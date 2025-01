Kiderült, hogy Andy Vajna nevezte popcornszínésznőnek Demi Moore-t

A 62 éves Demi Moore már a január 5-i Golden Globe-gálán elmondott köszönőbeszédében is utalt arra, hogy a filmiparban díj nélkül eltöltött 45 évében egy producer megjegyzése is szerepet játszhatott, mi szerint ő egy popcornszínésznő. Demi Moore most lerántotta a leplet, és elárulta, kinek köszönheti az önbeteljesítő jóslatot.

Azt már az idei Golden Globe-gála óta tudjuk, hogy Demi Moore sokáig álmodni sem mert olyan nívós filmes elismerésről, mint amilyet a legjobb színésznőnek járó díjjal kapott, mivel nagyjából 30 évvel ezelőtt popcornszínésznőnek nevezte őt egy producer. Ezen a hétvégén azt is elárulta, kitől származik a sokat emlegetett kifejezés.

A több mint 45 éve színészi pályán lévő Demi Moore, miután megnyerte élete első filmes elismerését A szerben nyújtott alakításáért, meglepett beszédében már utalt egy producerre, akinek a csípős megjegyzése a filmes szakma perifériájára taszította.

Az Indie Wire azt írja, hogy a színésznő ezen a hétvégén a Santa Monicában megrendezett Indie Spirits brunch elnevezésű szakmai eseményen adott ízelítőt a Golden Globe-díj-átadó beszédéből, azonban most meg is nevezte a producert. Kiderült, hogy

a magyar származású Andy Vajna volt az, aki le popcornszínésznőzte Demi Moore-t.

A 2019. január 20-án, hosszú betegség után elhunyt Andy Vajna filmproducer nem csak a hazai, hanem a nemzetközi filmipar meghatározó személyisége volt, és olyan klasszikusokat köszönhetünk neki, mint a Rambo, a Terminátor 2. vagy a Drágán add az életed című filmek.

A díjátadón Demi Moore kifejezésre juttatta, hogy a múltbéli kijelentések ellenére tetszik neki, hogy emlékeztetik, „hogy igenis ide tartozom”.

Mint arról beszámoltunk, január 5-én tartották meg a 82. Golden Globe-díj-átadót Los Angelesben, ahol magyar sikert is ünnepelhettünk, ugyanis A brutalista főszereplője és rendezője, Adrien Brody és Brady Corbet is szobrocskát vihetett haza. A film két magyar bevándorló, Tóth László, a fiktív építész és Tóth Erzsébet történetét meséli el, és nagyrészt Magyarországon, magyar stábbal forgatták. Corbet köszönőbeszédében kiemelte a Magyar Filmlabor segítségét is. A díjátadóról ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen.