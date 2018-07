A Fortepan a legnagyobb magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Fák, tetők, kémények fölé fémvázak emelik

a csönd állatfényvirágait,

az éj pillanat-lényeit,

elektromosság-szörnyeit.

[...]



És piros, sárga, zöld

fényvonalakkal

óriás söröskorsót

rajzol az esőbe az este.

Megszületik az elmúlásba esve.



Aranykorsóban aranysör pezseg,

aranykorsó okád villany-fürtöket.

Csurog a nyálkás kövezetre

a foszforhab, villanyfoszfor.





– többek között így ír az Oktogon neonreklámjairól Juhász Ferenc nagyszerű versében (Babonák napja, csütörtök: amikor a legnehezebb). Az 1956-os forradalom utáni elkeseredett, majd a helyzetbe egyre jobban beletörődő hangulatot hátborzongató érzékletességgel ábrázoló, hipnotikus vers vibráló színekkel festi le a neonszocializmus világát, azt a korszakot, amiben minden korábbinál több neonreklám árasztotta fényét a főváros utcáin. A neonok persze nem a kommunista, szocialista tervgazdaság találmányai, a budapesti éjszakákat bevilágító fényreklámok az I. és II. világháború között élték első virágkorukat, de tény, hogy a puha diktatúrának köszönhetjük a legszebb, legszínesebb korszakát Budapestnek.



Az Oktogon, mint a főváros egyik legfontosabb tere mindig is hű lenyomata volt az adott kor politikai-gazdasági viszonyainak. A tér nevében is gyakran változott: a XIX. században még Nyolcszög tér, a XX. század elején Oktogon, 1936-45 között Mussolini tér, 1945-50 között ismét Oktogon, 1950-90-ig November 7. tér, majd 1990 óta ismét Oktogon. Ezzel párhuzamosan nemcsak a neve, de a tér arca is folyamatosan változott, a neonreklámok állandó cserélődését mutatják be a Fortepan alábbi képei.

1890-1900 körüli kép az Oktogonról. A cégtáblák, reklámfeliratok még csak festett táblák, a neonreklámok az 1910-es években kezdtek világszerte elterjedni. (Fotó: Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU.BFL.XV.19.d.1.07.179 / FORTEPAN)

1929. Az Oktogon a Hősök tere felé nézve. Jobbra "Albus szappan" és "Orion izzólámpa" – két magyar termék neonreklámja. A taxik és autómobilok közt egy Mávag NAG 204 magyar gyártmányú autóbusz feszít a kép jobb szélén. (Fotó: Pesti Brúnó / FORTEPAN)

Az előző képhez képest egy év a különbség, a változás bámulatos. A szappanreklám lekerült, lett helyette vagy nyolc másik: Modiano, Váncza keksz, Steiner keksz, Winter szén, fa, kox, Vatea rádió, Bemberg selyemharisnya, valamint színházi és revüműsorok reklámjai. (Fotó: Pesti Brúnó / FORTEPAN)

1937 körül készülhetett ez a körfotó, legalábbis bal oldalt a Párizsi Világkiállítás neonreklámja erre utal. A teret a Tungsram hatalmas, tetők fölé magasodó neonja uralja, a Zwack unicum és a Modiano cigaretta reklámja fölött. A margitszigeti Parisien Grill Revue Dancing mulató neonja szenzációs műsort ígér. Balra lent a Savoy Kávéház neonja látható még. (Fotó: Pesti Brúnó / FORTEPAN)

1946. május elsejei felvonulás. A kalapácsos munkások feje fölött a szlogen: "Kérjen eredeti Cinzano vermouthot". A szovjethatalom már a kanyarban, a hanyatló nyugat termékét reklámozó neonnak nem sok van hátra. Az épület sarkán egy Törley pezsgőt hirdető neon látható még. (Fotó: Berkó Pál / FORTEPAN)

1946-47 körüli lehet a kép. A Tungsram izzólámpás neonja lekerült, helyére még nem raktak semmi. A Zwack tartja magát, ahogy a Philips rádió is. Urai (Unterberger) Oszkár fényreklám cége, az Atom Neon szintén megélt még pár évet a II. világháború után. (Fotó: FORTEPAN)

Kicsit ereszkedjünk le a járókelők közé ennek az 1946-ban készült kép segítségével. A fotós az Abbázia kávéház felől a Savoy kávéház felé nézve örökítette meg az elegáns, virágcsokros párt. Jobbra fölül egy a Nektár Sör egészségességét hirdető neon látható. (Fotó: Berkó Pál / FORTEPAN)

