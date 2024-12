Visszatér Budapestre a Guns N’ Roses

Még fel sem ocsúdtunk a Guns N’ Roses tavalyi budapesti koncertjéből, amire 31 évet kellett várniuk a magyar fanoknak, a rockzenekar ma bejelentette, hogy jövőre újra ellátogatnak Magyarországra. Ahogy az a Live Nation közleményéből kiderül, 2025. július 15-én ismét begurul a Nightrain Budapestre, hogy megrengessék a Puskás Arénát, ahol a Public Enemy lesz a vendég zenekar. A banda hivatalos rajongói klubja, a Nightrain tagjai számára a jegyelővétel december 10-én 9 órakor indul, a teljes körű jegyértékesítés pedig december 13-án 9 órától nyit.

A Guns N’ Roses 2025-ben egy nagyszabású turné keretében tér vissza Európába és a Közel-Keletre, a nyár folyamán stadionokban és fesztiválok főfellépőjeként láthatjuk őket. A zenekar különleges vendégekkel is készül: a turné különböző állomásain a Public Enemy, a Rival Sons vagy éppen a Frank Carterrel kiegészült Sex Pistols melegít be a koncertek előtt.

A május 23-án kezdődő 24 napos turné során a Los Angeles-i legendák először lépnek fel Szaúd-Arábiában, Grúziában, Litvániában és Luxemburgban, míg Bulgáriában, Szerbiában, Törökországban, Portugáliában, Spanyolországban, Olaszországban, Csehországban, Németországban, az Egyesült Királyságban, Dániában, Norvégiában, Svédországban, Finnországban, Lengyelországban, Magyarországon és Ausztriában már visszatérőként köszönthetik őket.

Mint ismert, a Guns N’ Roses neve 1985-ös alakulása óta fogalommá vált, és a mai napig a történelem egyik legmeghatározóbb amerikai rockzenekara. A banda a popkultúra szerves részévé vált, 1987-es Appetite For Destruction című, mérföldkőnek számító opusuk a valaha volt legkelendőbb debütáló, illetve a 11. legtöbbet eladott amerikai albummá vált. A 2016 és 2019 között zajlott Not In This Lifetime elnevezésű turnéjuk minden idők negyedik legnagyobb bevételt hozó koncertkörútja volt. 1991-ben a Guns N’ Roses a hétszeres platina státuszt elérő Use Your Illusion I és Use Your Illusion II lemezeivel sokkolta a világot, amik már induláskor rögtön a Billboard slágerlistájának első két helyén nyitottak.

Szintén 100 millió feletti lemezeladással büszkélkedhet a G N'R Lies (ötszörös platina), a The Spaghetti Incident? (platina), a Greatest Hits (ötszörös platina), valamint a Chinese Democray (platina) albumuk is. Ők a világ egyik legtöbbet streamelt rockbandája átlagosan havi 24 millió hallgatóval a Spotifyon. Az évszázad újraegyesülését követően a Coachella főfellépői voltak, és több mint 5 millió jegyet adtak el a Not In This Lifetime… turnéjukra.

A hétfői napon egy másik nagy budapesti koncertet is bejelentettek: Katy Perry szintén visszatér a fővárosba.

(Borítókép: A Guns N' Roses 2023. október 6-án. Fotó: Kevin Mazur / Getty Images / Power Trip)