Fischer Gábor: Visszatér a Sztárban Sztár All Stars, és újra lesz Nagy Ő

A TV2 több műsor folytatásával, illetve visszatérő produkciókkal igyekszik bebiztosítani, hogy az idei évben is piacvezetők maradhassanak. A TV2 Csoport programigazgatójával, Fischer Gáborral az Index készíthetett interjút, amely során többek között arról tett bejelentést, hogy ősszel újra képernyőre kerül a Sztárban Sztár All Stars, illetve jön A Nagy Ő következő évada.

Kiélezett verseny várható idén is az RTL és a TV2 között, ugyanis az év második felében mindkét csatorna rálép majd a gázpedálra a győzelem érdekében. A TV2 és a TV2 Csoport immár két éve piacvezető főműsoridőben mindkét kiemelt korcsoportban az éves átlagokat vizsgálva, és a 2025-ös esztendő eddigi hónapjaiban átlagban is tartja első helyét, így ők nagyobb bizakodással állhatnak afelé, hogy sikerül megtartani a piacvezető pozíciót. Ugyanakkor az RTL sem pihen, mivel a tavalyi évben például az X-Faktorral és a Sztárboxszal is ki tudtak emelkedni a mezőnyből – ahogy erről Kolosi Péter, az RTL Magyarország tartalomért felelős vezérigazgató-helyettese is beszámolt az Indexnek.

Hogy a konkurens csatorna milyen bombákat tartogat az őszi szezonra, arról a TV2 Csoport programstratégiai és tartalomgyártási igazgatóját, Fischer Gábort kérdeztük, akivel többek között arról beszélgettünk:

a TV2 Csoport menedzsmentjét érintő változások milyen hatást fognak eredményezni;

Hajós András kijelentéseinek A Nagy Duettben volt-e visszhangja a cégcsoporton belül;

miért döntöttek amellett, hogy leváltják a Megasztár zsűritagjait;

Till Attila hogyan fogadta, hogy Szépréthy Roland lép a helyére;

miért gondolják a Megasztárt az X-Faktor ellen hatásos ellenszernek

tervez-e a csatorna ősszel a Dancing with the Starsszal;

milyen mizéria övezi az RTL-en is feltűnő Lakásvadászokat;

mely műsorokkal tervez és milyen exkluzív bejelentésekkel készül még idén a csatorna.

A legutóbb közzétett statisztikai adatok szerint a nézettségi versenyt 2023 és 2024 után az év első öt hónapjának átlagában is a TV2 nyerte a teljes lakosság körében.

Nemcsak a teljes lakosságban, hanem az igen fontos 18–59-es korcsoportban is piacvezető a TV2, illetve összességében a TV2 Csoport – mind az egész napot, mind a főműsoridőt tekintve. Nem új keletű egyébként ez a siker, mivel már 2022 őszén átvettük a vezetést, azóta pedig ezt éves, szezonális átlagokban is tudjuk tartani.

Minek tulajdonítja ezt a sikert?

Beért az a szisztematikus munka, az a stratégia, amit 8-10 évvel ezelőtt kitaláltunk. A műsorainkat a nézők szeretik, azokat a produkciókat pedig, amiket szükséges, megújítjuk, de hozunk bőven újdonságokat is, hisz a tavalyi évben számos új formátum került képernyőre. Idén januárban a Kincsvadászok óriási sikerrel debütált a hírműsorok utáni első, kiemelt sávban. Aztán követte a Farm VIP, ami szintén kiemelkedő eredménnyel ért véget. Szombat esténként a Hunyadi című új történelmi sorozat kimagasló számokat hozott, vasárnap este pedig a hosszú évek után visszatérő A Nagy Duettet is nagyon szerették a nézők, úgyhogy a siker többnyire az összehangolt stratégiának köszönhető. Így a TV2 a képernyőre tűzött jó műsoroknak köszönhetően egy változatos, piacvezető televízió képét mutatta eddig az év első felében.

