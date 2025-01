Nagy Feró a reggeli merevedésről beszélt a születésnapján

Január 14-én ünnepli 79. születésnapját a Beatrice frontembere, Nagy Feró. Az élő rockikon továbbra is aktív alkotó, legújabb albumával pedig ismét bizonyítja, hogy a zene kortalan. Az énekessel a Bors készített interjút a jeles nap alkalmából, a lapnak pedig beszélt az öregedés és az életkor elfogadásáról, a rockzene konzerváló erejéről és azokról a sorsfordító pillanatokról is, amelyek meghatározták az életét.

Az énekes, aki életútjával és nyers, szókimondó személyiségével generációkat inspirált, nem titkolja, hogy korát sokkal inkább elfogadja, mintsem csillogtatja azt. A ma már 79 esztendős Nagy Feróval, a Beatrice alapító frontemberével a születésnapja apropóján készített interjút a Bors, a lapnak adott válaszai pedig ezúttal is tocsogtak az éles kijelentésekben, öniróniában és nyers őszinteségben.

A beszélgetés elején Nagy Feró kiemelte, az öregedésnek semmi szépsége nincsen, azt csupán el kell fogadni, nem hazudni róla.

A koromnak semmiféle szépsége nincsen, vagyis én egyet sem tudok mondani. Hallottam már én is, hogy minden kornak megvannak a szépségei, de hatvan év felett már csak hazugságokat tudtak mondani nekem

– mondta a lapnak az előadó. Az énekes hozzátette, hogy sem ő, sem más nem vesztegetheti az időt az életkor szépítésére, hiszen úgysem lehet ellene mit tenni, bele kell törődni.

A Beatrice frontembere szerint egy igazságban azonban mégis hisz, miszerint a zene az, ami valóban kortalanná tehet valakit, és ezen az úton ő is ezt a filozófiát követi – erről pedig ezúttal is sajátos stílusában számolt be.

Lehetnék az a rocker, aki a 80 előszobájában még arról hadovál, hogy mekkora lepedőakrobata, de én inkább az a rocker lettem, aki zenél és új lemezt készít. Szerintem ez mindenkinek jobb. Egyrészt senkinek nem kell elképzelnie, ahogy… Másrészt a zene örök, a másik pedig… Maradjunk annyiban, hogy megvan még a reggeli merevedés, csak átköltözött a derekamba

– idézi a Bors Nagy Ferót.

Nincs megállás, itt az új lemez

Feró azonban nemcsak beszél a zenéről, hanem aktívan dolgozik is, legújabb lemezükkel pedig bizonyítanák is, hogy a rock valóban időtlen és örök. A Beatrice frontembere Csillag Endrével, az együttes gitárosával közösen alkotta meg legújabb albumukat, amelyre büszkén tekint.

Csillag Endre barátommal összedugtuk a fejünket, és vén rókaként olyat pakoltunk le az asztalra, hogy attól az ész megáll. Az volt a titkos célunk, hogy ezzel a lemezzel megmutassuk, a rock valóban kortalan, és két öreg vagy öregedő csóka is képes nagy meglepetést okozni

– erősített rá a gondolatra Nagy Feró, aki szerint az új album tökéletesen tükrözi, hogy az alkotói lendület sem az életkortól függ.

Nagy Feró 79 évesen is tele van energiával és tervekkel. A Beatrice frontembere számára a rockzene nem csupán munka, hanem életforma, amely kortalanul képes inspirálni és szórakoztatni, a szakmában pedig elmondása szerint „csak azt bánhatnám, amit nem tettem, és nem azt, amit igen”.