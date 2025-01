Bodrogi Gyula a balesetéről: Egyike leszek azoknak, akikre besípol a repülőtéri masina

Legszívesebben két hét múlva már színpadra állna Bodrogi Gyula, aki december 23-án szenvedett súlyos balesetet egy kivilágítatlan lépcsőházban. A színészt meg kellett operálni, platinalemezzel erősítették meg a combcsontját és most egy lassú, időigényes felépülés vár rá.

Bodrogi Gyula már otthonában ünnepelhette az újévet súlyos csonttöréses baleset után, és bár hosszú lábadozás vár rá, a színész két héten belül már szeretne színpadra állni.

A Kossuth-díjas művész még december 23-án egy vendégségből tartott haza párjával, Vass Angélával, amikor elesett egy kivilágítatlan lépcsőházban. Onnan azonnal kórházba szállították, és a SOTE baleseti sebészetén kezelték, azóta meg is operálták a Nemzet Színészét. A csonttörés miatt több próbáról is lemaradt, és törölni kellett a Karinthy Színházban december 31-re meghirdetett két Nagymester című előadását is.

A Blikknek december 24-én még abbéli reményét fejezte ki, hogy otthon töltheti a karácsonyt és bár ez nem valósulhatott meg, szilveszterre hazaengedték.

A balesetéről is beszélt a lapnak, elmondta, hogy párjára, Angélára szeretett volna vigyázni a vaksötétben tapogatózva, ehelyett ő szenvedett balesetet és elrepedt a jobb combcsontja. Bodrogi Gyulát azonnal megoperálták és platinalemez került a szervezetébe.

A csontrepedés sem egy egyszerű menet, nem is kívánom senkinek. A történtekhez képest már jól vagyok, de mostantól én is egyike leszek azoknak, akikre besípol majd a repülőtéri masina, amikor áthaladok rajta

– viccelődött a színész.

Bodrogi Gyula teljes felépülése az orvosok szerint időigényes lesz, ennek ellenére ő már arra készül, hogy amint lehet, visszatér a színpadra, de azt ígérte, megpróbál türelmes lenniés az orvosokra bízni, hogy játszhat-e két hét múlva.