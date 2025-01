Korábban több hollywoodi sztárra is bírságot kellett kiszabnia a Los Angeles-i önkormányzatnak, mivel sokkal több vizet használtak el a megengedettnél, ami a jelenlegi tűzvész miatt most újra előtérbe került, és őket teszik felelőssé amiatt, hogy elfogytak a készletek.

Los Angeles több pontján sem tudtak egyelőre gátat szabni a lángok terjedésének, és a közösségi felületeket már szinte elárasztották a megsemmisült házak romjairól készült videók. Különösképp Malibu és Pasadena térsége szenvedi meg az így kialakult helyzetet, előbbinél a Palisades, utóbbinál az Eaton névre keresztelt tűzvész pusztít. Az ezen területek környékén élőket evakuáltak, így a helyiek csak reménykedhetnek abban, hogy az otthonuk nem válik a lángok martalékává, tehát a vészhelyzet továbbra is fennáll.

Mint ismert, a már az űrből is látszódó erdőtűz egy héttel ezelőtt kezdett el terjedni a Pacific Palisades városrészben, így szükségállapotot hirdettek. A lángok hamar átterjedtek több más régiókra is, és az adatok szerint legalább 12 300 épületet emésztettek fel. Eddig összességében több mint 16 ezer hektárnyi terület égett porrá, a halálos áldozatok száma tizenhatra növekedett, illetve 13 embert eltűntként keresnek. Úgy tudni, a kötelező kitelepítés 150 ezer embert, míg a kitelepítési készültség 100 ezer embert érint, és körülbelül 57 ezer épület még mindig veszélyben van. A terjedő tűz mellett pedig szintén nagy gondot jelent a fosztogatás és a további gyújtogatások, amelyek kapcsán már több gyanúsítottat is előállítottak.

Tekintve, hogy a tűzvész pont olyan területeken pusztít, ahol világsztárok is élnek, többeknek el kellett hagyniuk az otthonukat – sőt, jelenleg a kitelepítési zónába esik az az ingatlan, amely egykor Marilyn Monroé volt, és ahol a halálát lelte. Egyes hírességek viszont a napokban nem a veszélyben lévő otthonuk, hanem a felelőtlen döntésük miatt kerültek reflektorfénybe. Igazi gyűlölethullámot indítottak ellenük, mivel korábban elpazarolták a létfontosságú vízkészleteket, amelyeket most a házak megmentésére használhattak volna fel.

Mint ismert, Los Angelesben 2022 óta vannak érvényben víztakarékossági intézkedések, amelyek értelmében minden helyi lakos csak hetente kétszer öntözheti a kertjét, és egy alkalommal csak nyolc percen át. Kim Kardashian például ezt a szabályt már rögtön az első évben megszegte, így bírságot szabtak ki rá, mivel több mint 878 ezer literrel túllépte a limitet. Hasonlóképp járt Kevin Hart és Sylvester Stallone, akiknek szintén be kellett fizetniük egy tetemesebb összeget. A Daily Mail információi szerint Kardashian az incidens óta már valami jobban ügyel a víztakarékosságra, bár az egyik szomszédja arról számolt be a lapnak, hogy a sztárok mit sem törődnek ezekkel a szabályokkal, mivel megtehetik, hogy kifizessék a bírságot.

A vízkészlet elpazarlása mellett amiatt is összecsaptak a hullámok a hírességek feje felett, mert a hírek szerint egyesek tűzoltókat béreltek fel, hogy megvédjék az ingatlanjukat. Ezért óránként kétezer dollárt, vagyis jelenlegi árfolyamon több mint 800 ezer forintot hajlandóak kifizetni. Erről az egyik efféle elit szolgáltatást nyújtó cég, a Covered 6 tulajdonosa, Chris Dunn beszélt, kifejtve, a telefonja folyamatosan csörög, és sosem volt még ekkora a kereslet rájuk. Míg egy tehetősebb lakos úgy fogalmazott:

Az e heti események megmutatták, hogy nem lehet bízni abban, hogy a város megvédi a birtokokat. Van rá pénzem, szóval miért is ne?

