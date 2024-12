James Franco dührohamot kapott, székeket rúgott szét egy forgatáson

James Franco, aki Anne Hathaway mellett vezette a 2011-es Oscar-gálát, kicsit sem viselte jól a műsorvezetésüket ért negatív kritikát. Olyannyira nem, hogy az esemény után egy forgatáson állítólag teljesen elvesztette a fejét, dührohamot kapott, és haragjában több széket is szétrúgott, majd mint aki jól végezte a dolgát, dühösen elviharzott a díszletből – számolt be róla Paul Rust humorista egy podcastban.

A negatív kritika a legtöbb embert mélyen érinti, főleg ha jogosnak tartja azok tartamát, így az sem meglepő, hogy egy-egy ilyen után ostorozzuk magunkat – az azonban aligha enyhít a helyzeten, ha félőrült módjára a sérelmek miatt azonnal törni-zúzni kezdünk.

Ezt vélhetően James Franco is megtanulta már, akiről egy frissen megjelent podcastben ismerőse árulta el, hogy korábban koránt sem kezelte hideg fejjel az ilyen szituációkat a kétszeres Golden Globe-díjas színész.

James Franco ugyanis a 2011-es Oscar-gála társházigazdája volt Anne Hathaway mellett, ám műsorvezetésük kicsit sem nyerte el a közönség és a kritikusok tetszését, a rájuk zúduló kritikát pedig olyannyira nem tudta kezelni a színész, hogy egy forgatáson dührohamot kapott, és több kellékszéket is szétrúgott, majd elviharzott a helyszínről. Az esetről Paul Rust humorista beszélt a With Gourley and Rust podcast december 27-i epizódjában, ahol elmondta, ő maga is szemtanúja volt Franco kirohanásának – írja a New York Post.

Rust elmesélte, hogy az eset a Király! című 2011-es film promóciós kampányának idején történt. A CollegeHumor egy rövid promóciót szeretett volna készíteni, ahol a film sztárjai, Franco és Danny McBride, Dungeons and Dragonst játszanak rajongókkal.

„Ez közvetlenül két nappal az Oscar-gála után volt. Franco kicsit sem volt jókedvében, mivel a kritikák meglehetősen negatívak voltak” – mondta Rust. Az első felvétel során a humorista szerint Franco „lehajtott fejjel, motyogva” mondta el a szövegét, ami használhatatlanná tette a felvételt. Amikor a rendező megkérdezte tőle, hogy miért viselkedik így, Franco állítólag még inkább dühös lett.

„James Franco heroinozott, amikor az Oscart vezette”

A következő felvételnél aztán a színész elkezdett eltérni a forgatókönyvtől, is és a karakteréről szóló szöveg helyett saját magáról kezdett ironikus megjegyzéseket tenni.

Még mindig motyogva beszélt, lehajtott fejjel, és azt mondta, James Franco heroinozott, amikor az Oscart vezette

– mesélte Rust.

Ekkor lépett közbe Franco sajtósa, aki kérdőre vonta a színészt, hogy miért beszél ilyeneket, miközben a kamera be van kapcsolva. A színész-komikus annak ellenére, hogy szem- és fültanúja volt a beszélgetésnek, nem hiszi, hogy Franco valóban kábítószer hatása alatt állt volna az Oscar-gála alatt.

Paul Rust szerint Danny McBride még ekkor is próbálta nyugtatni a színészt, és azt mondta neki: „Ha nem akarod ezt csinálni, nem kell erőltetned.” Franco azonban tovább folytatta a hőbörgést, míg végül felállt, belerúgott néhány székbe székbe, és elhagyta a forgatási helyszínt. „Franco soha nem tért vissza, és szerintem ez a promóció sosem került nyilvánosságra” – tette hozzá Rust.

A 83. Oscar-gála kritikailag és nézői szempontból is kudarc volt. Sok kritikus Franco és Hathaway közti kémia hiányát okolta, „laposnak” és „agyatlanul unalmasnak” nevezve a humorosnak szánt előadásukat.

(Borítókép: James Franco 2024. június 22-én. Fotó: JB Lacroix / Getty Images Hungary)