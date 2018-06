A letelepedési kötvények is felbukkantak az új offshore-szivárogtatásban

Az elmúlt évek egyik fő nemzetközi gazdasági témája az volt, hogy a világ dúsgazdag sportolói, üzletemberei, politikusai és bűnözői, no meg a legnagyobb vállalatai hogyan rejtik el a vagyonukat offshore cégek hálózatában. Nagyrészt azért is volt ez az ügy a figyelem középpontjában, mert újságírók egy nemzetközi csoportja több olyan cégtől is megszerezte kiszivárgott dokumentumok millióit, amelyek ezeknek az offshore céghálóknak a megszervezésére szakosodtak. Most egy újabb szivárogtatással az is kiderült, mi történt az egyik ilyen cégnél a botrány kitörése után.

Az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi Konzorciuma (ICIJ) 2016-ban állt elő a Panama-iratok néven elhíresült anyaggal, amely a panamai Mossack Fonseca nevű ügyvédi irodától kiszivárgott több millió email és dokumentum alapján tárta fel azt, hogy kik is rejtegetik a pénzüket offshore számlákon. Így derült ki például, hogy hogyan "optimalizált" adót Jackie Chan, Lionel Messi, David Cameron akkori brit miniszterelnök és édesapja, és még Vlagyimir Putyin orosz elnök köréhez is elértek szálak. Azóta a Mossack Fonsecát bezárták, alapítói ellen pedig eljárás indult.

Az ICIJ viszont arról is kapott nemrég 1,2 millió dokumentumot, hogy mi történt a cégnél a szivárogtatás és a bezárás között.

Röviden: kitört a káosz.

Az emailek és hasonlók tanúsága szerint a Mossack Fonseca dolgozóinak maguknak is rá kellett jönniük, hogy nekik sincs fogalmuk arról, hogy kik voltak az ügyfeleik, kiknek hoztak létre offshore cégeket a világ adóparadicsomaiban. Az ICIJ cikke szerint több tízezer cégről nem tudták beazonosítani, hogy ki is a valódi tulajdonosa, a Brit Virgin-szigeteken felállított 28500 cég 70 százalékát, a Panamában bejegyzett több mint tízezer cég 75 százalékát nem tudták egy végső tulajdonoshoz kötni. Emiatt pedig kitört a pánik, ugyanis legalább a Mossack Fonsecának tudnia kellett volna, hogy kiket segítettek az adóparadicsomokba, hogy ne lehessen őket azzal vádolni, hogy mondjuk terroristáknak vagy drogbáróknak segítenek pénzt mosni.

Újabb magyar szál

Az új dokumentumokból az is kiderült, hogy

legalább egy, a magyar letelepedési kötvényüzletben érdekelt üzletember is szeretett volna offshore céget nyitni a Mossack Fonsecán keresztül.

Az ICIJ magyar tagja, a Direkt 36 cikke szerint egy bizonyos Milan Cimbolinec, egy 5 Star Europe nevű cég vezetője fölkereste a panamai cég genfi munkatársait, akiknek nagyjából körbeírta, hogy letelepedési kötvények értékesítésével foglalkozik. A Budapesti Corvinus Egyetemen végzett, később rövid ideig a külügyben is dolgozó Cimbolinec a 5 Star mellett a Discus Holdings nevű cégben is vezető tisztséget töltött be, amely arra kapott engedélyt a magyar parlamenttől, hogy Thaiföldön, Azerbajdzsánban és Kazahsztánban értékesítsen letelepedési kötvényeket,de 2015-ben kiesett a programból.

Cimbolinec a kiszivárgott dokumentumok szerint ennek ellenére kínai ügyfelekről beszélt a Mossack Fonseca képviselőinek, és arról, hogy az egyik kínaiaknak áruló cégben a kínai állam is benne van, bár Cimbolinec üzlettársa, a Direkt 36-nak nyilatkozó Kiss László szerint félreérthetően fogalmazhatott vagy az ügyvédi iroda dolgozói értették őt félre.

Akárhogy is, az üzletből végül nem lett semmi, mert közben kitört a botrány a cég körül és nem fogadott újabb ügyfeleket, helyette a válságot igyekezett menedzselni és, ahogy már írtuk, próbálta kitalálni, hogy ki a fenével is üzletelt eddig.