Oktatásra kértek EU-s pénzt, Fidesz-iroda lett belőle

Fehérgyarmat főterére került a helyi Fidesz-iroda, írja a Népszava. Ezzel csak az a gond, hogy egy olyan épületbe költöztek, amit egy közalapítvány uniós pénzből húzott fel, elvileg oktatási célokra, a környék természeti szépségeinek bemutatására. A közalapítvány kuratóriumának tagja a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, és mostani fideszes jelöltjének, Tilki Attilának a felesége, Tilkiné Tarpai Anikó.

A nevezett Szivárvány közalapítvány még 2010-ben pályázott uniós pénzért egy alapítvánnyal közösen, egy 160 milliós projektre „Hidro-Forest: ECO-Na-Túr-Fehérgyarmat kistérségek természeti értékeinek bemutatása és a hozzá kapcsolódó infrastruktúra létrehozása" címen.

Ebből leginkább egy 362 négyzetméter hasznos alapterületű épületet akartak felhúzni. Ez lett volna az "információs központ és látogatóház", azoknak, akiket Fehérgyarmat belvárosában érdekelni kezdenek környék természeti értékei. Ezt 2012-ben második felében meg is építették. Emellett még kiraktak a Szamos folyó tunyogmatolcsi töltésén egy tanösvényt, amiből meg lehet tudni egybek mellett, hogy milyen élővilág van folyóban.

A helyi Fidesz-iroda most beköltözött ebbe az információs házba, de a lap szerint nem is ez keltette fel az OLAF figyelmét, hanem, hogy még a tanösvényt se sikerült normálisan megcsinálni. Az elérhető bemutatóképek alapján a tanösvény leginkább két padból és két táblából áll, a lap által megkérdezett fehérgyarmatiak soha nem is hallottak a közelükben lévő tanösvényről. Ha csak a Szivárvány közalapítvány akart magának egy nagy, központi épületet, akkor viszont kár volt bohóckodni a környezeti projekttel, ez a visszaélésgyanú érdekelheti az OLAF-ot.

Fotó: hidroforest.eu Ez lett a tanösvény a 160 milliós projektből.

A lapot viszont még az is érdekelte, hogy hogy költözhetett be a Fidesz is ide, meg is keresték Molnár Mihályt, a Szivárvány kuratóriumi elnökét. Ő először nem akart beszélni azzal kifogással, hogy "sajnos vagy hál' istennek van munkája", hívják munkaidő után. Munkaidő után se vette fel, gyors visszahívást ígért, végül teljesen elérhetetlenné vált.