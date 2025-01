Salma Hayek milliárdos férjének is húznia kell a luxusnadrágszíjon

Rekordot jelentő bevételcsökkenéssel zárta a 2024-es évet a három legfontosabb francia divat- és szépségipari konszern, az LVMH, a L'Oréal és a Kering. Tulajdonosaikat a leggazdagabb franciák közt tartják számon, akik együttesen 70 milliárd dollárt veszítettek az úgynevezett globális lassulásból fakadóan, amelynek fontos tényezője a kínai gazdaság gyengélkedése is. A jómódú kínaiak költési és utazási lehetőségeinek csökkenése hatalmas veszélyt jelent az európai luxusiparra, amit mi sem példáz jobban, mint hogy idén éppen ebből kifolyólag zár be Velence ikonikus luxusáruháza is.

Valószínűleg se Bernard Arnault, se Francoise Bettencourt Meyers, se Francois Pinault nem szívesen gondol majd vissza az elmúlt esztendőre. A többek közt a Louis Vuitton, a Dior, a Fendi, a Bulgari és a Tiffany márkákat is birtokló Arnault ugyanis az ötödik helyre csúszott vissza a Bloomberg 500-as listáján, amit az indokolt, hogy egy év alatt 31 milliárd dollárral (12,5 billió forinttal) lett szegényebb az LVMH luxuskonszern.

Lehetne azon vitatkozni, hogy ő járt-e rosszabbul, vagy Salma Hayek apósa és férje, ugyanis a Pinault család luxusipari konglomerátuma – olyan brandekkel a Kering istállójában, mint a Gucci, a Balenciaga, a Saint Laurent vagy a Bottega Veneta – 41 százalékot veszített az értékéből az elmúlt egy évben a francia tőzsdén. A nagy divatházak (Prada, Giorgio Armani, Valentino, Ralph Lauren, stb.) parfümjeit is gyártó L'Oréal örökösnőjének is van szomorkodnivalója, míg 2023-ban 100 milliárd dollárjával a világ leggazdagabb nőjének számított, a 2024-es év ennek a címnek az elnyerését már nem teszi számára lehetővé.

Mindez hatalmas kontrasztban áll a koronavírus utáni időszakhoz képest, amikor is kilőtt a szektor, és a cégek rekordbevételeket értek el azzal, hogy az addig gyakorlatilag szobafogságban élő vásárlók náluk költötték el luxustermékekre a megtakarításaikat. Mint egy korábbi, a témát boncolgató cikkünkben írtunk róla, ez a növekedés nem volt fenntartható, a felesleges pénz elfogyott, valamint a megélhetési válság és a mesterséges intelligencia is gondoskodott arról, hogy a potenciális vásárlók kevesebbet tudjanak a luxusra fordítani.

A cégek azonban bizakodók voltak a 2024-es évet illetően, a kínai vásárlókedv erősödésében hittek, amely jobbára a távol-keleti ország gazdasági stagnálása miatt nem igazolta vissza a reményeket. A helyzeten tovább rontott a fordulatos francia belpolitikai helyzet is, amely nem túl vonzó a befektetőknek, hogy francia vállalatok részvényeit keressék. Bizakodásra adhat okot a HSBC Holding elemzői szerint, hogy a kínai gazdaság valószínűleg nem gyengül tovább, az Egyesült Államokban kifejezetten nő az értékesítés, így valószínűleg a 2024-es harmadik negyedév volt a mélypont, 2025 második felében pedig a lassú visszarendeződés elindulása várható majd, maximum 4 százalékos növekedéssel.

Ha nincs ázsiai turista, nincs velencei luxus sem

A világ számos pontján reptéri duty free üzleteket és a Távol-Keleten T Galleria néven luxusáruházakat üzemeltető DFS Group novemberi sajtóközleményében tudatta, hogy nem hosszabbítja meg az ingatlanbérleti szerződését a Benetton Grouppal, így az idei év első felében bezárja 2016-ban nyitott velencei luxusáruházát, a T Fondaco dei Tedeschit. Az LVMH többségi tulajdonában lévő, hongkongi központú DFS-nek (Duty Free Shops) ez volt az első európai luxusáruháza, amelyet 2021-ben követett a párizsi Samaritaine.

