Milliárdokért kelt el Hollywood egyik ismert relikviája

A filmes relikviák szinte minden esetben eredményesebben csalogatják magukhoz az érdeklődőket, mint más ereklyék. Ezt alátámasztja a Heritage Auctions dallasi aukciósház szombati árverése is, amelyen kalapács alá került Judy Garland egyik cipője, amit még az 1939-es Óz, a csodák csodája című film forgatásán viselt – összesen négy darab maradt fenn ezekből a lábbelikből.

Mint ismert, a klasszikus filmmusicalben a néhai színésznő a gonosz boszorkány cipőjét a jó boszorkánytól kapja meg. Bár az aukciósház eredetileg úgy becsülte, körülbelül 3 millió dollárt, vagyis jelenlegi árfolyamon 1,17 milliárd forintot érhet a lépő, sikerült messze túlszárnyalni az elképzelésüket.

A New York Post közlése szerint a múlt hónapban megnyílt online licit 1,55 millió dollárról indult, ám a szombati aukció során szinte percek alatt háromszorozták meg a becsült végösszeget. Telefonos érdeklődők is akadtak, égtek a vonalak. Több mint 800-an követték nyomon a licitálás alakulását, a cég aukciós oldala pedig csütörtökre már közel 43 ezer oldalletöltést generált.

A Judy Garland Múzeum szintén szerette volna megkaparintani a cipőt, de végül nem az övék lett a nyertes ajánlat, hanem egy ismeretlen vevőé, aki az aukciósháznak fizetett költségekkel együtt 32,5 millió dollárt, azaz 12,72 milliárd forintot költött – a cipő 28 millió dollárba, vagyis 10,96 milliárd forintba került. A licitálás végeztével az árverésvezető azt is elárulta, ennél nagyobb összegért még egy ereklye sem talált új gazdára náluk. A korábbi rekordot 5,52 millió dollárral Marilyn Monroe ikonikus fehér ruhája tartotta, amelyet felfújt a szél.

Mint ismert, a cipőket még 2005-ben lopta el a Judy Garland Múzeumból Terry Jon Martin, aki kalapáccsal törte be a vitrint, ahol tartották. Egészen 2018-ig rejtély volt a lábbeli holléte, amikor is az FBI rájuk talált. A férfi ellen 2023 májusában emeltek vádat, be is vallotta bűnösségét, jelenleg pedig egy hospice-ban él.

Martinnak eleinte egyik korábbi munkatársa – aki kapcsolatban állt a maffiával – azt állította, drágakövekkel lehet kirakva a cipő, emiatt ér 1 millió dollárt. Mástól viszont azt hallotta, a rubinnak hitt kövek igazából üvegdarabok, így továbbadott a relikvián. Ekkor került Jerry Hal Salitermanhez, aki ellen szintén vádat emeltek, ő a vártak szerint januárban áll bíróság elé, bár a bűnösségét tagadja. A cipőket még februárban szolgáltatták vissza Michael Shaw emléktárgygyűjtőnek, aki kölcsönadta azokat a múzeumnak, ahonnan ellopták.