Az előző évi stratégiához képest idén miben kellett változtatni?

Egy folyamatos finomhangolásban vagyunk, és a műsoraink fejlődnek önmagukhoz képest is. Ez különösen igaz a Kincsvadászokra. Aki emlékszik, az jól tudja, hogy tavaly a műsor indulásakor már a debütálás pillanatában a második idősávban volt – annak idején ugyanis, amikor ezt a formátumot megvettük a Warnertől, már a tenderen jeleztük, hogy ekkor szeretnénk adni, ahonnan aztán előbb-utóbb felkerülhet az első sávba. A tavalyi esztendőhöz képest annyi különbség viszont akadt, hogy akkor év elején szombatonként nem volt tévéműsor, idén pedig igen. Ráadásul egy olyan büszkeséggel teli produkció, mint a Hunyadi, ami emberek millióihoz ért el, és még jobban színesítette a műsorkínálatot, amivel rendelkeztünk.

A TV2 Csoportot érintő szervezeti átalakulások – köztük Pavel Stantchev távozása – is ennek a stratégiának a részét képezik?

A CEO távozása és az azt követő szervezeti átalakulások ettől függetlenek, hiszen az év elején látott műsorokról hamarabb döntöttünk. A szervezeti változások április közepén kezdődtek, és májusban folytatódtak a kinevezésekkel és felelősségi körök újraszervezésével a hatékonyabb működés érdekében. Reményeink szerint a bevezetett változások hosszú távon segíteni fogják a TV2 további fejlődését. A jelenlegi rendszerben én a TV2 Csoport szórakoztató tartalmainak és a kábelcsatornáinak teljes menedzselésével foglalkozom, tehát minden, ami nem infotainment. Felelek azért, hogy milyen stratégia mentén működnek a műsorok, mit és hova gyártunk, kikkel és milyen kreatív megoldásokkal. Minden nemzetközi programbeszerzés, illetve a képernyősök és a műsorvezetők felügyelete is hozzám tartozik. Továbbá az irányításom alatt működik a kommunikációs igazgatóság is. Most minden adott, hogy a TV2 tovább tudja erősíteni piacvezető pozícióját, mivel egy kézben összpontosulnak a tartalmi kérdések.

Mit várnak ettől a változástól?

Az új szervezeti struktúra a jövőben még gyorsabb és összehangoltabb döntések meghozatalát teszi lehetővé. Ráadásul jótékonyan hat a TV2 stratégiai gyártó cégével, az IKO-val való együttműködésre is, mivel még nagyobb szinergiában készülnek a műsorok.

Felfokozott hangulat uralkodik jelenleg a TV2-ben, amit ahhoz tudnék hasonlítani, mint ami 2016-ban, a kábelcsatornák indulásakor volt érezhető a Róna utcában. Egy olyan csapat jött mostanra létre, ahol mindenki egy emberként akarja bebizonyítani, hogy képesek vagyunk nagy sikereket elérni együtt. A magam részéről az elmúlt 10 év munkájára azzal szeretném feltenni a koronát, hogy év végén nem célfotóval kell vizsgálni a nézettségi eredményeket a két csatorna között.

Éles küzdelem a két csatorna között

Tehát annak ellenére, hogy az elmúlt években piacvezető szerepet töltött be a TV2, még van miért tartani az RTL-től – amire egyébként az egyes műsorok ide-oda pakolgatása is utal.

