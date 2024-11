Kate Moss-ra 14 éves korában figyelt fel a modellszakma, ekkor cserkészték be egy New York-i repülőtéren. A ma már 50 éves Moss, akinek 22 éves lánya, Lila is modellkedik, nem rég úgy nyilatkozott, nagyon megbánta, hogy 15 évesen akt felvételeket is vállalt, de akkor úgy érezte, nagy a nyomás, és nem mondhat nemet.

A dél-londoni Croydonból származó modell a The Face magazinban pózolt ruha nélkül, a képeket a 2010-ben elhunyt Corinne Day készítette 1990-ben. Mint Moss most elmondja, a fotózás után is sokat sírt, hogy belement, mert igazából nem akarta megtenni, de Day azt éreztette vele,

muszáj vállalnia, különben nem kap másik munkát.

Ráadásul többen is ott voltak a képek elkészítésénél, Moss pedig szégyenlős volt.

A fodrász és a sminkes jelenléte zavarba hozta, úgyhogy a fodrászt meg is kérte, hogy forduljon el. Az volt a szerencse, hogy Croydonban nem árulták az újságosok a The Face-t, úgyhogy senki nem látta a város iskolás szülöttét pózolni az újágban, de Moss szerint biztos, hogy többen hallották hírét. És hogy milyenek ezek a képek, amik a későbbi szupermodellt ábrázolják? Van, hogy csak egy kalappal takarja el testét, egy másik képen félmeztelen és tollas fejdíszt visel.

Mint Bella Freud Fashion Neurosis című podcastjében bevallotta, abban az időben szégyellte magát az anyajegye miatt és sokat sírt is. De nincs oka panaszra mégsem, mert mindig úgy érezte, hogy a szakma támogatja, így volt ez 2005-ben is, amikor a világsajtót bejárta a fénykép, amin drogot fogyaszt egy stúdióban akkori szerelmével, a zenész Pete Dohertyvel. A kompromittáló fotó miatt elesett egy 1 millió angol font értékű szerződéstől és be kellett vonulnia a rehabra is. De amint visszatért, mindenki felkarolta és újabb és újabb munkákat kapott.