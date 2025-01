Pamela Anderson: Majdnem meghaltam a repülőn

Pamela Anderson nemrég a Happy Sad Confused nevezetű podcast vendége volt, ahol egy különös történettel állt elő. A színésznőtől azt kérdezték, előfordult-e már, hogy összekeverték őt egy másik hírességgel, mire ő felelevenítette azt az alkalmat, amikor egy férfi egy repülőgépen utazva a The Chicks (korábban Dixie Chicks) lánybanda egyik tagjának hitte őt, majd kis híján rátámadt. Visszaemlékezése szerint az illető kérdőre vonta, tudja-e, mit tett érte ez az ország.

Azt mondtam: »Ó, istenem. Mit tettem?« Csak azt hajtogattam: »Istenem«. Erre hátranéztem, és láttam, mennyire dühös. A stewardessnek a székhez kellett bilincselnie, mert meg akart támadni. Mint kiderült, azt hitte, hogy az egyik Dixie Chick vagyok

– mondta, hozzátéve:

Majdnem meghaltam a repülőn. Ezután már kissé féltem repülni.

Bár Anderson azt nem árulta el, pontosan mikor történt az eset, valószínűsíthető, hogy 2003 környékén, amikor az akkor még Dixie Chicks néven ismert zenekar egyik tagja, Natalie Maines a 2003. március 10-i londoni koncertjükön úgy fogalmazott, az egész banda szégyelli, hogy George W. Bush elnök Texasból származik – ekkor kezdődött az iraki invázió. Az ellentmondásos megjegyzésnek ugyanakkor a hírnevük látta a kárát, ami zuhanórepülésbe kezdett, ahogy az eladásaik is.

Maines egyébként később bocsánatot kért amiatt, amit ez előbb említett fellépésen kiejtett a száján, ám a 2006-ban megjelent, Shut Up and Sing című dokumentumfilmjük sajtókörútján már visszakozott. Azt állította, ugyan elnézést kért azért, mert nem tisztelte eléggé az elnöki hivatalt, de már nem érzi úgy, hogy bármiféle tisztelettel is kéne adóznia az elnöknek. Hogy a banda még jobban levetkőzze magáról a botrányt, 2020-ban Dixie Chicksről The Chicksre változtatták a nevüket. Tették ezt azért, mivel a dixie kifejezés történelmi értékkel bír, és bizonyos szálak fűzik mind a konföderációhoz, mind a rasszizmushoz.