Milliókat költ arra, hogy újra szűz legyen, pedig veszélynek lehet kitéve

Ravena Hanniely brazil influenszer eltökélte, hogy tiszta lappal szeretne indulni az életében, amihez az adná meg a kellő kezdőlöketet, ha újra szűz lenne. Egy ma már klinikailag is elismert eljárásról beszélünk, amelynek ennek ellenére megvannak a maga szövődményei.

Két évtizeddel ezelőtt talán többek fogadták volna értetlenkedve, hogy valaki plasztikai műtéthez vagy egyéb kozmetikai eljárásokhoz folyamodik, ám 2024-ben már egyáltalán nem kirívóak ezek az esetek. A botoxszal, az ajakfeltöltéssel, az arcplasztikával és más beavatkozásokkal élők száma olyannyira az egekbe szökött, hogy az Esztétikai Plasztikai Sebészet Nemzetközi Társasága (ISAPS) által idén nyáron megrendezett világkongresszuson közzétett adatok szerint tavaly globálisan 5,5 százalékos növekedés volt tapasztalható a sebészeti beavatkozások terén. Mint hozzátették, a plasztikai sebészek több mint 15,8 millió beavatkozást végeztek, míg a nem sebészeti eljárások száma 19,1 millió volt. Az elmúlt négy évet nézve viszont a növekedés összességében 40 százalékra tehető.

Több hírességről is kiderült már, hogy valamilyen kozmetikai eljáráson esett túl, köztük Brad Pitt, Christina Applegate, Madonna vagy épp Jane Fonda. Utóbbi korábban arról beszélt, nem akart felhagyni a színészettel, ahogy azt sem szerette volna, hogy öregedése megakadályozza abban, hogy továbbra is űzze a szakmáját, így szépészeti beavatkozásokhoz folyamodott. Bár egy interjúban elmondta, kifejezetten utálja a plasztikai műtéteket, elege lett abból, hogy olyan az ábrázata, mintha állandóan fáradt lenne, így kés alá feküdt. Négy évvel ezelőtt viszont komoly döntést hozott, és úgy határozott, soha többé nem veti magát alá plasztikai műtéteknek.

Az előbbiekben említett kozmetikai eljárásokon, azaz a botoxon, az ajakfeltöltésen vagy az arcplasztikán kívül ugyanakkor napjainkban már olyan beavatkozások is népszerűvé és elfogadottá váltak, amelyek nem azt a célt szolgálják, hogy valaki fiatalítson a külsején. Ezek egyike a szűzhártya-rekonstrukció, amelyre most egy brazil influenszer, Ravena Hanniely vállalkozott. A 23 éves lány kész több mint 7,4 millió forintnak megfelelő összeget költeni arra, hogy ismét szűz legyen. Nemrég egy interjúban arról beszélt, az eljárás különleges jelentőséggel bír a számára, mivel a műtét az újrakezdést szimbolizálja mind a magánéletében, mind a szakmai életében.

Újra szűz akarok lenni. Az önbecsülésem és személyes okok miatt, amelyek mindig is fontosak voltak a számomra

– jelentette ki.

Ahogy Hanniely kiemelte, az esztétikai előnyök mellett pszichológiai szempontból is hatással bír majd rá az operáció, mivel az lebeg a szeme előtt a leginkább, hogy nőként mitől érezné magát még jobban. Bár arról nem számolt be, mikorra tervezi a műtétet, azt kiemelte, hogy a beavatkozás különös odafigyelést igényel, így követi az orvosok tanácsait, kerüli a fizikai megterhelést, tartózkodik a szextől, és kényelmes ruhákat hord. Ugyan az orvostudománynak napjainkban már csak a képzelet szab határt, így a szűzhártya-rekonstrukció is megoldható, tisztában kell lenni ennek veszélyeivel.

Nem veszélytelen

Tekintve, hogy a szűzhártya a tisztaság szimbólumaként szolgál, sok nő vetemedik arra, hogy akár vallási vagy kulturális szempontból megpróbálja visszaszerezni azt. Érdemes ugyanakkor lefektetni, hogy a szűzhártya-rekonstrukció vagy szűzhártyaplasztika során a szüzességet nem lehet visszanyerni, pusztán azt lehet elérni, hogy a következő együttlétkor a beteg vérezzen a behatolást követően. A műtétet kétféleképpen hajthatják végre:

ha a szűzhártya maradványai még megtalálhatóak, azokat vissza lehet varrni,

a páciens saját testéből származó szövetek felhasználásával állítják helyre a szűzhártyát, megfeszítve a hüvely falát.

Ahogy arról Hana Salusollia, a londoni székhelyű Medisonal Clinic vezérigazgatója beszámolt, bár egy elfogadott kozmetikai eljárásról van szó, annak jelentősége inkább szimbolikus – mivel a szüzesség nem visszaszerezhető. Kiemelve, a beavatkozás bizonyos kockázatokkal járhat, beleértve a fertőzést és a hegesedést. A páciens az operáció alatt és után kisebb vérzést, illetve nem megfelelő ütemben zajló gyógyulást tapasztalhat, és egyesek az eredménnyel sem túl elégedettek.

Ez erkölcsi kérdéseket is felvet, és a betegeket ösztönözni kell arra, hogy saját etikai döntéseket hozzanak meg, ahelyett hogy bármit is kényszernek éreznének a társadalmi nyomás miatt

– ismertette aggodalmait Salusollia, hozzátéve, nem mindenki támogatja az efféle műtéteket, de itt az idő felhagyni az ítélkezéssel és tiszteletben tartani mások döntését.