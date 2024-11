Schobert Norbert őszinte vallomása: agyának egy része elpusztult

Schobert Norbert és Rubint Réka is megmérette magát Palik László Legyen ön is milliomos! címen futó vetélkedőjében, előbbi különösen kíváncsi volt a teljesítményére. Nem készültek előre a kérdésekre, végül pedig örült, hogy így is sok mindenre tudott helyesen válaszolni.

A fitneszguru elmondása szerint ugyanis stroke-jának köszönhetően az agyának egy része elpusztult. Mint ismert, Schobert Norbert 2021 augusztusában, kutyasétáltatás közben váratlanul összeesett, és mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Mint kiderült, stroke-ot kapott, majd azonnali életmentő műtétet kellett végrehajtani rajta, ugyanis egy vérrög elzáródást okozott az agyában. Azóta sikerült felépülnie, illetve azt is megfogadta, soha többé nem fogja magát túlhajtani.

Amikor két éve jött az újabb agyi elzáródás, akkor az agyamnak egy része elpusztult. Pontosítva, a bal agyféltekémben egy diónyi rész elhalt. Sokáig memóriazavarom is volt, de ez idővel magától helyreállt, ahogyan a mozgásom is

– mondta Schobert a Blikknek, hozzátéve, hogy napközben nincsen sok problémája, de estére hamar elfárad. Hozzátette, hogy az alkoholról is le kellett mondania, ugyanis már egy pohár bor után alig tud beszélni, ezért manapság igyekszik ebben mértéket tartani.

A stroke okozta károkkal megtanult együtt élni, sőt még tudatosabban igyekszik élni az életét.