Természetesen. Ez egy kétpólusú piac, versenyre van kitalálva, és nyilvánvalóan az a fontos mind üzleti, kommunikációs és egyéb szempontok szerint is, hogy ki az első. Figyelni kell a versenytársat, de abban bízom, hogy ősszel egyértelműen meg tudjuk mutatni, hogy egy újabb évet is meg tudunk nyerni. Ezzel párhuzamosan egyre jobban figyelünk a streamingre, amiben mára az RTL egy jóval erősebb versenytárs. Hosszú távon azt tartom célnak a TV2 menedzselését illetően, hogy a streaming felé fordult nézőket visszacsábítsuk a szórakoztató, igényes, izgalmas hazai magyar tartalmakkal – ebben segítségünkre van az a stratégia, amely mentén a TV2 halad. Az adatok azt mutatják, hogy amikor az esti órákban magyar saját gyártású szórakoztató tartalom kerül műsorra, a streamingplatformok használata csökken. Tehát nem szabad szem elől téveszteni az RTL-t, meg kell őriznünk a piacvezető szerepünket, amire ha a trendeket nézzük, jó esélyünk van, de közben a figyelmünk fókuszában a lineáris televíziózás erősítése áll.

Ahogy a beszélgetésünk elején említette, az év első szakaszában több olyan műsor is akadt, amik nagy nézettséget hoztak a csatornának, köztük a Hunyadi, a Kincsvadászok, a Farm VIP vagy A Nagy Duett. Különösen A Nagy Duettre, pontosabban Hajós Andrásra térnék ki, aki igen erős kijelentéseket tett a műsorban. Kezdve Lölölanddel, illetve Korda György és Balázs Klári felemlegetésével. Hajós kiszólásainak volt visszhangja a cégcsoporton belül is?

A TV2 jelenleg arról ismert, hogy sokszínű és különböző karaktereknek is helye van nálunk. Tartalomért felelős vezetőként viszont nem tudom akceptálni, amikor olyasmi hangzik el, ami a csatorna egyéb műsorait minősíti, nyilvánvalóan ez más vállalatnál sem megengedett.

Különböző sajtóhírek szerint Hajós Andrással és Kasza Tiborral már nem tervez a csatorna. Ennek van valóságalapja?

Jót szoktam mosolyogni a különböző internetes fórumokon látható bejegyzéseken, mivel vannak olyan értesülések, amik még az irodámban sem hangzottak el, így viszonylag kevés eséllyel következnek be. Rengeteg pletykát tudnánk cáfolni, de úgy döntöttünk, a műsorainkról akkor kommunikálunk, amikor annak eljött az ideje. Kasza Tibor esetében például annyira életszerűtlen ez a híresztelés, hogy amikor olvastam, előtte egy órával járt az irodámban, hogy egyeztessünk, az 1% Klub következő évadáról, melynek a forgatása néhány napon belül kezdődik Kölnben. Még anyukám is megkérdezte a hétvégén, hogy igaz-e. Van egy kommunikációs osztályunk, ami mindent időben bejelent. Hiszen mi a tévében történetet mesélünk, tömegeket szeretnénk szórakoztatni és a történetmesélésben nagyon fontos az időzítés.

Arról sem született még döntés, hogy A Nagy Duettel számolnak-e jövőre?

Elégedettek vagyunk az eredményével, de nem jelenteném még ki. Hogyha valaki jól értesültként azt állítja, lesz újabb évad, az csak egy lehetséges logikus döntésnek a megnyilvánulása. Az igazsághoz egyébként hozzátartozik, hogy a CEO váltással a stratégiánk több pontját is újragondoljuk, ez a folyamat jelenleg is zajlik.

Bár még csak alig az év fele telt el, már jó néhány régi formátum újraéledésének lehettünk a szemtanúi. Visszatért az eredetileg 50 milliós játszma néven ismert 100 milliós játszma, ami nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ennek lehet az a tanulsága, hogy nem minden formátumot érdemes feltámasztani?

A 100 milliós játszma egy elég komplex történet. A felélesztése logikus döntés volt, mivel mi működtetjük Szlovéniában a Planet TV csatornát, amelyre először legyártottuk a műsort. Ha pedig már dolgoztunk vele, néhány magyar epizódot is leforgattunk. Egy rövid ideig az első sávban sugároztuk a műsort, aztán a második sávba került – én eredetileg is oda terveztem – ahol már nyerni tudott. Nem árulok zsákbamacskát azzal, hogy többet vártunk tőle, de az alulteljesítésének sok oka lehet.

