek forgatásához hamarosan hozzákezdenek.

Soha nem láttuk ennyire a jövőt, mint most

– jelentette ki a szakember, megjegyezve, 2025-ben kevesebb kockázatot vállalnak, de egy nagyon erős TV2-re számíthatnak a nézők.

Fischer Gábor a beszédét megemlékezéssel zárta, kiemelve, hogy a hétköznapok rivalizálása mellett azért mindannyian emberek és kollégák – a programigazgató őszinte részvétüket fejezte ki Hadas Kriszta és Révész Zsuzsa családjának, hozzátéve: az emberi élet és az egészségünk mindenféle rivalizálásnál fontosabb.

A digitális térben is jól teljesít a csatorna

Azután Csikesz Erika, a TV2 digitális- és értékesítési igazgatója következett, aki a programigazgatóhoz hasonlóan remek eredményekről számolt be a saját területén. Kiemelte, hogy a digitális téren elsöprő fölénnyel kezdték az őszt, aminek legfőbb okát abban látja, hogy azok a brandek, amelyekkel a lineáris tévében lehet találkozni, digitálisan is megtalálhatók. Elmondása szerint a teljes adások és az adásrészletek is nagyon népszerűek voltak online. Olyannyira, hogy

a TV2 Play több mint 250 ezer unique usert zsebelt be, amivel a leglátogatottabb hazai streamingszolgáltatóvá vált.

A digitális platformokért felelős szakember emellett kiemelte, hogy mind a fizetős Premium, mind pedig az ingyenesen használható Zero rendkívül népszerű volt a hazai piacon.

(Borítókép: Fischer Gábor 2023. december 12-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)