Rohamosan romlik Elton John állapota, aggódnak a rajongók

Elton John látása 2024 nyarán indult rohamos romlásnak, mostanra már teljesen megvakult jobb szemére, és az aláírását is le kellett egyszerűsítenie, hogy autogramot tudjon osztani. Rajongói nagyon aggódnak érte.

Elton John 2024 júliusában vesztette el jobb szeme világát egy csúnya fertőzés következtében. Még novemberben attól tartott, hogy nem fogja tudni befejezni utolsó, Who Believes In Angels? című albumát, de ennyire még nem kritikus a helyzet – írta meg a The Sun.

Az énekes decemberben már azt mondta, nem tudta megnézni az Ördög Pradát visel musical verzióját, azonban hozzátette, hogy hallani nagyon szereti. Jobb szemére már egyáltalán nem lát, és bal szemével is egyre több problémája van.

Nem tudok olvasni, nem tudok semmit sem megnézni. Interjút tudok adni, de a stúdiózással már vannak gondok, mert nem tudom elolvasni a dalszövegeket

– fogalmazott.

A művész rajongói leginkább akkor szembesültek a probléma súlyosságával, amikor autogrammal ellátott lemezeket vásároltak. Ezeken Elton John új, egyszerűsített aláírása látható, ami mindössze egy E és egy x, ami puszit jelent.