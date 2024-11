Rúzsa Magdi: Mindenkinek, aki ott volt, megrázó lenne újraélni azokat a perceket

Hétvégén újra elindul a Megasztár élő show-ja, amely több mint egy évtized után tér vissza a tévéképernyőkre, hogy újabb tehetségeket fedezzen fel. Rúzsa Magdi az Indexnek adott interjújában beszélt a verseny kihívásairól, a közönség döntéseinek fontosságáról, és arról, hogyan egyensúlyoz családja, közelgő Aréna-koncertje és a műsor között. Az énekesnő szerint az idei évad különösen igazságos és izgalmas, mivel a nézők már most aktívabb szerepet kaptak a tehetségek kiválasztásában.

Már nem kell sokat aludni, és elstartol a Megasztár élő show-ja. A TV2 énekes tehetségkutatója legutóbb 12 éve nyitotta meg a kapuit a jelentkezők tízezrei előtt, immáron pedig a zsűriszékekben is ülnek olyanok – Molnár Ferenc „Caramel” és Rúzsa Magdi révén –, akik a műsornak köszönhetik karrierjük beindulását.

Idén ráadásul 12 helyett 13-an bizonyíthatnak a Megasztár élő adásaiban, ugyanis a közönség is beszavazhatott egy korábban búcsúzó versenyzőt a mezőnybe, ami a legutóbbi középdöntős adásban a zsűri egyedüli női tagjának is hatalmas örömöt jelentett.

Rúzsa Magdi nevét Magyarországon természetesen nem kell senkinek bemutatni, sokak fejében élénken élhet, amikor a vajdasági előadó 2006-ban először eresztette ki a hangját a Megasztárban – akkor még mint versenyző. A Megasztár után hazánk egyik legismertebb és legsikeresebb énekesnője lett, rengeteg népszerű dallal, amelyek a kritikusok szerint is generációkat kötöttek össze, és kötnek össze a mai napig.

Az elmúlt években azonban nem csak zenei pályafutása miatt került a hírekbe: hármas ikrei 2022-es születése hatalmas médiaérdeklődést váltott ki. Az ikrek érkezése különleges élethelyzetet hozott számára, hiszen az anyaság és a zenei karrier egyensúlyozása önmagában is kihívást jelent, hármas ikrekkel pedig még nagyobb figyelmet és szervezést igényel. A műsor keddi sajtótájékoztatóján lapunk kérdésére az énekesnő azt is elárulta, hogyan tudja a műsort, a családot és a közelgő Aréna-koncertjével járó munkát összeegyeztetni.

A zsűrizés nem csak a versenyről szól, emberi sorsokról is döntenek

A Megasztár új évada eddig is komoly kihívások elé állította a zsűritagokat, és most, hogy kialakult a végleges élő show-mezőny, Rúzsa Magdi is elárulta, hogyan élte meg a műsor egyes pillanatait, miért fontos számára a korrektség, és miért különleges szerinte az idei évad.

Ha már különlegesség, a fentebb említett 13. versenyző mindenképpen annak számít, az énekesnő szerint viszont a középdöntőben látható örömét sokan félreértették, hiszen Ördög Nóra bejelentésekor azt hitte, hogy egy konkrét énekes kap bizonyítási lehetőséget, nem pedig az összes búcsúzó középdöntős versenyző.

Az a hirtelen örömteli reakció, amit a nézők az összevágott anyagban láttak, valójában Dórának szólt. A középdöntő végén számomra úgy tűnt, mintha csoda történt volna, és ő egyenes ágon visszatérhet a műsorba. Abban a pillanatban azt gondoltam, mintha valaki egy második lehetőséget adott volna neki

– magyarázta.