A 100 milliós játszmával ellentétben viszont a Legyen Ön is milliomos! kifejezetten jól tejesített, pedig a nézők egy része nem feltétlen gondolta, hogy Palik Lászlóra illik majd ez a szerepkör.

Palik László elismert alakja a magyar televíziózásnak, de szerintem senki nem gondolta volna, hogy valaha Legyen Ön is milliomos!-t vezet majd. Laci és a stábja rengeteg munkát fektetett ebbe a műsorba, és pontosan eltalálták az arányokat, ami bejött a nézőknek. Valljuk be, Vágó István után ez nem volt egyszerű feladat. Ahogy a műsor sem véletlen az egyik legsikeresebb formátum a világban. Mi egyfajta tesztként 15 részt forgattunk le belőle, amit viszont nagyon szerettek a nézők. Engem is meglepett, hogy az, hogy két ember ül a sötét stúdióban és beszélget egymással olykor 30 percen keresztül egy kérdésnél, 2024-ben ekkora tömeget képes elérni. Ez jó hír, mivel a gameshow-k és vetélkedők egy egyszerű gyártási mechanizmust igényelnek, költséghatékonyak minden szempontból, így fontos részét képezik az éves műsorstruktúrának. A Legyen Ön is milliomos! esetében nem titok, hogy folytatásként ezúttal hosszabb évadot forgattunk most le, a stáb a napokban fejezte be a munkát és jó hír a nézőknek, hogy még idén képernyőre is kerülnek az új epizódok.

Elemezni kellett a Megasztár helyzetét

Tavaly szintén visszatért a Megasztár, ami korábban egy zászlóshajója volt a TV2-nek. Milyen tanulságot szűrtek le a műsorból?

A Megasztárt hosszas gondolkodás után hoztuk vissza. Ha a Sztárban sztár leszek! 2023-ban nem kapott volna ki a Sztárbox-szal szemben, akkor valószínűleg nem lett volna tavaly Megasztár. Bár a műsor ötlete évről évre felmerült az irodámban, mindenkinek azt mondtam, olyan ez, mint egy középiskolai osztálytalálkozó. Mindenki vágyik rá, hogy megtudja, mi történt a többiekkel, jó a hangulat, de mégsem járnak össze hetente.

A tavalyi évadnál nagyon fontos volt, hogy korábbi legendák, Rúzsa Magdi vagy Caramel, korábbi nyertesként ott legyenek a zsűriben. Így egy komolyabb hangvételű műsor lett, a döntés pedig jó volt, mert közel 26 százalék nézte az első adást. Nyertünk egy olyan műsorral, a Sztárbox-szal szemben, ami egy évvel korábban verhetetlennek tűnt. Ha megnézzük a nézettségi adatokat, a számok csökkentek az induláshoz képest, ami számunkra azt jelentette, hogy elemezni kell a helyzetet. Plusz vele szemben láttunk a piacon egy jóval hangosabb, más jellegű tehetségkutató műsort. Ahogy korábban is említettem, ha piacvezetők akarunk maradni, akkor fontos, hogy hétvégén is nyerjünk.

A műsor idén új évaddal jelentkezik, ráadásul új zsűritagokkal. A „balhésabb” műsor érdekében döntöttek az ítészek lecserélése mellett?

