Sebestyén Balázs Elon Muskról: Nem egy hülye csávó

A Balázsék című műsorban is az elnök beiktatása volt a téma kedd reggel, és szóba került az is, hogy Elon Musk egy náci karlendítésre emlékeztető mozdulattal üdvözölte az új elnök híveit.

Sebestyén Balázs erre azt mondta, hogy szerinte joggal szisszentek fel az emberek a mozdulat láttán, de megjegyezte, hogy ő nagyon kedveli Muskot.

Nekem nagyon tetszik az elitellenessége, a gondolkodása, a bitcoinról való eszmefuttatásai, hogy mennyire érti, mi történik Amerikában. Nem egy hülye csávó, szerintem, és nagyon jól látja a folyamatokat. Sokat beszél a demokratákról, a demokraták bűneiről. Nagyon összetett a pacák! Én kifejezetten kedvelem őt

– fejtette ki a műsorvezető a világ leggazdagabb emberéről alkotott véleményét a műsorban a 24.hu szerint.

Ezt követően arra is kitért, hogy Donald Trumpot is kedveli, és úgy látja, hogy a republikánus elnök most egy teljesen más csapattal és szemlélettel vág neki az újabb ciklusnak, mint a nyolc éve kezdődött és négy éve véget ért kormányzásának.

Most az a brigád, aki körülötte van, az nem ugyanaz a brigád, aki négy éve. Nagy mogulok és arcok vannak mögötte. Nyilván nem egyszerű a geopolitika, azért nem lehet világot megváltani, meg nagyon sok érdek mentén kell kormányozni, és nem is gondolom, hogy holnap vége az ukrajnai háborúnak. Ez nyilván nem így lesz, de más most valahogy ez a szemlélet meg ez a Trump, mint aki volt nyolc évvel ezelőtt, amikor először megválasztották

– mondta az elnökről Sebestyén Balázs.

