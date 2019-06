A Fortepan a legnagyobb, szabadon használható, magyar nyelvű online fotóarchívum. Az Indexen a Fortepan szerkesztőivel együttműködve mutatjuk be a legizgalmasabb gyűjteményeket a huszadik századi magyar, amatőr fotósok hagyatékaiból.

Öt évvel ezelőtt János írt egy emailt, hogy a készülő könyvéhez fotókat keres Budapestről. Szokatlan helyszínek érdekelték: a Karthauzi utca a Svábhegyen, a Kőér utca Kőbányán, vagy a Diós árok. A legfurcsább a csepeli Háros-sziget volt. Alig tudtam neki segíteni, ezekről a helyszínekről nem voltak fotók a Fortepanon. De ő már eldöntötte, hogy az új könyv minden fejezete elé betesz egy fotót. A terv tetszett, csak nem voltak jó ötleteim.

Végül megjelent a kötet, Átkelés Budapesten lett a címe. Most hétfőn, a halála után pár órával levettem a polcról. Meglepve láttam, hogy a belső címlap szerint nem is versek vannak benne, hanem novellák. A hátsó borítója szerintem sokkal jobb, mint az első. Úgy emlékszem, kicsit próbáltam is győzködni őt, hogy ez a fotó legyen elöl. Egy öltönyös-szemüveges férfi egy repülőgépmodellt reptet valahol Budán. Most persze arra gondolok, hogy lehet-e ez a fotó több, mint ami? Szólhat-e ez a kép János haláláról és az elengedésről?

Az illusztrációk nem igazán sikerültek, sokkal ügyetlenebbek, mint a versek. Kezemben a könyvvel az jutott eszembe, hogy nekifutok a válogatásnak újra most, öt évvel később. Végignéztem a versekhez (novellákhoz) tartozó helyszíneket a Fortepanon, és a könyv fotóiból egy kép kivételével mindent lecseréltem. A Budafokhoz választott szőlős csendélet még mindig tetszik.

Ez kerekedett ki belőle. Hogy jobb-e mint az eredeti, nyomtatásban megjelent sorozat? Jobb. De még mindig nem olyan jó, mint a szöveg. Ez a rövidke részletekből is látszik majd.

Tamási Miklós



Térey János: Átkelés Budapesten (részletek)

Kádár utca Fölhangzott a csilingelés. Előbukkant a kanyarból

A fifikásan kivilágított villamos.

Motorkocsi, pótkocsi, pótkocsi.

"Piros lámpa. Mesés minden helyzetfény,

Hiszen hó van!" Tudta az ív külső sínjét

Direkt magasabbra emelték, mint a párját,

A szerelvény úgy dőlt be a kanyarba,

Mint a Föld az ellipszis pálya fordulóján. (Fotó: Barbjerik Ferenc / FORTEPAN)

Karthauzi út Ott laknak, ahová más kirándulni jár,

Növényi környezetben: őskori

Kovakőbánya, kénes források fölött,

Vaddisznódagonyás őserdő helyén,

Lekopasztott szőlőhegyen. Meredek,

"Húszfokos" a lejtő, jelzi a tábla.

Favázas, hazafias stílusú villák között indulnak fölfelé

Cukrászdázni a rangos régiségbe,

Fényűző, krémes, hegyi létükben. (Fotó: Hámori Gyula / FORTEPAN)

Háros Bárány, az özvegy énektanár, bukdácsolva

Horgászbotjával, háromrétegű szerelésében,

Kikötött egy rozsdás vascölöp mellett.

Előre örült a szigetnek, a zöldnek.

A tompa magánynak a legjobban.

Jól fölpakolt hátizsákja

Elázott, meg a sátra is, majd megszárad.

Régóta foglalkoztatta ez az őserdővel benőtt földnyelv,

Amely összeér ugyan a szárazfölddel,

De szögesdrót, tankcsapda, muzeális lakat

Óvja az összes egykori átjárót,

Szekérutat és ösvényt. (Fotó: Schmidt Albin / FORTEPAN)

Golgota utca Regősnek a forgatás első reggelén

Eszébe jut egy este a kilencvenes évekből.

Ugyanitt, a szép nevű Golgota utcában,

Amikor ő még nem volt híres pornórendező,

Ám a Fekete Lyuk annál híresebb hely volt,

Tele jól szaturált fiatalokkal.

Mint egy kígyóverem legutolsó bugyra,

Olyan volt ez a külvárosi pince. (Fotó: Urbán Tamás / FORTEPAN)

Gázgyár Átnézve a fürdőszobai szíven

Várkastélyszerű, szürke épületet látott,

Három bádogfedelű, tömzsi, kerek tornyot,

Meg egy hangsúlyos, hegyes óratornyot is

Bensőséges kis lanternával a csúcson.

Az egyik letörött, erős a széljárás a folyó mellett.

Hepehupás meddőhányó az udvar,

A salak buckáit, a sittet benőtte a fű. (Fotó: CHUCKYEAGER TUMBLR / FORTEPAN)

Horváth Mihály tér "Ma lesz a filmklub!" Ahová sosem ért rá elmenni.