Ha mindent ugyanúgy csinálnánk, akkor az előző évadhoz hasonló számokat érnénk el vagy még rosszabbakat. A kutatási és egyéb tapasztalatok alapján ezért úgy döntöttünk, hogy egy más jellegű műsort kell megvalósítanunk, ami hangosabb, színesebb lesz. Ehhez viszont más karakterekre van szükségünk. Megmaradt a zsűriben Marics Peti, akinél a korosztályában, illetve abban a szegmensben, amit ő megtestesít, nem is tudnánk jobbat találni. Mellé kellett olyan karaktereket keresni, akikkel jól tud működni, és akik egyeznek a mi elképzeléseinkkel is. Így esett a választás Tóth Gabira, Herceg Erikára és Curtisre. Már zajlanak a válogatók, és a visszajelzések alapján eddig az elképzeléseinknek megfelelően alakulnak a dolgok.

A vizualitást tekintve is módosítottunk a stúdióforgatások látványvilágán. Korábban egy világos, délutáni hangulatképet mutattunk, de a magyar televíziós kultúra szerint a tehetségkutatók este kerülnek képernyőre, így ezt a miliőt kell megteremtenünk. De az újdonságok sorának nincs vége, nagy terveink vannak, hiszen

idén ősszel a Megasztár lesz az X-Faktor kihívója.

Nyílt sisakos küzdelemben, egy az egyben fogunk megküzdeni az X-Faktorral szombat esténként.

A csökkenő számadatokból talán az is kiolvasható, hogy teljesen elszokott a néző a klasszikus értelemben vett tehetségkutatóktól, és kvázi „át lettünk nevelve” a reality elemeket tartalmazó műsorokra, amikben kevesebb fókusz helyeződik a tehetségre.

Alapvetően a cél az, hogy találjunk tehetségeket és elnézve a zeneipar szereplőit, ebben a Megasztár jóval többet tud felmutatni, mint a versenytársa, de mivel kereskedelmi televízió vagyunk, a szórakoztatás a legfontosabb. Azt szoktam mondani, hogy a kereskedelmi tévé egy tükör. Azt próbálja mutatni, amilyen te vagy. Eltakargathatod magad itt-ott, a valóság viszont az marad, amit a tükörben látsz. Ha beismered, akkor előrébb vagy, mintha próbálod a valóságot önmagad előtt is titkolni. Mi szombat esténként Magyarország elé egy tükröt akarunk tartani, azaz azt kínáljuk amire igény van. A versenytársunk már évek óta ezt teszi, jóval nagyobb sikerrel, mint amit eddig mi elértünk szombat esténként.

Oda-vissza vándorlás

Visszatérve a zsűritagokra, Curtis szerepeltetése nevezhető valamiféle fricskának, tekintve, hogy a konkurens csatorna tehetségkutatójában Majka ül?

Semmiképpen. Tisztában vagyok a kettejük kapcsolatával, mivel jó viszonyt ápolok velük, de ez nem merült fel szempontként. Karaktereket kerestünk a formátumhoz, és nagyon-nagyon csekély azoknak a száma, akiket ma Magyarországon egy ilyen típusú műsorban ki lehet próbálni úgy, hogy az a nézőkből ingert váltson ki. Rengeteg cikket, posztot, kommentet lehetett olvasni az új Megasztár zsűriről, ami jó jel, mert az embereket már most foglalkoztatja. Ha olyan zsűri lenne, ami nem vált ki semmilyen reakciót, az azt jelentené, hogy senkit nem érdekelnek majd a műsorban sem.

A Megasztár műsorvezetői frontján szintén történtek változások, ugyanis Till Attila helyére érkezett Szépréthy Roland, ami talán még a zsűritagok lecserélésénél is meglepőbb fordulat.

Ahhoz, hogy a Megasztárnak más összhatása legyen, mint tavaly, a műsorvezetők is hozzátartoznak. Azt szerettük volna, hogy ne száz százalékban ugyanazok maradjanak, ezért Ördög Nóra mellé, aki az ország egyik legprofibb műsorvezetője társat kellett találni. Így esett a választásunk Szépréthy Rolandra, aki színes, hangos karakter, ami jobban illeszkedik az új Megasztár imidzsébe. Bízom benne, hogy a műsor szórakoztatóbb lesz, és ami a legfontosabb, többen nézik, mint a tavalyit.

