420 millió forintot oszt szét a dolgozók között a szentesi baromfifeldolgozó leköszönő tulajdonosa

Elkelt a szentesi Hungerit Zrt., a leggazdagabb magyar, az OTP-vezér Csányi Sándor vette meg a baromfi-feldolgozót - írta a hvg. Búcsúzóul gáláns jutalmakat, összesen 420 millió forintot oszt szét a volt vezérigazgató. Az üzemben eltöltött évek arányában kaphatnak majd pénzt a munkások, aki például legalább két évtizede dolgozik a cégnél, annak két és fél havi pluszpénz jár, de az is majdnem félhavi fizetést kap jutalomként, aki csak pár hónapja dolgozik a Hungerit Zrt.-nél.

Még tavasszal derült ki, hogy új tulajdonosa lesz a Hungerit Zrt.-nek, azóta már a versenyhivatal is engedélyezte a vásárlást, így Csányi Sándor érdekkörébe fog tartozni az üzem. Az adásvételről a cégvezető Magyar József azt mondta a Délmagyar.hu újságírójának, hogy még az év elején kereste meg őt a Bonafarm Zrt. főtulajdonosa. A 74 éves Magyar József végül azért döntött a cég eladása mellett, mert Csányiék cége fejlesztéseket tervezett a szektorban, a vezérigazgató úgy látta, hogy a családi cég már nem birkózna meg a milliárdos terhekkel, amit számukra jelentene a beruházás.

Magyar József 1970-től dolgozott a szentesi baromfi-feldolgozónál, amelynek 1990-től tulajdonosa is lett. A gyárban csaknem ezerötszázan dolgoznak. Egyébként a Bonafarm Zrt. már 2010-ben bejelentette, hogy új gyárat építene Szegeden, de az agrárcég fejlesztése húzódik, amit a mohácsi vágóhíd beindításával indokoltak.

A Bonafarm Zrt. a hvg megkeresésére azt válaszolta, hogy a szentesi és a szegedi térségben is terveznek fejlesztéseket. A Bonafarm Csoport fejlesztési tervei között továbbra is szerepel a Pick Szeged Zrt.-nél a húskészítmény-gyártás modernizációja. Hungerit Zrt. arról számolt be, hogy a tulajdonosváltás a fejlesztési stratégia megváltoztatását és összehangolását igényli, Szentesen és Szegeden is fejlesztések várhatóak.