Néhány másodperccel később azonban kiderült, hogy nem csupán egy versenyző kap esélyt a visszatérésre, hanem a kiesett középdöntős mezőnyből a nézők szavazata alapján alakul majd ki a teljes mezőny. Meglepettsége ellenére Rúzsa Magdi szerint ez a döntés volt igazságosabb. „Az a jó, hogy most már tényleg úgy érzem, ez egy igazán korrekt lépés volt. Mind a tizenkét versenyző, aki párbajban kiesett, újra esélyt kapott, és így a közönség még inkább bevonódhatott a döntéshozatalba, ami egyébként a műsor alapeleme” – vélekedett az énekes.

Rúzsa Magdi a zsűrizés folyamatának kihívásairól is beszélt, hiszen a zsűritagok nemcsak szakmai, hanem emberi szempontból is komoly döntésekkel szembesülnek. „Nyilván mi hosszú időn keresztül ott ültünk a zsűripultban, és sok olyan dolgot láttunk, amit a közönség nem tapasztalhatott meg” – mesélte, hozzátéve:

Ez egy nagyon nehéz feladat, mert nemcsak arról szól, hogy zenei vagy színpadi szempontból kit tartunk jobbnak, hanem emberi sorsokról is döntünk. Ott áll előtted valaki, aki az álmaiért harcol, és néha rendkívül nehéz elengedni valakinek a kezét és összetörni az álmait.

A zsűri dolga akkor válik különösen bonyolulttá, amikor a versenyzők egyre magasabb szintet érnek el, és már nehéz meghatározni, ki a „jobb”. Az előadó szerint ilyenkor az emberi érzelmek gyakran összekeverednek a szakmai döntésekkel.

„Nagyon nehéz olyankor egy objektív szemüveget magunkra húzni, mert ezek az emberek ott vannak előttünk, és az életük is a kezünkben van. Én egyébként rendkívül igazságos embernek tartom magam, és azt szeretném, ha mindenki esélyt kapna. Egy show-műsorban azonban dönteni kell” – magyarázta lapunknak az énekesnő, akinek különösen emlékezetes pillanat volt, amikor Angyal Dávid mint Joker a színpadra lépett a válogatón.

Az az élmény akkor több volt minden másnál. Már nem csak egy televíziós show-műsor, hanem egy mélyen megindító pillanat volt. Megsemmisültem, amikor Dávid belépett, mert valami sokkal nagyobb dolog történt. Ezek a pillanatok mindannyiunkra mélyen hatottak, és úgy gondolom, mindenkinek, aki ott volt, megrázó lenne újraélni azokat a perceket

– emlékezett vissza.

Rúzsa Magdi szerint az ilyen érzelmek megélése szinte elkerülhetetlen egy ilyen verseny során. „Olyan ez, mintha az ember szívét-lelkét kitenné egy hatalmas hálóra, és a végén már mindenkit meg akarna tartani vele. De ez nem így működik, nem erről szól a műsor” – tette hozzá.

„Szeretem, hogy nem mindig értünk egyet”

Mivel Rúzsa Magdi korábban maga is versenyzőként állt a Megasztár színpadán, megérti, mit érezhetnek az élő show előtt a mostani versenyzők, ahogyan arról is van tapasztalata, milyen egy igazán jó zsűri. Ezzel kapcsolatban elárulta, számára különösen fontos az igazságos viselkedés.

Az akkori zsűritől azt tanultam, hogy fontos egyfajta távolságot tartani. Ez akkor is igazságos volt, és most is annak érzem – az ember nem teheti nyilvánvalóvá a saját favoritját a versenyzők között. Mindenkit egyenlően kell kezelni, hogy senki ne érezze hátrányos helyzetben magát

– hangsúlyozta.

A korábbi Megasztár-győztes azt is kiemelte, hogy ebben az igazságérzetben nem tud engedményt tenni, ez a szigorú elvárás maga felé ugyanis régről fakad. „Ez a fajta igazságosság egy gyermekkori becsípődésem, aminek oka is van, de nem szeretnék róla többet mondani. Szeretnék mindenkit tisztességesen kezelni, ami számomra azt jelenti, hogy vagy mindenkit egyformán szeretek, vagy senkit sem emelek ki külön” – magyarázta.