Tilla hogyan fogadta, hogy ezúttal nem ő fogja vezetni a Megasztárt?

Megértette a változtatás okát. Igazság szerint tavaly indokolatlan volt Nóri és Tilla együtt szerepeltetése ebben a műsorban. Nem volt meg az a funkciója, mint most Roland esetében, hogy a két műsorvezető kiegészíti egymást. Amikor a csere ötlete megszületett, természetesen már tudtuk azt is, hogy Tillára egy másik produkció kapcsán számítunk vasárnap esténként.

A tavalyi rövid, de annál sikeresebb évad után ugyanis visszatér a Sztárban Sztár All Stars, aminél nagyobb szükség volt rá.

Amikor felvázoltam Tillának a teljes képet, abszolút jól fogadta, hisz nagyon szereti ezt a műsort is. Nélküle Sztárban Sztárt ma Magyarországon nehéz elképzelni.

Említette Marics Peti kapcsán, hogy a fiatalabb generációt képviseli, Szépréthy Rolandhoz is hasonló reményeket fűznek, azaz hogy általa több fiatalt tudnak majd a képernyők elé szegezni?

Egyfelől igen, másfelől pedig szeretnénk felépíteni új műsorvezetőket. A képernyősöket tekintve úgy gondolom, hogy messze az ország legjobbjai nálunk vannak, de fontosnak tartjuk, hogy ne kelljen állandóan szerepeltetni őket, és ne legyen olyan érzése a nézőnek, hogy mindig őket látják. Hiszek abban, hogy jó párosokat fel lehet építeni. A jelenlegi műsorvezetők közül többen is párosban debütáltak komolyabb szerepben, ami egy bevett nyugat-európai szokás. Személy szerint én nagyon izgalmasnak tartom Nóri és Roland párosát. A cél pedig az, hogy előbb-utóbb ő is sokoldalú műsorvezetője legyen a TV2-nek. Az esély ott van nála, már csak bizonyítania kell.

Szépréthy ugye ezt megelőzően a Sztárbox kommentátoraként tűnt fel, Herceg Erika az X-Faktorban mentorként, Curtis pedig a Voice-ban coach-ként. Terveznek még átcsábítani másokat a konkurens csatornától?

Ezt mindig a pillanatnyi helyzet határozza meg. Mivel évek óta piacvezetők vagyunk, rendelkezünk azokkal a képernyősökkel, akikkel meg tudjuk valósítani a műsorainkat. Ugyan páran csatornát váltottak, de velük is elsők voltunk, és nélkülük is elsők vagyunk. Már adott feladathoz választjuk a karaktereket. Ha olyan helyzet adódik, hogy valaki itt tud bizonyítani, mert azt érzi, odaát nincs lehetősége, akkor ha megkeres minket, végig gondoljuk, tudunk-e számára feladatot biztosítani. Szerencsére az utóbbi időben inkább minket keresnek, mint fordítva.

Köllő Babett viszont éppenséggel a TV2-től igazolt át az RTL-hez. Az ő távozása hogyan érintette a csatornát?

Nehéz erről beszélni, mert a távozó műsorvezetőkkel, köztük Babettel is személyesen is jó viszonyt ápolok. Sajnáltam, hogy elmentek, és abban az időben a körülmények nem engedték, hogy teljesítsük azokat a vágyakat, álmokat, amiket el szerettek volna érni. Nyilvánvalóan egy második csatorna megígérhet mindent, de nem lenne elegáns, ha azt értékelném, hogy ez a váltás kinek mennyire érte meg.

Wolf András is elköszönt a Séfek séfétől, az ő esetében mi állt a távozás mögött?

