Még a színjátszással is felhagyott, úgy összetört

John Uhler Lemmon 1925. február 8-án született, egy bostoni liftben, mert a kiírtnál két hónappal korábban érkezett. A kis Lemmon már négyévesen színpadra lépett fánkgyáros apjával egy amatőr előadáson. Később a rádióban is bemutatkozott, majd a Harvardra ment tanulni, de a II. világháború közbeszólt. A végzés évében jelentkezett tartalékosnak a tengerészgyalogsághoz.

Később mégis lediplomázott, és New Yorkba ment, hogy elindítsa színészi karrierjét. Eleinte némafilmeket kísért zongorán, bárokban zenélt, majd 1948-tól rádiós szappanoperákban lépett fel, később tévésorozatokban is szerepeket kapott. 1953-ban mutatkozott be a Broadwayn, és közeledett az első filmes áttörés is.

1955-ben már legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjat kapott a Mr. Roberts című filmben nyújtott alakításáért. A legnagyobb sikerei között előkelő helyen áll Billy Wilder 1959-es Van, aki forrón szereti című klasszikusa Marilyn Monroe és Tony Curtis társaságában. Ezt követte a Legénylakás, amiben egy gyámoltalan biztosítási tisztviselőt formált meg.

Az Irma, te édes című 1962-es musicalben a klasszikus némafilmek „clown”, vagyis bohóc szerepében nevettetett Shirley MacLaine oldalán, majd jött a Sógorom, a zugügyvéd és az 1968-as Furcsa pár. Ez nem csak sikert, hanem egy örök barátot is hozott neki, Walter Matthaut. A sok vígjáték után a hetvenes években a komolyabb szerepek is megtalálták, a Kína-szindróma tudósa, az Eltűntnek nyilvánítva apafigurája. Mindkettőért jelölték Oscar-díjra.

1978-ban tért vissza hosszú kihagyás után a színpadra, komoly és vicces szerepeket egyaránt alakított. Walter Matthauval időskorukban újra együtt játszottak A szomszéd nője mindig zöldebb, a Még zöldebb a szomszéd nője és a Furcsa pár 2-ben. Matthau halála viszont úgy összetörte, hogy felhagyott a színjátszással. Csak egy évvel élte túl őt, 2001. június 27-én halt meg Los Angelesben. Ha még közelebbről szeretné megismerni a ma 100 évvel ezelőtt született nagy nevettetőt, aki nem ismerte a kottát, mégis megtanult zongorázni, tesztelje tudását kvízünkkel!