Az utca szelíd görbéje, kétfelől nagy,

Mussolini-stílusú bérházakkal.

Ide tartott péntek este Binder.

"Egyetlenegyszer, ám legyen!",

Nem törölte automatikusan a körlevelet.

"De kitartóak! Örök érvény, úgy látszik.

Élek a meghívással, elvégre egy szimpatikus,

Ferdinánd bohóc-frizurás fickó

A házigazda, középen kopaszodik.

Finom arcú tagok,

Első osztályú értelmiség jár ide,

S hogyha szakadtak is, egytől egyig nagy koponyák." (Fotó: UVATERV / FORTEPAN)

Szent János kórház Apagyi kilesett a folyosóra. Derűs ez a kórház.

Ő szereti a légkört, a harmincas évek

Nagyvonalú formakezelését, a levegős tereket,

Az utcaszéles folyosókat. Ahogy

Áttűz a nyári nap az üvegtéglákon.

A színskálát együtt dolgozták ki a kollégákkal,

S ő óvta meg eredeti képében

A pepita padlócsempés lépcsőházat,

Ő, a tekintélyes ideggyógyász, személyesen

Csavarta ki a csákányt egy munkás kezéből, mielőtt még... (Fotó: HORVÁTH MIKLÓS DR / FORTEPAN)

Kápolna tér Ez a városi táj egy darab megmaradt,

Túlérett szocializmus. Sűrű, mint a méz.

A kopott, dülöngélő és bizonytalan kerítésű parkokkal,

Leharcolt, valaha színesnek álmodott panelekkel,

Amelyekben nyáron csak megsülni lehet.

"Már az a szó milyen, hogy majális!",

Így Auróra. Franci melankólikusan helyeselt:

"Milyen leülni a Csajkovszkij-parkban!

A kiserdőben oszló hús vagy egyéb meglepetések.

A fű alatt talán egy hajdani

Óvóhely szellőzője vagy lőállás betonsapkája lehet?...

A zeneszerző szobrának orra letörve." (Fotó: Miklós Lajos / FORTEPAN)

Budafok Minden borvidék közepén ott zöldellik egy öreghegy,

Amely présházak puha labirintusa

Árnyas szerpentinekkel,

Villáműző Szent Donát-kápolnával.

Igy van még a karcos bort adó tájakon is.

De errefelé nem őriz minket Donát:

A filoxéra kivéreztette a tájat,

S beépültek a kilyuggatott, meredek mészkőlejtők

A szegénység csúf változatosságával. (Fotó: Mészáros Zoltán / FORTEPAN)

Törökvész Emlékszik, amikor gimnazista volt, hogyan fürdette a fény

A menza parkettáját szeptemberben

És milyen hosszú volt a sor a földszinti, óriás hodályban.

"Taft Gabi?" "Hogy megváltozott!"

"De hát az egy sovány, izzadságszagú gyerek volt.

Az anyja karosszérialakatos, ami sokat nyomott a latban

A fölvételijénél. Utcáról nyíló szükséglakásban éltek."

"Nem használt dezodort...De amúgy is macerás fiú volt,

Két összefüggő mondatot se tudott kinyögni.

Mozgása alig koordinált:

Annyira remegett, hogy nem is feleltették soha." (Fotó: Bauer Sándor / FORTEPAN)

Rákospalota Háromnegyed óra, míg kiér a világ végére.

Rákospalota szabályos alföldi mezőváros

Budapest határain belül. A földszintes főutcán

Tanácstalan sínek futnak szerteszét,

Elvesznek a gazban, természetes aprólékban.

"Hány éve nem jártam ott, te jó ég!"

Vizsgálta a szívét: nem vert hevesebben az átlagnál.

Belegondolt a jó puha ágyában a Terézvárosban,

Hány átszállás volna kimenni. (Fotó: MAGYAR RENDŐR / FORTEPAN)

Wekerle-telep Aztán a kriptahideg novemberi hajnalban

Eldördült egy lövés.

Hirtelen torkolattűz a homályban!

Először a székelykapunál lőttek rá,

Talán a domb mögül. Aztán a templom előtt,

Padlásablakból? egy fakorlát mögül? Futni kezdett.

Harmadszor a zöld cserépkályhás,

Mestergerendás vendéglő előtt - mennyit ültek ott!

Összesen öt lövés. (Fotó: Gali / FORTEPAN)

Benczúr utca Zsiborással forgott a világ, s ha behunyta a szemét,

Vörös függönyként hullámzott

Szemhéja belső oldalán a vér.

A vihar elültével, lassan jött rá:

Ahogy az a hatalmas, öreg nyárfa

A szemközti ház előtt kecses ívben hajlik a szélben,

Gallyainak képe rávetül a mögötte lévő erkélyajtóra,

A gallyak árnyéka meg a laminált padlón inog odabent,

És a viharban hajladozó két ág

Szeretkező párra hasonlít - igazán

A megszólalásig. De csak ha erős szél hintáztatja az ágat. (Fotó: Makovecz Benjamin / FORTEPAN)

Borítókép: MHSZ/FORTEPAN