Ez természetes velejárója a folyamatoknak, mivel egy nagyon elfoglalt üzletemberről beszélünk. Nehéz volt már évek óta összeegyeztetni a hónapokon át tartó előkészülteket és a forgatások ütemezését. Valójában már az csoda volt, hogy eddig össze tudtuk úgy hozni, hogy beleférjen neki. Abszolút barátian váltunk el, és olyan jó a viszony, hogy ezt nem is nevezném távozásnak. A Séfek séfe új évadának első adásában is látni fogják a nézők, és nem lehet tudni, hogy milyen produkcióban tűnik még fel a későbbiekben. Az új sztárséf, Tischler Petra személye pedig friss energiát hozott a műsorba. A kollégáimtól úgy tudom, az új hármasnak köszönhetően a műsor új évada kifejezetten erősre sikeredett, úgyhogy a versenytársnak ősszel ebben a pár hétben biztosan nem lesz könnyű dolga.

Visszatérnek a népszerű formátumok?

A Dancing with the Stars-zal mi a terve a csatornának? A napokban olyan híresztelések kaptak szárnyra, miszerint idén ősszel nem lesz új évad.

Ahogy említettem a CEO váltással a korábbi stratégiánk több elemét is újragondoljuk, de a korábbi bejelentések nem zárják ki a továbbiakat, hiszen tavaly is volt Dancing with the Stars, Sztárban Sztár All Stars és Megasztár is. Most alakítjuk a struktúrát, személy szerint én nagyon kedvelem a Dancing with the Stars-t és sokat küzdöttem azért, hogy megvalósíthassuk. A show az évek során presztízsműsora lett a TV2-nek, és annyit elárulhatok, hogy már több tartalmi megbeszélésen is túlvagyunk, ennél többet azonban most nem mondanék.

Szintén várat még magára a Lakásvadászok című műsor, aminek egy verziója nemrég elstartolt az RTL-en. Kronológiailag hogyan kell ezt elképzelnünk, ki csapott le előbb a formátumra?

A Lakásvadászok, eredeti címe Flat Hunters, egy M6 nevű francia jogtulajdonos formátuma, ami nagy sikerrel futott több országban is. Mi már tavaly tavasszal eldöntöttük, hogy szeretnénk a magyar nézőknek is elhozni, majd ősszel megállapodtunk a jogtulajdonossal, de a szerződés aláírására csak januárban került sor. Információink szerint az RTL decemberig nem is érdeklődött a műsor iránt, majd januárban ők is próbálták volna megvásárolni a jogokat, de értelemszerűen erre már nem volt lehetőségük, hiszen az M6-ot kötötte a mi megállapodásunk. Valószínűleg emiatt döntöttek úgy, hogy az ő verziójuk gyártását felgyorsítják és a miénk előtt képernyőre tűznek az eredetihez kísértetiesen hasonlító változatot. Mi más indokolná, hogy június eleje óta, vagyis egy kereskedelmi szempontból kevésbé fontos időszakban két új gyártott műsort is vetítenek esténként?

Bár a premierrel kronológiailag megelőztek minket, ha megnézzük a végeredményt, az első néhány nap nézettségét, és hogy tartalmilag milyen lett a műsor, valószínűleg nem érte meg nekik. Akik viszont egy jó Lakásvadászokat akarnak látni, azok számára van egy jó hírem, ugyanis hamarosan a TV2 képernyőjén debütál az eredeti formátum, Lékai-Kiss Ramóna vezetésével.

Tartalmilag mennyiben tudnak majd mást nyújtani, mint a konkurencia?

Bízom benne, hogy azokat a hibákat, amiket odaát a nagy rohanásban elkövettek, mi nem fogjuk. Az eredeti formátumot fogjuk megvalósítani, a versenytárs pedig csak egy ehhez hasonlót próbált megalkotni. Sajnáltam, hogy ez így alakult, mivel ezek a helyzetek nem tesznek jót egy formátumnak. Mindenesetre gőzerővel készülünk már a műsorra, és bízom benne, hogy jól fog szerepelni.

