Meghalt Jim Carrey testvére

Meghalt Jim Carrey idősebb nővére, Rita Carrey. A rádiósként dolgozó nő 68 éves volt. Halálhírét férje jelentette be, aki péntek reggel írta meg a Facebookon, hogy felesége „békésen és csendben” hunyt el csütörtökön – írja a TMZ.

A férj úgy emlékezett Rita Carrey-re, mint a „legjobb barátjára”, „szeretőjére” és „gyönyörű feleségére”.

„Ritának mindig szerető lelke volt, és mindenkinek segíteni akart, még vadidegeneknek is. Mint mindenki tudja, a karácsony volt Rita kedvenc ünnepe, de igazából neki minden nap az volt, adománygyűjtést is indított egy helyi jótékonysági szervezet megsegítésére” – írta a közösségi médiában.

Férje megírta azt is, hogy december elején gyertyás virrasztást tartanak a nő tiszteletére, és biztatta a rajongókat, hogy vegyenek részt a Christmas on the Terrace rendezvényen is az Ontario állambeli St. Catharinesban.

A rádiós műsorvezetői és előadói munkája mellett Rita Carrey sok éven át egy klasszikus rockzenekarban is játszott. A nő Kanadában született, ahol 3 testvérével Johnnal, Patriciaval és Jimmel nevelkedett.