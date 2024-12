Másodpercekig tartott a meccs, Berki Mazsi egy ütéssel „kivégezte” román ellenfelét

A Hell Boxing Kings vasárnapi bokszmeccsein ismételten szoros küzdelmeknek lehettek szemtanúi a miskolci DVTK Arénában szurkolók, valamint a tévéképernyők előtt az RTL nézői is. A profi sportolók mellett ugyanis ezúttal is ringbe léptek hírességek, az indulás jogát kivívó három magyar celeb közül utolsóként pedig Berki Mazsi is bemutatkozott a sorozatban. A híresség legutóbb a Sztárboxban kiválóan szerepelt, így nem volt kétséges, hogy izgalmas mérkőzésre számíthatunk most is. A ringben pedig román ellenfele ellen végül bizonyította is rátermettségét az édesanya, akinek egy ütés kellett a sikerhez.

Ahogyan arról az Index is beszámolt, a tegnapot megelőző vasárnap ismételten civil versenyzők, külföldi celebek, illetve Istenes Bence és a bosnyák influenszer Nermin Rapkic drámai összecsapásának is szemtanúi lehettünk a Hell Boxing Kings harmadik adásában, tegnap pedig Istenes és Brasch Bence továbbjutása után Berki Mazsin, azaz Berki Renátán volt a sor.

A rendezvénysorozaton tíz ország legjobb bokszolói mérkőznek meg egymással hétről hétre négy súlycsoportban, a fődíj pedig kategóriánként 100 ezer dollár, illetve egy WBO- és egy Hell Boxing Kings-öv.

A nemzetközi versenyre több mint 14 ezren jelentkeztek, közülük a legjobb 32 bokszoló jutott tovább. A celeb kategóriában ismerős arcokkal is találkozhattunk, mivel a Sztárbox első évadának nyertesei, Brasch Bence, Berki Mazsi és a Molnár Áron helyett induló Istenes Bence is kesztyűt húzott, a műsorvezetők között Gelencsér Tímeát és Szujó Zoltánt tudhatjuk, utóbbi Árpa Attila helyére ugrott be, aki egy forgatás miatt nem tudta vállalni a műsort.

Ehhez mérten nem meglepő, hogy ezúttal is nagy izgalom övezte a nagyszabású gálát.

A hazai pálya ezúttal is segített

Mivel a Hell Boxing Kings koránt sem csak a celebek meccseiről szól, így ezúttal is több magyar érdekeltségű mérkőzést tekinthettek meg a nézők. Magyarország színeiben azt est folyamán elsőként Oláh Levente lépett ringbe a szerb Veljko Gligorics ellen. A 26 éves szabadkai szerb bajnok ökölvívó több mint 160 meccsen van már túl, így a 19 esztendős magyar versenyző nem várhatta ölbe tett kézzel a találkozót. Láthatóan nem is tette.

A junior Európa- és felnőtt magyar bajnok Oláh Levente bátyja álmait követve vált ökölvívóvá, rátermettségét pedig nem csak előzetesen akarta bizonyítani a tatabányai sportoló, de végül tudta is a szorítóban.

A könnyűsúlyú negyeddöntőben ugyanis már az első menetben erős balhorgokkal zökkentette ki ellenfelét, aki azonban a pillanatnyi megingás ellenére sokkal több tiszta ütéssel dominált a mérkőzés első felében.

A nehezen pontozható négy menetből mégis az utolsó három perc olyan jól jött ki a magyar versenyzőnek, hogy a bírók döntése szerint többségi pontozással összességében is jobbnak bizonyult, így

Oláh Levente jutott az elődöntőbe, ahol a honfitárs Kovács Kruzító lesz majd az ellenfele.

Az est folyamán persze nehézsúlyú bunyóban sem szenvedtünk hiányt ezúttal sem, ugyanis az óriások csatájában a 2 méter magas, horvát Fran Hodak és 190 centis szlovák riválisa, az ellenfeleit általában a ringből is kiütő Peter Weiss mutatta meg azt, hogy miért is szeretnek bele a nézők az ökölvívásba. A súlyos pofonokat végül a horvát bokszoló osztotta jobban, így ő jutott az elődöntőbe.

