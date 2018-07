Fidesz-közeli nevektől hemzseg a turisztikai ügynökség szakértői gárdája

A 24.hu megszerezte a Magyar Turisztikai Ügynökségnek pénzért tanácsokat adó szakértők listáját, akik között sokan kötődnek a NER fontos szereplőihez.

2018-ban összesen tizenegy külső tanácsadóval kötött szerződést az MTÜ, közülük kilencen az úgynevezett Turisztikai Szakmai Tanácsadó Testületben dolgoznak, a nevük mögé zárójelben odaírtuk bruttó havi javadalmazásukat is, amelyen felül költségtérítésre jogosultak:

Csák János (300 ezer forint), Folly Réka (300 ezer forint), Herczeg Ágnes (300 ezer forint), Káel Csaba (360 ezer forint), Kieselbach Tamás (300 ezer forint), Molnár-Bánffy Kata (300 ezer forint), Pál István (300 ezer forint), Vitézy Dávid (300 ezer forint), Zoboki Gábor (300 ezer forint).

Rajtuk kívül Gyutai Csaba Kálmán a Budai Vár Turisztikai Stratégiájának elkészítését segítő tanácsadó testületnek dolgozik havi 300 ezer forintért, Walton Tamás pedig 550 ezer forintért végez „személyi, külső-belső kommunikációs, marketingkommunikációs tanácsadást”. A fenti 9 név esetében nem lehetett kideríteni, pontosan milyen munkáért jár a juttatás, mert az érintettek titoktartási szerződésre hivatkozva nem árulták el a lapnak, egyedül Káel Csaba közölt annyit, hogy a kulturális területtel foglalkozik.

A névsorból ismerősek lehetnek néhányan. Csák János régebben volt a Matáv pénzügyi igazgatója, elnökölte a MOL-t és a Westelt is. 2004 és 2009 között az ő tulajdonában volt a Heti Válasz, 2016 óta ő a Design Terminal tulajdonosa.

Folly Réka a Folly Arborétum és Borászati Kft. tulajdonosa, férje az a Werner Péter, aki egykor a Németh Szilárd által vezetett csepeli önkormányzat városgazda cégének vezetője volt, és a szintén fideszes vezetésű XVIII. kerület városgazda cégének is dolgozott az igazgatósági elnöke. Herczeg Ágnes a Pagony táj- és kertépítész iroda vezető tervezője, az ő nevéhez fűződik a felcsúti stadion kertjének tervezése.

Káel Csaba, a Művészetek Palotájának jelenlegi igazgatója régóta Fideszes berkekben mozog, a Happy End Kft. és az Ezüsthajó Kft. alapítójaként már az első Orbán-kormány idején ott volt a tűz közelében. Forgatott filmet Orbán Viktor amerikai útjáról, a Szent Korona Parlamentbe szállítási ceremóniájának rendezését is rábízták, illetve ő rendezhette a tavalyi vizes vb nyitóünnepségét is, ami után bő fél évvel kulturális és turisztikai nagykövetnek nevezték ki.

Molnár-Bánffy Kata Orbán Viktor volt szövegírója, majd dolgozott több minisztériumnak is, később a magyar téli olimpiai csapat sajtóattaséja, a Magyar Olimpiai Bizottság kommunikációs és marketingvezetője posztokat is betölthette. Az Átlátszó korábbi cikke szerint Orbán Viktor feleségével, Lévai Anikóval is jóban van. Szintén jó viszont ápol Lévaival Zoboki Gábor építész, akiről azt írják egy részletes portrécikkben, hogy „az őt ismerők körében nem kétséges fideszes elkötelezettsége, de korrekt kapcsolatra törekszik mindkét politikai oldallal”. Együtt katonáskodott Orbán Viktorral, de csak később barátkoztak össze.

Gyutai Csaba Kálmán volt a Fidesz Zala megyei elnöke, Zalaegerszeg polgármestere, de igazán az I. kerület tette hírhedtté: a Budavári Kft. és a Várgondnokság Kft. vezetőjének 2017-ben kellett távoznia, miután annyi gyanús ügy derült ki róla és a cégekről, hogy tarthatatlanná vált a helyzete. Ennek ellenére felkérték később az állami kastélyprogram irányítására úgy, hogy a rendőrség nyomoz a Várgondnokág ügyében.

A szakmai tanácsadó testületből mindössze három név van, akik nem tűnnek elkötelezett fideszesnek. Walton Tamás neve mostanáig nem igazán forgott közszájon; ő marketinges és kommunikációs szakember, foglalkozott ingatlanfejlesztői tanácsadással, a Greenroom kreatív ügynökségnél pedig igazgatóként dolgozik olyan világcégekkel, mint például a Tesco és a Vodafone. Kieselbach Tamás, a Kieselbach Galéria és Aukciósház tulajdonosa, évtizedek óta a magyar műkincspiac meghatározó szereplője, őt sem lehet a kormányoldalhoz kötni. A lista talán legismertebb szereplője Vitézy Dávid, aki 2010 és 2014 között a BKK vezérigazgatója volt (ilyen minőségében sok konfliktust vállalt Tarlós Istvánnal,) majd 2015-ben miniszteri biztos, jelenleg pedig a Közlekedési Múzeum igazgatójaként tevékenykedik.