1948: a Kőbányai Sörgyár minőségi Polgári Söre magasodik a tér fölé. Alul, utcaszinten a Claridge kávéház és étterem neonja látható az árnyékoló fölött. A Claridge 1945-től 1950-ig üzemelt, falai közt kabaréesteket, felolvasásokat is tartottak. (Fotó: Mihalik István / FORTEPAN)

1949: a Philips Rádió – amit hazánkban is gyártottak licensz alapján – neonja még tartja magát, de a sötét Rákosi-kor közeledtét jelzik a politikusi arcképek a ház homlokzatán. Bal szélen az új neonnal jelentkező Tungsram villanykörtéjének sarka lóg be. (Fotó: Kovács Márton Ernő / FORTEPAN)

1952: a Cinzano vermutnak befellegzett, helyére a magyar-szovjet közös légitársaság, a Maszovlet neonreklámja került. Megvan még a Törley, a Nektár és a Savoy is. A kép igazi kuriózuma persze a motoros kerekesszék az előtérben. (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

Kommunizmus ide, tervgazdálkodás oda, a Magyar–Szovjet Polgári Légiforgalmi Rt. Li-2-es repülőgépet ábrázoló neonreklámja irtó jól nézett ki (1952). (Fotó: Magyar Rendőr / FORTEPAN)

1954: "Szebb fény, jobb fény, több fény" – mondja a Tungsram izzólámpa új reklámja. Előtte egy társadalmi céllal készült, márkafüggetlen neon – a szocialista neonreklámok jellegzetes típusa –, ami arra szólítja fel a dolgozókat, hogy saját érdekükben kössenek biztosítást. Középen ugyancsak állami neonok: felül a Melléktermék- és Hulladékhasznosító Vállalat, a MÉH hirdetése: "Gyűjtsd a vasat és a fémet! Add át a MÉH-nek!", alatta pénzügyi jótanács: "Tartsd a pénzed takarékpénztárban! Előnyös! Kényelmes! Biztonságos!" (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

Az Oktogon az ötvenhatos forradalom idején. Az OTP neonja (a fotó bal fölső sarkában) ezt üzeni: "Országos Takarékpénztár – az ország minden részében a lakosság rendelkezésére áll". A lakosság egy jelentős része pár hét múlva elhagyja az országot. (Fotó: Nagy Gyula / FORTEPAN)

1958: a November 7. téren áthaladó Warszawa M-20 típusú személygépkocsi fényét a Kőbányai (már nem Polgári) Sör reklámja emeli. Az Ibusz utazási iroda portálja is saját neont kapott, és mint látható, a Claridge kávéház helyén Filatélia bolt nyílt, a bélyeggyűjtők legnagyobb örömére. (Fotó: Eperjesi Gyula / FORTEPAN)

Éjszakai kép 1959-ből: az OTP neonja mellett neoncsöves utcalámpák világítják be a nyolcszögletű teret. (Fotó: Mészáros Zoltán / FORTEPAN)

1960: új neonok a téren. A Tungsram helyét a Fővárosi Nagycirkusz animált hirdetése foglalta el: este ha felkapcsolták, rajta két zsonglőr dobált egymásnak buzogányokat. A Divatcsarnok rendőrfigurás neonja a Népköztársaság úti áruházba terelte a konfekció-ruházatra vágyó dolgozókat. (Fotó: Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11 / FORTEPAN)

1960: az Abbázia étterem fölött már látható a Totó-Lottó legendás neonja a "Telitalálat!", ami egészen a kétezres évek közepéig volt az Oktogon dísze. A neonszocializmus egyik utolsó darabja szemétdombon végezte 2006-ban. (Fotó: Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11 / FORTEPAN)

"Tánc mindennap" – a Savoy étterem bejárat fölötti neonja, 1960-ban. (Fotó: Budapest Főváros Levéltára. Levéltári jelzet: HU_BFL_XV_19_c_11 / FORTEPAN)

1968: Biztosítás – Biztonság! - frissült a biztosítós neonreklám, és a Tungsram visszavette a helyet a cirkusztól. De ne menjünk el szó nélkül a kép bal szélén föltűnő csehszlovák Velorex mellett sem! (Fotó: Erdei Katalin / FORTEPAN)