Az élő show közeledtével persze a zsűritagok is izgatottak, hiszen az élő adásokban minden szavuk azonnal hat a versenyzőkre és a nézőkre egyaránt. Az énekesnő úgy látja, hogy a zsűri különböző személyiségei között sokszor van nézeteltérés, de ez is hozzájárul a műsor sokszínűségéhez.

Szeretem, hogy nem mindig értünk egyet. A tévénézők is különböző ízlésvilággal rendelkeznek, és ezáltal a zsűri bizonyos tagjaiban felismerhetik a saját gondolkodásukat. Számomra teljesen rendben van, hogy néha mi is vitázunk, hiszen így alakulnak ki a legjobb döntések

– emelte ki, hozzátéve: „A zsűri tagjai erős karakterek, és mindenki kiáll a maga igazáért. Mindenkinek megvan a maga stílusa, és ez nemcsak megengedhető, hanem kívánatos is, hiszen így mindenki számára hiteles és valóságos az élmény.”

A gyerekektől való elválás mindig nehéz, de másoknak is van hely a jövőképében

Természetesen a műsorral járó bokros teendők mellett Rúzsa Magdi saját élete is rengeteg teendővel jár, hiszen a Megasztár zsűrizése mellett a Papp László Budapest Sportarénában jövő februárban nagykoncertre is készül, ahol az élő show-ba jutott versenyzők közül a top 5 előzenekarként fellépési lehetőséget kap, emellett pedig hármas ikrei miatt édesanyaként is helyt kell állnia. Amikor erről kérdeztük, nagy mosollyal fogadta a kérdést.

„Sokan kérdezik, hogy bírom mindezt, de számomra ez az életmód egyáltalán nem szokatlan. Az emberek talán nem tudják, de régen sokkal több mindent kellett egyszerre csinálnom, és ahhoz képest ez a tempó most már egészen kezelhető. Nagyon szervezett módon alakítottuk ki a napirendemet, és ebben a menedzserem és a családom is maximálisan támogat.”

Ennek ellenére persze a gyermekei számára is fontos, hogy anyaként ott legyen.

Sokszor ott vagyok 0–24 órában, és az elválás mindig nehéz, de úgy érzem, hogy megtaláltam azt az egyensúlyt, amiben mindenki jól érzi magát

– emelte ki Rúzsa Magdi.

Az énekesnő jövőjében pedig már nemcsak a saját karrierje és gyermekei, hanem a Megasztárban induló hazai tehetségek is fontos helyet foglalnak el. A leendő versenyzőknek például azt tanácsolta, bátran lépjenek színpadra, ha úgy érzik, hogy ott a helyük. „Ha valakiben ott van az érzés, hogy arra született, hogy a színpadon van dolga, annak el kell jönnie. Ez egy nagy út, és nem mindenki jut el a végéig, de ha megtalálod a saját hangod, akkor már nyertél” – mondta.

És bár egyszer az idei műsor is lezárul, a kiesett versenyzők számára is van élet a show után.

Voltak már olyanok, akik ugyan nem jutottak tovább, a Megasztárnak köszönhetően sokan felfigyeltek rájuk. Van, aki itt találta meg az útját, és úgy gondolom, ennek a műsornak nemcsak a győzelemről, hanem a lehetőségekről is szólnia kell

– mutatott rá a Máté Péter-díjas énekesnő, akiben az is felmerült, hogy a műsor után is figyelemmel kíséri majd a versenyzők karrierjének alakulását. „Egyelőre konkrét terveink nincsenek erre vonatkozóan, de gondolkodunk rajta, hogyan lehetne nyomon követni azokat, akik már elindultak az úton” – zárta a beszélgetést.

(Borítókép: Rúzsa Magdi 2024. november 5-én. Fotó: Szollár Zsófi / Index)