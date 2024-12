Családtagjai küzdenek azért, hogy hazavihessék a demens Wendy Williamst

Wendy Williams – aki 2008-tól 2022-ig vezette a The Wendy Williams Show című amerikai műsort, amelyből összesen 14 évad készült – ápolócsapata még februárban osztott meg egy sajtóközleményt, amelyben úgy fogalmaztak: a műsorvezető frontotemporális demenciában és primer progresszív afáziában szenved – ami egyébként megegyezik Bruce Willis állapotával. Mint kiemelték, az 59 éves Williamsnél még 2023-ban állapították meg az előbb felsorolt betegségeket, azóta egy kezelőintézetben él. Kezdetben egy bíróság által kijelölt gyámja volt, aki mind a pénzügyeit, mind az egészségügyi ellátását felügyelte, így a rokonai is csak rajta keresztül tarthatták vele a kapcsolatot.

A 60 éves tévés állapotáról az év eleje óta aligha lehetett bármilyen információt is hallani, ám a fia, Kevin Hunter Jr. most megtörte a csendet. A Breakfast Club rádió műsorvezetője, Charlamagne Tha God osztott meg egy videót az Instagram-oldalán, amelyben gratulált a frissen lediplomázott Kevin Hunter Jr.-nak, aki mindamellett, hogy megköszönte a jókívánságokat, arról is beszámolt, hogyan érzi magát az édesanyja.

Ha már itt vagyok, egy gyors tájékoztatás az anyámmal kapcsolatban. Képben van, és haza akar jönni. Küzdünk azért, hogy ez megtörténjen, mert az elszigeteltség gyorsabban megöli, mint bármi más

– fogalmazta meg.

Ahogy korábban megírtuk, a műsorvezető ápolócsapatának nyilatkozata szerint azért döntöttek amellett, hogy megosszák a nyilvánossággal, mit lehet tudni Williamsről, hogy elejét vegyék a különböző találgatásoknak. Ezek a pletykák főleg azt követően kezdtek el terjedni, hogy a tévés elkezdte elfelejteni a szavakat, és furán viselkedett.

Sajnos sok afáziával és frontotemporális demenciával diagnosztizált egyén megbélyegzéssel és félreértésekkel szembesül, különösen akkor, ha viselkedésbeli változásokat mutatnak, de még nem kapták meg a diagnózist

– írta a gondozócsoport.

A tévés megpróbáltatásairól egyébként egy kétrészes dokumentumfilm készült, amit az amerikai Lifetime csatornán vetítettek le. A produkcióban többek között az látható, hogy Williams azt állítja, nem ismer fel egy épületet sem, amely mellett elhalad. Sőt, megkérte a sofőrjét, hogy menjen el a tévéstúdió mellett, ahol korábban dolgozott, holott néhány perccel azelőtt már elhaladtak arrafelé.