A vasárnapi gála második magyar érdekeltségű meccse hasonlóan komoly izgalmakat hozott, hiszen a dzsúdzsicuban is jártas, csupán 18 esztendős Gémes Levente ellenfele a 28 éves görög Theocharis Tsaousidis volt nagyközépsúlyban. A 2021-es görög bajnok 13 éves kora óta bokszol, így meglehetősen tapasztalt sportoló, még ha korábban egy súlyos baleset miatt éveket is kellett kihagynia. Persze a hat éve bunyózó, 19 éves Gémesnek sem volt miért szerénykednie, hiszen a 2022-es évben a legjobb hazai bokszolónak választották, felnőtt magyar bajnokságot nyert, és ifjúsági világbajnoki ezüstérem is került már a vitrinjébe.

Profizmusuk és keménységük pedig a diósgyőri ringben meg is mutatkozott, az első menetben pedig a hazai szurkolók örülhettek jobban, hiszen Gémes sokkal több tiszta találatot tudott bevinni ellenfelének – Kovács Kokó István pedig ehhez mérten iskolapéldának titulálta a magyar bokszoló teljesítményét.

Kettejük összecsapása valóban az est legjobb mérkőzése volt, hiszen mindkét fél rendkívül sokat és keményen ütött, a pontozóbíróknak azonban ezúttal is dönteniük kellett, akik az arénában szurkolók nagy örömére,

egyhangúlag Gémes Leventét hozták ki győztesnek.

Így kettőből két siker volt ekkor a magyar mérleg, ráadásul az est egyik legjobban várt mérkőzése még mindig hátra volt.

Berki Mazsi román ellenfelének sem kegyelmezett

Még 2023-ban derült ki, hogy a Sztárbox győztesei lehetőséget kapnak arra, hogy részt vegyenek a Hell Boxing Kings celebritás kategóriájában, amelyre Brasch Bence, Istenes Bence és Berki Mazsi kvalifikálta magát. A férfiak már az elmúlt hetekben megküzdöttek, és mindketten továbbjutottak, így a magyar hírességek közül Berki Mazsi volt az utolsó, aki december 1-én bizonyíthatott.

A magyar influenszer a női könnyűsúlyú kategóriában lépett ringbe, az Instagramja alapján pedig jól látható volt már a mérkőzést megelőzően is, hogy remek formában van – az utóbbi hónapokban intenzíven készült, rengeteget edzett. A célja pedig ezúttal is egy volt: Sztárboxhoz hasonlóan ezt a versenyt is meg akarja nyerni, így mindent meg is tett azért, hogy felkészülten lépjen a kötelek közé.

Ellenfele a negyeddöntőben az a Giulia Anghelescu volt, akit Romániában – nem túl meglepően – egyszerűen csak Giulia néven ismernek. A 40 éves énekesnő és DJ korábban a román DJ Project énekese volt, majd szólókarrierbe kezdett. Giulia több mint 30 éve dolgozik a médiában, és mindig új kihívásokra vágyik – így Berki Mazsihoz hasonlóan a Hell Boxing Kings kapcsán is rendkívül motivált volt, és alig várta, hogy feszegethesse saját határait.

Ehhez mérten nem is meglepő, hogy a mérkőzés mindkét fél számára kemény küzdelmet hozott, ám már az első perctől érezhető volt, hogy Berki ellenfelével szemben korábban már többször is ringbe lépett. Berki Mazsi erőnléte és technikája is jóval profibb volt, mint a román ellenfélé, így kettejük összecsapásában már az első pillanattól kezdve erősen benne volt az is, hogy nem lesz szükség a pontozóbírók lapjaira.

Olyannyira, hogy

Berki Mazsi első ütése olyan erősre sikeredett, hogy ellenfele nem tudta folytatni a néhány másodpercig tartó meccset.

A kemény munka így meghozta a gyümölcsét, és bár a közönség aligha emiatt maradt fent éjfélig, a magyar influenszer is az elődöntőbe jutott, akárcsak a celeb kategória többi hazai versenyzője.

A következő két hétben már az elődöntős küzdelmek következnek, így továbbra is érdemes lesz követni a Hell Boxing Kings küzdelmeit.

(Borítókép: RTL)