A középkorban eredetileg német kereskedőháznak épült, majd a napóleoni időkben vámházként működő, később a velencei főpostaként funkcionáló épület közvetlenül a híres Rialto híd mellett, a Canal Grandén található, és az elmúlt egy évtized legnagyobb luxusfejlesztésének tekinthető az olasz tartományi székhelyen. Habár a híres francia dizájner, Philippe Starck által tervezett bárja és kávézója, valamint a „Nagy Csatorna” fölé magasodó, ingyenesen látogatható tetőterasza népszerű hot spotok a városban, az áruház forgalma jelentősen elmaradt a koronavírus előttitől, így folyamatos tőkeinjekciókra szorult az egyébként is pénzügyi nehézségekkel küzdő anyavállalattól – amelynek épp mostanában köszönt le az elnök-vezérigazgatója.

A velencei áruház az elmúlt öt évben több mint 100 millió dolláros veszteséget termelt a cégcsoportnak, amit a Covid és a távol-keleti utazók elmaradásának a számlájára írnak. A járványhelyzet után ugyanis a városba még mindig nem érkezik elég jómódú kínai,

akik inkább a csendes-óceáni térséget választják az „Adria királynője” helyett.

A turisztikailag fontos japán piacban sem bízhatnak most, a jen gyengesége miatt ugyanis a japán turistáknak alábbhagyott az érdeklődése Olaszország iránt – írja a WWD divatipari szaklap. Bár Velence éppenséggel nem marad luxusüzletek nélkül, de nagy érvágás a városnak az, hogy ennyi luxusbrand esik hirtelen ki, amikor egyébként olyan neves luxushotelmárkák jelennek meg a következő években a meglévők mellé, minta Four Seasons, a The Langham, a Rosewood vagy az Orient Express.

50 millió vásárlót veszített a globális luxusszektor

A 2008-as gazdasági világválság óta a tavalyi év volt az első, amikor az úgynevezett „személyes luxusszektor” (ahová a ruházati és a piperetermékek is tartoznak) nem tudott növekedni, hanem 2 százalékos esést produkált. Kínában a tavalyihoz képest 20 százalékkal kevesebb terméket adtak el, a szintén fontos piacnak számító Japánban pedig 14 százalékos volt a forgalom visszaesése. Tekintve, hogy az olyan nagyvállalatoknak, mint amilyen az LVMH is, akár a forgalmuk felét is adhatják a kínai vásárlók, a nagy kérdés, mi történik:

A koronavírus utáni piac korrekciója ez netán, vagy teljesen újra kell gondolni a bizniszt?

A világsajtót bejáró kínai ingatlanfejlesztési válság és a kormány által meghirdetett „közös jólét” program is visszahúzza a költekezést – pláne ez utóbbi lehet égető az európai cégeknek. A vagyoni egyenlőtlenség egyre szúrósabb szálka a kínai elnök szemében, amit jól alátámasztanak az olyan országos szintre fújódott korrupciós botrányok, mint például amikor a közelmúltban egy közhivatalnok Louis Vuitton-sálban adott tévéinterjút.

De nem lehet mindent Kína nyakába sem varrni! Mint a Bain & Company tanácsadócég rámutat, a vásárlók bizalomvesztéséről is szó van, elsősorban a gazdasági kilátásaikat illetően, ami szintén távol tartja a bankkártyájukat a kasszától.

50 millió luxusfogyasztó vagy kilépett vagy kiszorult a luxuscikkek piacáról az elmúlt két évben. Ez egy jelzés a márkák számára, hogy módosítsák az értékajánlataikat

– nyilatkozta Claudia D'Arpizio, a Bain & Company frissen publikált tanulmányának vezető szerzője. A globális lassulás természetesen a márkákat nem ugyanúgy érinti, a divattermékeivel kizárólag a top elitet megcélzó és a középosztály felé nem nyitó Hermés például nem panaszkodik az elmúlt évekre, ahogy a Chanel tulajdonosa, a Wertheimer család is növelni tudta a vagyonát a 2024-es évben a Bloomberg milliárdoslistája szerint.

(Borítókép: Salma Hayek és férje, François-Henri Pinault, a Kering alapítójának fia, a cég vezérigazgatója. Fotó: Getty Images / Dominique Charriau/WireImage)

