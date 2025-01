Tízórás, nyitott szívműtét vár Nádai Anikó vőlegényére

Hajmásy Péter, Nádai Anikó vőlegénye, lesz a Ki vagy te valójában? című podcast következő vendége. A műsor előzeteséből kiderült, hogy az adásban egy komoly orvosi beavatkozásról is őszintén mesél majd.

Úgy néz ki, hogy egy nagy szívműtétem lesz, egy nyitott szívműtétem. Világéletemben szívritmuszörejem volt, illetve billentyűproblémám, de most találtak egy aorta aszcendens nevezetű dolgot is

– fogalmazott Nádai Anikó vőlegénye, aki a beavatkozás részleteiről is szót ejtett az előzetesben, amit az nlc.hu vett észre.

Nyitott szívműtét, meg billentyűcsere, meg hálózás, meg fölvágnak, meg megállítják a szívedet... Ott ültünk az Anival, és mondom, újra szokott indulni a szív? És akkor, sosem felejtem el, azt mondja a doktor úr: »Hát, általában igen.«

A műtéttel kapcsolatos döntések még folyamatban vannak, ugyanis Hajmásy Péter több lehetőség közül választhat: ha állati eredetű billentyűt választ, azt 8-12 évente cserélni kell, tehát élete során 2-3 ilyen műtét még biztosan vár rá.

Amennyiben azonban fémbillentyűt helyeznek be neki, az örök életű, cserébe azonban vérhígítót kell szednie, és annak is fennáll az esélye, hogy alvás közben hallani is lehet majd annak „működését”.