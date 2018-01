Szívrohamban halt meg az Eximbank-vezér

A boncolás alapján szívrohamban halt meg Urbán Zoltán, az Eximbank vezérigazgatója december végén Ausztriában, Flachau im Pongau egyik sípályáján – írja az Átlátszó.hu.

Bár Urbán a sípályán esett össze és vesztette életét, a hatóságok szerint nem síbaleset történt. Barbara Fischer, a salzburgi ügyészség szóvivője a lapnak elmondta, hogy még nem zárták le a vizsgálatot, így csak pár hét múlva várható eredmény. Fischer ugyanakkor azt is elmondta: rutineljárásról van szó, amit minden rendkívüli halálesetnél elvégeznek.

Fotó: Bruzák Noémi / MTI Urbán Zoltán a Magyar vállalatok családi vállalatok avagy hogyan legyünk sikeresek? című konferencián Budapesten 2017. szeptember 28-án

A lapnak név nélkül nyilatkozó bankárok szerint Urbán még az ellenzéki időkben sem titkolta, hogy szimpatizál a Fidesszel. Szerintük Urbán az utóbbi másfél évben ránézésre évtizedeket öregedett, láthatóan nyomasztotta a stressz.

A cikk alapján Urbánnak voltak haragosai, de nem a kinevezők, sokkal inkább a hoppon maradt kuncsaftok között. Az utóbbi időben azonban a felsőbb szinteken is haragudhattak rá amiatt, hogy Magyarország elbukta az Eurostattal szembeni elszámolási vitát, így az állami Eximbank kötelezettségeit is bele kell majd számítani az államháztartási hiányba és az államadósságba is.

Bár ez a vita alapvetően magasabb szinteken dőlt el, a cikk szerint a magyar lobbit segítő jelentések, számítások az érintetteknél, többek között az Eximbankban is készültek, így könnyebb volt felelősként Urbánt elővenni, mint mondjuk a nemzetgazdasági minisztert vagy az MNB-elnököt.