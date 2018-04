Lemondott a budapesti kereskedelmi kamara elnöke

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) rendkívüli elnökségi ülésén Krisán László elnök bejelentette lemondását, a kamara vezetését a májusi küldöttgyűlésen adja át – közölte a BKIK kedden az MTI-vel. Krisán László a jövőben szakmai tapasztalatát a magyar gazdaság szempontjából stratégiai jelentőségű magyar kis- és középvállalkozások fejlesztése érdekében kamatoztatja.

A BKIK elnöke azt mondta, hogy a kamara vezetését tavaly márciusban „viharos időszakban” vette át, az elnöki teendőket azzal kezdte, hogy az alapokat rendbe rakja, és ez nagyrészt sikerült.

Krisán László a kamara vezetését 2017. március 31-én vezetői és morális válság után vette át, az elmúlt több mint egy évben válságkezelő menedzserként vezette a budapesti kamarát, új szemléletet honosított meg a köztestület életében, konfliktusokat is vállalva megoldott számos korábban nem megfelelően kezelt problémát – írja a BKIK közleménye. Ez a morális válság nagyjából azt jelenti, hogy a BKIK-t vezető Szatmáry Kristóf, aki vasárnap újra bejutott a parlamentbe (és akiről kiderült, hogy bár ő a kereskedelempolitikáért felelős államtitkár, a zöldségesében nem adnak számlát) amolyan családi bizniszként vitte a kamarát.

A BKIK vezetői 80 milliós külföldi utakat fizettek maguknak, a kihelyezett üléseket drága szállodákban tartották, a BKIK beszállítói között pedig több olyan cég is volt, amelynek a kamara valamelyik vezetője volt a tulajdonosa. A kamarából végül Szatmáryt és családtagjait 2016-ban kitúrta a Nagy Elek vezette csoport, a BKIK elnöki székébe pedig Kiss Zoltán ült, hogy aztán 2017 márciusában az új vezetés is lemondjon. Ezután jött a kamara élére Krisán, akivel akkor interjút is készítettünk a kamara helyzetéről.

Krisán lemondásával kapcsolatban Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke is megszólalt. Parragh, aki régóta kritikus a BKIK működésével kapcsolatban, azt mondta: a budapesti kamara teljes megújulását még nem sikerült elérni, ezért szerinte jogszabály-módosítással beavatkozásra van szükség a kamarai rendszerbe.