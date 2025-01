Gianni Annoni csütörtökön osztotta meg rajongóival, hogy kórházban ápolják, melyről itt írtunk. Instagram-oldalán posztolta, ahogy egy magánklinikán éppen a műtőbe tolják, a műsorvezető pedig a Borsnak adott interjújában mondta el, miért került a traumatológiára.

A térdével műtötték, ugyanis csontmeszesedésben szenved, ezért rendszeresen jár egy magánklinikára. Elmondása szerint „a múltbéli sport megtette a hatását, és ahogy telik az idő, egyre több probléma jön elő, de jó kezekben vagyok mindig. Viszont, ha sportolni akarok még, akkor ezeken át kell esnem addig, amíg nem kapok egy gyönyörű robotikából készített protézist. De az még jó pár év, remélem, és addig talán a tudomány kitalál valami olyasmit, mint Bruce Willisnek az egyik filmjében” − részletezte egészségügyi állapotát.

Felépülése alatt az étterme nélküle működik majd, amihez az ott dolgozók hozzászokhattak, ugyanis ez volt a szakács tizedik ilyen beavatkozása, melyről azt mondta, hogy ez „csak egy rutinműtét volt, mikor gyerekként, 14 évesen először műtöttek, akkor még nagyon komoly előkészületek kellettek. Most viszont ez már olyan körülbelül, mint egy fogkő eltávolítás. Persze a jó orvoson is múlik − értékelte a műtétet.

A bal térdemen ez már a 7. műtét volt, a jobbat 3-szor csinálták, szóval elértem a 10-et. Nagyon büszke is vagyok magamra. Bent sem kellett maradnom. Reggel megműtöttek, természetesen altatásban és délután már mehettem is haza pihenni. De nyilván most egy mankós időszak jön