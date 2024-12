Taroltak a magyarok, Brasch Bence és Berki Mazsi is péppé verték ellenfeleiket

Újfent csordulásig telt a miskolci DVTK Aréna, ahol ezúttal is a bokszé volt a főszerep; utolsó elődöntőjéhez érkezett ugyanis a Hell Boxing Kings. Ezzel egyetemben kialakult az egymillió dollár összdíjazású verseny döntőjének felhozatala is, jövő héten Kovács Kruzító, Berki Mazsi és Brasch Bence már az övért és pénznyereményért küzdenek.

Tovább folytatódott a vasárnap esti boksz az RTL-en – utolsó elődöntőjéhez érkezett a Hell Boxing Kings. Ezúttal Kovács Kruzító és Oláh Levente, Ela Jerkovic és Berki Mazsi, Mester Soma és Gémes Levente, valamint George Manakis és Brasch Bence szálltak a szorítóba, hogy bebiztosítsák helyüket a jövő heti döntőbe. A bokszolók látszólag ezúttal is mindent beleadtak, ami nem véletlen, a tét ugyanis hatalmas: akár 100 ezer dollár is a nyertesek zsebében landolhat egy WBO-öv társaságában.

Már az első percben folyt a vér

A vasárnap esti adást a férfi könnyűsúlyban induló Kovács Kruzító és Oláh Levente mérkőzése nyitotta, akik pofátlanul fiatal koruk ellenére egyáltalán nem kímélték egymást: ütéseik olyan erővel landoltak, hogy már az első körben vérben úszott az arcuk. A kommentátorok szerint a nézők egy háborút láthattak, Kovács és Oláh pedig néhány pillanat erejéig

még Dél-Amerikát is elhozták Miskolc városába.

A kőkemény küzdelmet végül egyhangú pontozással Kovács Kruzító nyerte, ami nem volt meglepő, a fiatal ugyanis elképesztő találatokat vitt be ellenfelének, aki – a szakértők szerint – nem volt ott kellően fejben.

Nagy középsúlyban a korábbi ifjúsági magyar bajnok Mester Soma, valamint a többszörös magyar bajnok Gémes Levente mérte össze erejét és tudását. A mérkőzésekben egyértelműen meglátszott, hogy korábbi bajnokok csapnak össze: rendkívül kiegyenlített és profi öklözésnek lehettek szemtanúi a tévénézők. Ezek után a győztes kihirdetése sem volt egyszerű feladat, a bírák 38:38, 38:38, 37:39 arányban azonban végül Mester Somának ítélték oda a győzelmet, és ezzel együtt a továbbjutás jogát.

Nem hoztak ránk szégyent a magyar sztárok

A profik mellett természetesen sztármérkőzésekből sem volt hiány, Istenes Bence után Berki Mazsi és Brasch Bence is megmutatta, hogy kemény fából faragták őket. Mazsi a horvát influenszerrel és ápolónővel, Ela Jerkovic-csal szállt ringbe, akinek mondhatni esélye sem volt a magyarral szemben. Berki ütései olyannyira pontosak voltak, hogy Jerkovicra az első és a második körben is rá kellett számolni – ekkor azonban a mérkőzés bírája már leállította a küzdelmet.

Berki Mazsi így csakúgy, mint előző ellenfelével szemben, újfent technikai kiütéssel nyert,

ezzel bebiztosítva helyét a jövő heti döntőbe. Győzelme után Mazsi úgy nyilatkozott, sokkal jobban örül sikerének, mint legutóbb, de azért reméli, hogy a legközelebb még többet mutathat magából; ezzel utalva arra, hogy már vágyik egy keményebb ellenfélre.

A második elődöntő utolsó – és egyben legjobban várt – mérkőzését a világhírű görög modell, George Manikas, és a Sztárbox nehézsúlyú bajnoka, Brasch Bence vívta. Míg az első kör rendkívül kiegyenlített volt a két nehézsúlyú között, addig a második menetben már szó szerint leuralta a görög modellt Brasch. A Sztárbox korábbi bajnokának jobb egyenese egy pillanat alatt kiütötte Manikast, így a bíró azonnal leállította a mérkőzést – ennek értelmében Brasch technikai KO-val továbbjutott a döntőbe.

Immanuel, I'm coming!

– ordította el magát Brasch a győzelmét követően, ezzel üzenve következő ellenfelének.

December 22-én tehát mind a három magyar celebért, Istenes Bencéért, Berki Mazsiért és Brasch Bencéért is szoríthatunk majd – emellett pedig még egy legendás gálamérkőzést is figyelemmel követhetünk; Kunkli Tivadar száll majd szembe Boráros Gáborral. Mellettük pedig természetesen ott lesznek a korábban továbbjutott profi bokszolók is, úgy, mint például Kiss Levente, Kovács Kruzító vagy Mester Soma.