Sok hírességnek kellett menekülnie

Mint megírtuk, több Los Angeles-i híresség otthona is porrá égett a tűzvész következtében, köztük Sir Anthony Hopkins, James Woods, Miles Teller, Jeff Bridges, Adam Brody, Jhené Aiko, Diane Warren, Paris Hilton, John Goodman, Billy Crystal, Anna Faris, Mel Gibson és Tina Knowles háza. Tom Hanksnek ugyanakkor nagy mákja volt, mivel annak ellenére, hogy a Pacific Palisades térségben van az ingatlana, amit különösen súlyosan sújtott a katasztrófa, az ő háza mégis érintetlen maradt, és megmenekült.

Az előbbiekben felsoroltakon felül Harry herceg és Meghan Markle, Mandy Moore, Mark Hamill, Eugene Levy, Mark Oven és Reese Witherspoon szintén azon sztárok közé tartoznak, akiknek menekülniük kellett a lángok elől. Valamint a hírek szerint a tűz által veszélyeztetett régióban található még többek között Bradley Cooper, Jennifer Aniston, Chrissy Teigen és John Legend, Britney Spears, Kid Cudi, Kamala Harris, Adam Sandler, Ben Affleck, LeBron James, Arnold Schwarzenegger és Steven Spielberg otthona, ám arról egyelőre nem tudni, hogy a házuk túléli-e a katasztrófát vagy sem.

Némelyik külföldi lap egyébként külön foglalkozik azzal, hogy Taylor Swift énekesnő Los Angeles-i birtokát mennyiben érinti a tűzvész, azonban az ingatlan Beverly Hills-ben áll, és addig nem terjedtek ki a lángok. Bár a közösségi médiában lehetett találkozni olyan videókkal és képekkel, amelyeken az látható, hogy már a Hollywood-tábla is ég, a Hollywood Sign Trust nonprofit szervezet elnöke, Jeff Zarrinnam mindenkin biztosított afelől, hogy ez nem igaz. Elmondása szerint pusztán arról lehet szó, hogy a mesterséges intelligencia segítségével generálták a felvételeket.

Óriási a kár

A becslések szerint a lángok okozta károkat körülbelül 135 és 150 milliárd dollár közé teszik, ám a károsultak megsegítésére sietett már többek között a Disney és a Paramount. Előbbi 15 millió, utóbbi 1 millió dollárt ajánlott fel, ahogy Jamie Lee Curtis színésznő is, aki szintén egymillió dollárt adományoz. Ahogy az Index megírta, a Los Angeles-iek már megtalálták a bűnbakot, akit okolni lehet a történtekért. A helyi tűzoltóparancsnok, Kirstin Crowley ugyanis a város polgármesterét, Karen Basst bírálta, amiért cserben hagyta a tűzoltócsapatokat és az erdőtüzek által sújtott közösségeket.

A tűzoltóparancsnok még a KTTV-nek adott egy interjút pénteken, amelyben a város vezetését vette célba, kijelentve: Karen Bass megakadályozta, hogy a Los Angeles-i tűzoltóság hatékonyan végezze a munkáját. Ezt azzal támasztotta alá, hogy nem kapnak kellő finanszírozást, és 17,5 millió dollárral csökkentették a tűzoltóság idei pénzügyi évre szóló költségvetését. Mint mondta, emellett „hatalmas hiányosságok” voltak a tűzoltók azon képességében, hogy lokalizálják a tüzeket. Karen Basst ezen felül amiatt is kritika érte, hogy bár a meteorológusok előre figyelmeztettek, hogy katasztrófa készül lecsapni Los Angelesre, a polgármester mégis elutazott Ghánába egy elnöki beiktatásra, cserben hagyva a helyieket.