Felvirágoztatta a ragasztóeladást a műtakony

Az elsős lányom pár hónapja azzal jött haza, hogy műtaknyot szeretne készíteni otthon. A kilencvenes években még műtakonynak vagy takonylabdának hívtuk, mostanában az elegánsabb slime, esetleg a kevésbé elegáns putty néven fut, de a lényege nem változott.

Tudják, ez az a nyúlós, ragacsos, tapadós, táguló, rugalmas, nedves, puha, mancsingolós izé, amit meglepően jó érzés fogdosni.

Tele vannak vele a játékboltok, ezt nyomatják a tévéreklámok, erre a kislányom közli, hogy otthon is el lehet készíteni.

Oké, fogom az internetet, olvasom a recepteket, kell bele borotvahab, testápoló, étkezési keményítő, kicsi víz, egy gyógyszertárban kapható borax glicerin nevű recept nélkül kapható gyógyszer, valamint ragasztó. Össze kell gyúrni a megfelelő arányokban kimért hozzávalókat és heló.

Innentől pedig annyira egyszerű a dolog, hogy egy kisgyerek is elkészítheti:

A beszerzési körutam elején meglepetést okoz, hogy a budapesti gyógyszertárban azt mondja az eladó, hogy annyira sokan viszik a boraxot a műtakony miatt (pedig amúgy ez a gyógyszer a nyálkahártya gombás fertőzése, valamint a cukorbetegek külső nemi szervei körül kialakuló bőr-soorjának kezelésére alkalmas ecsetelő), hogy a vezetőségük úgy döntött, egy vásároló egyszerre csak egyet vehet.

Később kiderül, hogy több másik patikában viszont simán vehetek egyszerre több borax-oldatot is (700 forint körüli áron). Aztán ahogy nézem a tinédzser youtuberek videóit, a női magazinok tesztjeit, és ahogy szélesedik műtakony-ügyi tudásom, úgy derül ki, hogy majdnem az összes recept egy konkrét ragasztót ajánl: a Nebuló nevűt.

Pedig

valójában bármilyen vízbázisú, oldószermentes ragasztó (sőt, az is lehet, hogy bármilyen ragasztó) alkalmas a slime-hoz,

mégis a Nebulóért őrülnek meg a szülők és gyerekeik. Legalábbis egy csomó fővárosi írószerboltban mondták az eladók, hogy tizesével-huszasával viszik az emberek, egy helyen még azt is mondták, hétfőn rendeltek egy raklappal Nebulót, szerdára meg el is fogyott. Gyorsan fel is hívtam azt a céget, amelyik ezt a ragasztót gyártja.

Lőrincz Bence, a Nebulót gyártó Nebu-Chem Kft. ügyvezetője azt mondta, már 2017 szeptemberében érezhető volt eladásaikon a változás. „Tavaly ősszel kezdődött a slime-őrület, októberben a korábbi évek adataihoz képest nagyon megugrott a kenőfejes ragasztónk értékesítése. A trend azóta is kitart, a csúcsa idén februárban volt. Tavalyi év utolsó, illetve idei év első negyedévében a szokásos ragasztó mennyiség többszörösét értékesítettük, ragasztónk 1983-as indulása óta ennyi ragasztót, év ennek az időszakában soha nem adtunk el” - fogalmazott.

Az iskolai ragasztó kereskedelem szezonális termék lenne egyébként, értelemszerűen az iskolakezdéshez kötődik. „Májusban indul az iskolaszezon, augusztusban csúcsosodik, és azt vettük észre, hogy ugyanúgy gyártani kell a ragasztót, azóta is kitart” - tette hozzá az ügyvezető.

A cég egy ideje már palackos nagykiszerelésben is árusítja a ragasztót, ezen külön fel is tüntették, hogy slime-ozáshoz ajánlják.

A gyógyszer is fogy

Egyébként nemcsak a ragasztó, a recepthez szükséges borax oldat felvásárlása is növekszik itthon az otthoni slime-ozás miatt az utóbbi időben. Ennek a gyógyszernek, amit a mindent elsöprő slime-divat előtt főként kisbabáknak való szájpenész elleni szerként alkalmazták, kiváló nedvesség-kivonó hatása van, és általa lesz jól mancsolható a műtakony.

Dr. Zacher Gábor szerint egyébként a borax glicerin használata a szájpenészre egyáltalán nem korszerű, és csúnya mellékhatásokat okozhat. Ezt jó tudni, ha az ember otthoni slime-ot készít, érdemes dr. Novák Hunor gyerekorvos részletes cikkét elolvasni szájpenész és borax témakörben, és alaposan elmagyarázni a gyereknek, hogy semmiképp se vegye a műtaknyot a szájába.

Mert hogy a boraxot is veszik, mint a cukrot, dr. Küttel Sándor, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke és a Phoenix Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zrt. igazgatóság elnöke legalábbis az Indexnek azt mondta, az utóbbi fél évben több mint kétszeresére nőtt ennek a gyógyszernek az eladása. "Nagyon helyesnek tartom, hogy ha a gyógyszertárak úgy döntenek, egyszerre csak egyet adnak ki, mert ez egy gyógyszer, és

nem tartom jónak, hogy a gyerekek ezeket fogdossák, esetlegesen szájba is veszik"

- mondta az Indexnek.