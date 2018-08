Ár-összehasonlító app segít az albérletet keresőknek

Az Árminimum elnevezésű applikáció azt ígéri a felhasználónak, hogy ha bármilyen albérletes vagy ingatlanos oldalon rákattint egy hirdetésre, akkor automatikusan kilistázza neki az ugyanarról a bérleményről szóló valamennyi neten fellelhető hirdetést. Sőt, ár szerint sorba is rendezi őket, így a kereső egyből a legolcsóbb ajánlattevőt hívhatja fel.

„Az arminimum.hu nem egy keresőoldal, hanem egy olyan alkalmazás, amelyet a böngészőbe (Chrome, Firefox) telepítve bármely ingatlan hirdetési oldalon működésbe lép” – mondja Faragó Péter, az alkalmazást fejlesztő Realmonitor Kft. igazgatója. Ha az ember ezek valamelyikén rákattint egy hirdetésre, a rendszer azonnal megtalálja a weben az adott ingatlan összes többi hirdetési linkjét, és ahonnan csak lehet - azaz jogszabály nem tiltja - összegyűjti, rendezi és egy csokorban listázza az azt mutató képeket és leírásokat. Ezen felül kikeresi és megmutatja a többi ingatlanos oldalról is a keresett ingatlanhoz nagyon hasonló többi hirdetést is.

A fejlesztés arra a létező problémára ad választ, hogy egyre nehezebb albérletet találni Budapesten és az egyetemi városokban. A lakást keresők (akik sokszor egyetemisták) általában csak akkor indulhatnak eséllyel egy lakásért, ha azonnal (ráadásul gyakran látatlanban) igent mondanak a hirdetésben szereplő árra.

Csakhogy egy lakás több hirdetési oldalon és más-más árakon is fent lehet, a hirdetők (akik sokszor persze ingatlanosok) kihasználják a különböző felületek adta hirdetési lehetőségeket, plusz pénzért kiemelik a hirdetést, az így előkerül, a bérleményt kereső azt látja meg először, fél, hogy elviszik előle a lakást és alku nélkül gyorsan lecsap rá. Nem tudja, nincs ideje megnézni, hogy ugyanaz a lakás akár ugyanazon az oldalon olcsóbban, esetleg magától a tulajdonostól is kivehető.

Az Árminimum adatai szerint a bérlemények 23 százalékát több ügynökség (beleértve a tulajdonost is) hirdeti, és a legmagasabb és a legalacsonyabb meghirdetett bérleti díj között átlagosan 37 ezer forint/hó a különbség.

A Magyarországon egy adott napon piacon lévő 45-50 ezer albérleti hirdetés valójában csak kb. 15-17 ezer bérleményt takar.

Hogy a probléma létezik, arra mutatunk néhány példát. Egy 40 négyzetméteres ötödik kerületi lakás havi bérleti díja lehet 291 ezer és 221 ezer forint is, attól függően, melyik oldalon nézzük. Ugyanaz a kecskeméti 1+1 szoba lehet 200 ezer és 250 ezer forint is havonta; egy szegedi 50 négyzetméteresnél pedig 110 ezer és 140 ezer forintos árat is találhatunk.

Az Árminimum appja a felhasználóknak ingyenes, az a második hullámos fejlesztésük, az ingatlaneladásokra kifejlesztett összehasonlítás már egy éve elérhető. Chrome és Firefox bővítményként tölthető le az Árminimum.hu oldalon keresztül. Az applikáció a kilenc legfontosabb ingatlanhirdetési oldal ajánlatait gyűjti össze.

A Realmonitor Kft. üzemelteti - többek között - a kismamák otthoni munkavégzését lehetővé tevő otthonrol.hu és a szakemberkereső joszaki.hu oldalakat is, az Indexnek elmondták, egyelőre ezek bevételéből finanszírozzák a arminimum.hu-t. Jutalékriasztásos szolgáltatásukat pedig havi díjért kínálják az ingatlanosoknak, de ebből a bevételük elenyésző.