Az előbb felsoroltakon felül milyen egyéb terveik vannak még az év hátralévő részére?

Rengeteg műsorunk már el is készült, köztük az Ázsia Expressz, ami Malajzia és Indonézia gyönyörű tájain forgott. Szintén érkezik Thaiföldről a Kísértés új évada, aminél nagyon sok technológiai újítást eszközöltünk, és már most elárulhatom, hogy az új évad még fordulatosabb lesz, mint a tavalyi. A napokban kezdődik az 1% Klub következő évadának a forgatása, és készül a Házasság első látásra folytatása is. A Séfek séfének jelenleg zajlik az utómunkája, illetve a napokban érkezett haza a stáb a Legyen Ön is milliomos! forgatásáról. Összeállt az új szereplők listája, így elsőként itt árulhatom el, hogy hamarosan forog a Farm VIP hatodik évada, és már azt is be tudom jelenteni, hogy

újra keresi a szerelmet a TV2 képernyőjén A Nagy Ő.

Én már találkoztam a szerencsés férfivel, és bizton állíthatom, izgalmas évad veszi majd kezdetét. Hamarosan bejelentjük a kilétét és várjuk a hölgyek jelentkezését. Bőven be vagyunk tárazva munícióval az év hátralévő időszakára.

Jó hírrel tudok szolgálni a sportrajongóknak is, hivatalosan is megerősíthetem, hogy újabb hosszútávú megállapodást kötöttünk a La Liga magyarországi közvetítési jogairól, így további négy éven keresztül a Spíler 2-n követhetik a drukkerek a spanyol bajnokikat, közte a Barcelona és a Real Madrid mérkőzéseit hétről hétre. Mivel a La Liga globálisan is az egyik legértékesebb közvetítési jog, megtartásával stratégiai céljaink hosszú távon is érvényesülni tudnak. A közvetítő csapatunk az elmúlt idényhez képest is készül újdonságokkal, a részletekért érdemes követni a közösségi felületeinket ahol minden újításról beszámolunk majd az új szezon közeledtével.

Az idei év tehát inkább a korábbi produkciók folytatásáról fog szólni, hisz jópár bejáratott műsoruk van, amikről szó is esett. Felmerül viszont a kérdés, hogy újabb formátumokra egyáltalán szükség van-e, illetve lenne-e rájuk kapacitás?

Ez olyan, mint a főzés, meg kell találni a megfelelő arányokat. Meg kell találni a múlt és a jelen közötti egyensúlyt. Addig tud jól működni egy formátum, amíg megvan az a gerinc, ami a régi, megszokott arcokkal jelentkező, sikeres műsorokból tevődik össze, és amit érdekes újdonságokkal egészítünk ki. Így adunk biztonságot a nézőknek és a hirdetőknek egyaránt, az újítások által pedig naprakészek, frissek lehetünk.

Tény, hogy kevesebb új formátummal szoktunk előrukkolni, mint a versenytárs, de ez pusztán amiatt van, mert a jelenlegi struktúránk – szerencsére – nagyon sok sikeres, jól teljesítő formátummal büszkélkedhet. Így az a legnagyobb dilemma a számunkra, hogy ugyan van előttünk jó pár új formátum, de ha azokkal foglalkozunk, nem készítünk Ázsia Expresszt vagy Séfek séfét. Örülnénk, ha több új műsort tudnánk képernyőre tűzni, mert ez mindig izgalmas a tévézés szempontjából, de ugyanakkor nem kevés kockázattal is jár, amit mérlegelnünk kell. Az elmúlt két és fél év eredményei pedig azt mutatják, hogy a nézők értékelik a „főztünket”, sikere van az „étlapunknak” és minden minőségi alapanyaggal rendelkezünk, hogy továbbra is mi legyünk az ország legjobb „étterme”.

(Borítókép: Fischer Gábor. Fotó: Szollár Zsófi / Index)