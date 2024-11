Harry herceg a királyok sportját űzi, nem is akárhogy

Már közeleg a nap, amikor újra a csapból is Harry herceg és Meghan Markle fog folyni, mivel december 10-én érkezik a Netflixre a Polo című sorozat, ami főleg a lovaspóló szerelmeseinek kedvez, ám a sussexiek is kiveszik a részüket a produkcióból.

Harry herceg és Meghan Markle az Egyesült Államokba költözve és teljesen leválva a brit királyi családról a saját lábukra álltak. Megalapították közös cégüket, az Archewell Productionst, illetve szerződést kötöttek több nagyágyúval, köztük a Spotifyjal – bár ennek a megállapodásnak már véget vetettek, mivel a sussexiek nem teljesítették az elvárásokat –, továbbá a Netflixszel. A streamingóriással egy 100 millió dollárról szóló egyezséget kötöttek, aminek értelmében összesen öt produkciót kell elkészíteniük. A legelső a Harry&Meghan című sorozat volt még 2022 decemberében, ami különösen kiverte a biztosítékot a királyi családnál, mivel a herceg olyan részleteket tárt fel a Buckingham-palota működésével, illetve arisztokrata rokonaival kapcsolatban, amivel a britek egy része szerint átlépett egy határt.

A második produkció a Live to Lead dokusorozat volt, amiben szakmájukban kiemelkedően teljesítő ismert személyek voltak láthatóak, köztük Greta Thunberg, mindegyiküknek egy külön részt szenteltek. Míg a harmadik a Heart of Invictus nevezetű széria volt, ami a Harry herceg által alapított Invictus Játékokról szól. Ezek mellett további két alkotás várható még a sussexiektől, akik – mint arról a korábbiakban beszámoltunk – a jövőben nem terveznek egy olyan produkcióban sem feltűnni, amelynek ők állnak a középpontjában, mivel úgy vélik, már elmondták, amit el kellett mondaniuk. Bár a hercegnek valamelyest még így is lesz szerepe a soron következő szériában, mivel a kedvenc sportjáról, a lovaspólóról fog szólni.

A hírek szerint a Polo címre hallgató sorozat december 10-én debütál a Netflixen, és öt részen keresztül fogják bemutatni, milyen intenzív edzésnek vannak kitéve a US Open Polo Championship résztvevői, illetve hogy mekkora a rivalizálás közöttük. Az Archewell Productions által kiadott nyilatkozat szerint a sorozat a sport szépségére koncentrál, illetve az ebben az ágban jeleskedő sportolók szenvedélyét is bemutatják majd, kiemelve, mi szükségeltetik ahhoz, hogy valaki a legmagasabb szinten űzze a lovaspólót.

Mint ismert, a lovaspólót a királyok sportjának is nevezik, amit Harry herceg a nagyapjához, Fülöp herceghez, édesapjához, III. Károlyhoz és testvéréhez, Vilmos herceghez hasonlóan már tinédzserkora óta űz. A királyi családhoz egyébként VI. György, II. Erzsébet édesapjának uralkodása óta áll közel ez a sport. Sőt, Meghan Markle is a herceg egyik lovaspóló-mérkőzésén jelent meg először a nyilvánosság előtt még 2017-ben a berkshire-i Coworth Parkban. Bár a királyi sarj jelenleg Kaliforniában él, ez nem gátolja őt meg abban, hogy továbbra is lovaspólózzon. Idén áprilisban például a csapata megnyert egy meccset Miamiban, ami egy jótékonysági rendezvény volt, így gyűjtöttek pénzt az egyik szervezetnek, a Sentebale-nek, amit a herceg alapított 2006-ban.

Parkolópályán a főzőműsor

Meghan Markle saját főzőshow-ja ugyanakkor egyelőre még lóg a levegőben. Bár azt sejtették, az is a streamingplatformra érkezik majd, ezzel kapcsolatban nem érkeztek bővebb információk. Az American Riviera Orchard márkája ugyanakkor az elkövetkezendő hónapokban elstartolhat. Mint megírtuk, az már biztosnak tekinthető, hogy különböző élelmiszereket, köztük lekvárokat, dzsemeket, dióvajat, kenhető termékeket, valamint asztalterítőket, ivóedényeket, evőeszközöket és szakácskönyveket tervez árusítani.

A Daily Mail szerint viszont további termékekben is gondolkodik, például sminkekben, bőr- és hajápolási kozmetikumokban, illatszerekben, szappanokban, testápolókban, illatosítószerekben, jógaszőnyegekben, párnákban és ékszerekben. Ezen kívül papíráruk árusítását is tervezi, így írószerek, jegyzetfüzetek, üdvözlőlapok, naptárak, ajándékcsomagolások, fotóalbumok és partidíszek szintén szerepelni fognak a kínálatban. Sőt, Markle nem feledkezett meg a négylábúakról sem, ezért az állateledel mellett etetőtálakat, nyakörveket és ágyakat is lehet majd kapni.

Egy film is érkezik?

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Sussex hercege és hercegnéje megvásárolta Carley Fortune egykori újságírónő Meet Me At The Lake című romantikus regényének szerzői jogait – ami arra enged következtetni, hogy megfilmesítenék a történetet. A Sun akkori értesülései szerint hárommillió fontba, vagyis körülbelül 1,3 milliárd forintba kerülhetett nekik az üzlet. A kötet – amely már megjelenésének első hetében 37 ezer példányban kelt el – egy harmincas éveiben járó párról szól. Az ő történetükön keresztül hívja fel a figyelmet a szerző az olyan témákra, mint a gyerekkori traumák, a szülés utáni depresszió vagy a mentális egészség. Egyesek egyébként párhuzamot véltek felfedezni a könyv két főhősével történtek, illetve Harry herceg és Meghan Markle között.

Előbbi esetében az adja a hasonlóságot, hogy a kötet egyik karaktere autóbalesetben veszti el a szülőjét, ahogy a királyi sarj anno az édesanyját. A kábítószer-használatról szintén szó van a regényben, ahogy a herceg is sokféle drogot kipróbált fiatalként. A hercegné esetében viszont csak azt az egyezést vélték felfedezni, hogy a könyv főszereplői Torontóban élnek, akárcsak korábban Markle hét éven át. Sőt, azt feltételezik, hogy mivel Carley Fortune írónő torontói – korábban újságíróként a Fortune-nek írt cikkeket, köztük Meghan Markle rendezetlen frizurájáról is –, így ebből kifolyólag ismerhetik egymást a hercegnével, ami alapjául szolgálhatott a sikeres üzlet létrejöttének. Kérdéses, hogy a vélhetően a könyvből készülő filmes feldolgozás a Netflixre érkezik-e majd, vagy sem.

(Borítókép: Harry herceg 2020. január 16-án. Fotó: Chris Jackson / Getty Images)