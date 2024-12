Újabb részletek derültek ki a 16 évesen meghalt Hudson Meek halálával kapcsolatban

Egyes információk szerint a hatóságok úgy vélik, hogy Hudson Meek halálában nem játszott közre sem alkoholos, sem kábítószeres befolyásoltság, ahogy azt is kizárták, hogy bármiféle erőszakos cselekedet áldozatává vált volna.

Ahogy arról az Index is beszámolt, december 19-én Alabamában szenvedett balesetet a 16 éves Hudson Meek, akit többek között a 2017-es Baby Driver című filmből ismerhetett meg a közönség. A színész egy mozgó járműből esett ki, amelynek következtében komoly sérüléseket szenvedett, így azonnal kórházba szállították, ahol végül két nappal később hunyt el. A történtek kapcsán egy közlemény is megjelent a fiatal Instagram-oldalán, amelyben azt írták:

Megszakad a szívünk, hogy Hudson Meek ma este hazament, hogy Jézussal legyen. A földön töltött 16 éve túl rövid volt, de oly sok mindent elért, és jelentős hatással volt mindenkire, akivel találkozott.

Az esetet a Vestavia Hills-i rendőrség vizsgálja, és már meg is érkeztek az újabb részletek a tragédia körülményeiről. A TMZ információi szerint a hatóságok balesetként kezelik az ügyet, és úgy vélik, a kábítószer vagy az alkohol nem játszott szerepet a színész halálában. A lap kiemeli, a rendőrség mindemellett azt is kizárja, hogy Meek bármiféle erőszakos cselekedet áldozatává vált volna. Arra vonatkozólag viszont egyelőre semmilyen információt nem árultak el, hogy járműbaleset történt-e, illetve hogy a színész ült-e a vezetőülésben vagy sem, így a nyomozás nem állt le.

Fotó: Francois G. Durand / Getty Images Hungary Hudson Meek 2024. szeptember 9-én Deauville-ben, Franciaországban

Mint ismert, Meek profi színészi munkássága 2014-ig nyúlik vissza, amikor is feltűnt a Melissa Joan Hart és Jaleel White főszereplésével készült The Santa Con című filmben. Ezen felül szerepelt az előbbiekben is említett, a 2017-es Edgar Wright rendezte Baby Driverben, amelyben a produkció főszereplőjének, az Ansel Elgort által alakított Babynek a fiatalabb változatát alakította.