Nyolc év huzavona után hivatalosan is elvált Angelina Jolie és Brad Pitt

Hivatalos: az egykori sztárpár házassági vitája lezárult. Bár 2016-ban már elkezdődött a válási procedúra, aminek főbb egyeztetései egészen 2019-ig tartottak, az utolsó papírokat csupán most, 2024 karácsonyán írta alá Angelina Jolie. Ezzel nyolc évnyi válási huzavonának vetett véget a színésznő, és vált el Brad Pittől.

Hollywood és a rajongók kedvence volt egykor „Brangelina”, a legismertebb sztárpár, akiket a Mr. és Mrs. Smith óta mindenki össze akart boronálni. Ez a film születésekor, 2004-ben még nem sikerült, tekintve, hogy Brad Pitt akkori kedvesével, Jennifer Anistonnal volt együtt, de 2005-re már az A-listás színésznővel, Angelina Jolie-val költöztek össze.

Bár hivatalosan mindössze két évig voltak házasok, kapcsolatuk mintegy tíz évig tartott. Az álompár élete azonban nem volt olyan ragyogó, mint ahogy az kívülről látszott. 2016-ban Jolie beadta a válási keresetet, helyrehozhatatlan ellentétekre hivatkozva. A procedúra azonban szintén nem volt zökkenőmentes.

Lemondott a pénzről

Ahogy arról most a TMZ beszámolt, egészen nyolc évbe tellett, hogy az utolsó papírt is aláírják a válással összefüggésben. Bár a bíróság 2019-ben már hivatalosan egyedülállónak nyilvánította a két felet, egészen mostanáig nem zárult le a jogi folyamat, aminek Angelina Jolie vetett véget idén karácsonykor az utolsó dokumentumok aláírásával.

Ezekben a színésznő lemondott Brad Pitt házastársi és családi anyagi támogatásáról.

A dokumentumban, amit Angelina Jolie hétfőn nyújtott be a bíróságra nem szerepel közös hat gyermekük, bár közülük csupán csak ketten kiskorúak.

A válási folyamat alatt a két fél kapcsolata még inkább megromlott. Az elmúlt időszakban, még ha egy helyen is tartózkodtak szakmai okokból, igyekeztek elkerülni egymást. Emellett Angelina Jolie azzal is megvádolta Brad Pittet, hogy fizikálisan bántalmazta egyik gyermeküket. Bár utóbbit nem tudta bizonyítani, a színész pedig tagadta (ráadásul a nyomozásban is ártatlannak bizonyult), közös gyermekeik közül több elég rossz viszonyt ápol apjukkal.

A házassági ügy ezzel végre lezártnak tekinthető, de a két sztár élete továbbra is több ponton összefonódik, így a jövőben lehet még számítani pereskedésre köztük. Ilyen ügy a nemrég problémássá vált, közösen vett borászatuk, ahol Brad Pitt perelte a színésznőt, mivel az engedélye nélkül adta el részesedését egy orosz oligarchának.