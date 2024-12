Végre kiderült, hogyan válasszuk ki a tökéletes rúzst

Lányok és asszonyok, na meg aki még rúzst használ, itt a nagy segítség a szilveszteri rúzsozáshoz, egy rosszul eltalált ajakszín ugyanis az egész sminket és a szuper precizitással kiválasztott partiszettet is tönkreteheti.

Az új év ünneplésére nem csak malac- vagy mandulasütéssel készülünk, hanem testünk felcicomázásával is, ehhez azonban tisztában kell lennünk bőrünk bizonyos paramétereivel. A rúzs kiválasztásánál például nagyon fontos a bőrtónus figyelembevétele, ezért is más a nyári és a téli rúzs. A meleg tónusú rúzsok narancssárga és piros árnyalatokban gazdagok, a hideg tónusú rúzsok kék és lila alapokra épülnek – de mindenekelőtt meg kell tudnunk, milyen is a mi bőrtónusunk.

Nézzük meg a vénákat a karunk belső oldalán, ha az erek zöldnek tűnnek, meleg tónusú a bőrszínünk, ha kékesek vagy lilásak, hideg. Ha ez nem segít, akkor gondolkodjunk azon, az arany vagy az ezüst ékszerek állnak-e jobban. Az aranyosok jellemzően meleg bőrtónusúak, az ezüstösek hidegebbek. Persze az is segít, ha tudjuk, és miért ne tudnánk, hogy reagálunk a napra,

ha könnyen barnulunk aranyló árnyalatúra, akkor meleg rúzs illik hozzánk, ha gyorsan leégünk, akkor hűvös tónusú a bőrünk, vagyis a rúzsunknak is olyannak kell lennie.

De nem csak a bőrt vizsgáljuk, a fogakat is, ha nem teljesen hófehérek a fogaink, akkor a vörös a jó, mert a sötét rúzstól kicsit világosabbnak tűnnek az elszíneződött fogak.

Az ajkunk formája is kardinális tényező, ha dúsabb, a rúzsnál sötétebb ceruzával emeljük ki az ajkak formáját, és világosabb árnyalatot vigyünk belülre. Ha vékony az ajkunk, akkor természetes fényt és volument adjunk hozzá – szaténosabb árnyalatokkal. Kerüljük a matt rúzsokat, mert a matt miatt kisebbnek tűnhetnek az ajkak.

A meleg bőrtónushoz jól passzol a meleg árnyalatú vörös, a korall-, a paradicsom- vagy a téglaszínű rúzs. Ha hűvösebb, világosabb a bőrünk, a cseresznye-, a bordó, a vörösbor színű rúzs lesz a mi színünk. Ha a sok támpont ellenére sem tudunk dűlőre jutni, milyen is a bőrtónusunk, válasszunk egy szimpla, semmilyen irányba nem kilengő vöröset, ez mindenkihez passzol.