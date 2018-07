24.hu: NER-tulajdonba került a Dürer Kert ingatlana

Egy hosszadalmas felszámolási folyamatba csomagolva Garancsi István érdekeltségébe került az Ajtósi Dürer soron található egykori ELTE-ingatlan, amin a Dürer Kert nevű szórakozóhely is van, írja a 24. A 36,8 ezer négyzetméteres, Városliget melletti terület egy tőkealapé és Garancsi István ingatlanbefektető cégéé lett a cikk szerint.

A területen a szórakozóhelyen kívül zenei próbatermek, kisebb vendéglátóhelyek és irodapark is van. Technikailag a következő történt: az ingatlant birtokló Ajtósi University Kft.-ben májusban lett résztulajdonos a Dürer Befektetési Kft., amelyet alig pár hónappal korábban alapított egy magánszemély, hogy aztán hamarosan beszálljanak mellé a NER meghatározó milliárdosai.

A székesfehérvári futballklubot is birtokló Garancsi István a Garhartt Invest Zrt.-vel lépett be a cégbe, Garancsi mellett pedig a Közép-európai I. Magántőkealap is megjelent a cégben. Erről a tőkealapról a HVG nemrégiben annyit derített ki, hogy létrehozásához Mészáros Lőrinc egyik intézője, Csík Zoltán is jelentősen hozzájárult, ám jelenleg az Equilor brókercég két vezetője, Szécsényi Bálint és Gereben András a tulajdonosa. Az elmúlt években a sajtóban megjelent fényképek alapján Szécsényi azonos baráti körökben fordul meg Orbán Viktor vejével, Tiborcz Istvánnal is.

Az a pletyka időről időre felröppen, hogy vége lehet a Dürer Kertnek, valószínűleg a mostani állapottól sem lettek nyugodtabbak azok, akik ettől tartanak. Főleg, ha hozzávesszük, mennyire kedveli a NER a hatókörükön kívül eső, fiataloknak szóló szórakozóhelyeket.