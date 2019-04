Vörös zászló leng a New York-palotán

Jevgenyi Haldej, a valóságosnál nemzetközileg kevésbé ismert, de nem feltétlenül kevésbé tehetséges „szovjet Capa” 1945-ös budapesti fotóiból múlt héten már mutattunk egy, a drámaitól a tragikuson át a kegyetlenig tartó Fortepan-válogatást , most a még egyértelműbben propagandajellegű képeivel folytatjuk. Ezek is Magyarországon készültek a háború utolsó heteiben, céljuk pedig jelentős részben a szovjet hadsereg dicsőségének és felszabadító voltának képi bizonyítása volt. Haldej, Magyarország, nulla év. Pető Andrea, a CEU történészének írása.

Hogy ki és mit láttat a háborúból, hatalmi kérdés, mert a múlt megfelelő értelmezése a jövő feletti uralmat is jelenti. Saját történetének megírását nem bízta a véletlenre a Vörös Hadsereg sem, mely a bolsevizmus rövid történetéből megtanulta, hogy a képeknek ereje és közvetlen politikai hatása van.

A Vörös Hadsereget haditudósítók hada kísérte, akik az akkoriban könnyű kézikamerákkal tömegesen készítették a képeket, melyekből aztán Moszkvában központilag kiválogatták, mit és hol közölnek. Nem mindenki volt olyan tehetséges, mint Jevgenyij Haldej, aki dokumentarista és propagandafotókat készített.

Mivel már túlélte a csisztkákat, azaz a sztálini tisztogatásokat, tudta, hogy kell és mit kell néznie illetve dokumentálnia. A beállított képei nem kerülték el a moszkvai képszerkesztők figyelmét, a megfelelő retusálás után azokat – természetesen név nélkül, mint TASSZ, a szovjet hírügynökség fotóit – nagy példányszámú kiadványokban leközölték.

Így gondol mindenki a történelemkönyve alapján a Reichstag tetejére kitűzött zászló képére, amikor a második világháború végéről van szó – hogy azt a szovjetek nyerték meg Berlinben. Vagy látja a budapesti gettóban a sárga csillagot viselő házaspár portréját minden holokausztot bemutató múzeumban a látogató. Ennek a fényképnek a történetét Haldej élete során sokféleképpen mesélte attól függően, hogy élete különböző korszakaiban mikor kellett elrejtenie ukrán zsidó identitását a szovjet, a családja elvesztése miatti bosszúvágyát pedig az antifasizmus elleni harc mögé.

Haldejnek kiváló szeme volt a témákhoz, de azt is tudta, mit nem szabad fényképeznie. A magyarországi fényképei egyrészt dokumentálják a győzedelmes, jól öltözött és barátságos Vörös Hadsereget, másrészt a mások, értsd a nácik és magyar szövetségeseik okozta háborús szenvedést és pusztítást.

A második világháború alatt már sokaknak volt saját fényképezőgépe, amit magukkal is vittek a frontra. A német és magyar katonák is megörökítették a gyilkosságokat és kivégzéseket, melyeket ők követtek el. Ezeket a “hadizsákmányfotókat” az előrenyomuló Vörös Hadsereg próbálta összegyűjteni a hadifoglyoktól, de gyakran a halottaktól is, jó néhány közülük a moszkvai Orosz Állami Film- és Fényképgyűjteményben is megtalálható.

Itt a falakon ma Haldej kinagyított háborús képei lógnak, a kutatóterem asztalán pedig Haldej fényképeiből készült vaskos album várja a látogatót. Nemcsak arra figyelmeztetnek, hogy az a mód, ahogy ő a második világháborút látta, ma is a meghatározó, hanem arra is, hogy a tehetség idővel a nevét is elnyeri.

A munkácsi városháza előtt, az akkori Horthy Miklós (ma: Duhnovics) téren. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Cirillbetűs és magyar útjelző táblák, a helyszín Balassagyarmat. Budapest még nyolcvan kilométer. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Összeterelt hadifoglyok, talán Kárpátalján. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Az előzővel megegyező helyszín. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Magyar honvédemlékmű és szovjet katona találkozása a Haminckettesek terén, Józsefvárosban. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

(Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

A Balatonalmádi villasor előtt, a főúton vonul lerongyolódott magyar katonák, valószínűleg úton a hadifogságba. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Kispest, Kossuth tér. Az orosz tábla jelentése: "Kapd el a fasiszta vadat a saját odújában és akaszd fel Berlin fölé! Győzni fogunk." (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Szovjet löveg a VIII. kerületi Kálvária téren. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Valószínűleg a csepeli Weiss Manfréd Művekben szaglásznak a katonai ebek. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Ismeretlen helyszín. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Ugyancsak ismeretlen. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Ferencváros, a Kinizsi és a Ráday utca sarka. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Pozőrködés a szétlőtt József körúton. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Még áll a Dunába robbantott régi Erzsébet-híd hídfője, a Belvárosi templom tetején kisebb lyuk, balra a romos Klotild-palota kövei. A város épületeinek háromnegyede megsérült vagy lakhatatlanná vált a háborúban. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Sarló-kalapácsos zászló került a Parlament elé. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Davajgitár és harmonika, valamint egy alkalmi orosz szextett a Harminckettesek terén. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)

Szovjet vörös zászló lobog a pesti New York palota tetején. A kép erősen emlékeztet Haldej leghíresebb fotójára, a Berlin bevételét a Reichstag tetején szovjet zászlót kitűző győzedelmes vörös katonával hitelesítő propagandaképre. Az a kép Haldej sok más felvételéhez hasonlóan erősen manipulált: a valós események után egy nappal a fénykép kedvéért játszatta újra a történteket, a fotós maga varrta hozzá a zászlót, a montírozások után pedig kiretusált a katona karjáról egy második karórát, hogy mégse legyen ott a zabrálások egyértelmű jele. A válogatásunkban látható képek elsősorban szintén a propagandáról szóltak. Többségüket feltehetően valóban Haldej készítette, de biztosra ezt nem lehet venni mindegyik esetben. (Fotó: Vörös Hadsereg / FORTEPAN)