Trump fizet a farmereknek a kereskedelmi háborúja miatt

Elkezdte kifizetni az amerikai kormány azt az összesen 4,7 milliárd dollár, vagyis úgy 1300 milliárd forint értékű kártérítést azoknak a mezőgazdasági termelőknek, akiket veszteség ért a Donald Trump elnök kezdeményezte globális kereskedelmi háború miatt - írja a CNN.

Mint ismert, Trump elnök szeretné átírni kicsit a globális kereskedelem szabályait, ehhez pedig úgy látott hozzá, hogy védővámokat vezetett be az EU-ból és Kínából származó termékekre. Cserébe ezek a kereskedelmi partnerek is elkezdtek nagy vámokat kivetni az amerikai árukra, többek között sok mezőgazdasági termékre is.

A kormány már korábban bejelentette, hogy kártérítést fog fizetni többek között a sertés- és marhatenyésztőknek valamint a kukorica-, szójabab-, gabona- és gyapottermelőknek. Emellett a kormányzat 1,2 milliárd dollár értékben fel is vásárol disznóhúst, tejtermékeket, pisztáciát és hasonló árukat, amelyek a vámok miatt a termelők nyakán maradnának és közétkeztetési programok keretében fogják felhasználni azokat.

Sonny Perdue amerikai mezőgazdasági miniszter szerint a termelőknek juttatott segély időt ad az elnöknek és kormányának, hogy jobb kereskedelmi feltételeket alkudjanak ki az EU-val és Kínával szemben, az amerikai árikra kivetett vámokat pedig igazságtalannak nevezte.

Sok farmer viszont még így is aggódik, hogy veszteség éri majd a megemelkedett vámok miatt. Az amerikai tejtermelők szövetségének számítása szerint például a tagjaiknak félretett segély a veszteségeik 10 százalékát sem fedezné, a kukorica és gabonatermelők pedig emellett attól tartanak, hogy még ha egyszer ki is vezetnék a velük szembeni vámokat, addigra elvesztenék az exportpiacaikat, ezen pedig nem segít az állami kártérítés.

Közben Kínában is komoly gondokat okoz a kereskedelmi háború: miután Kína 25 százalékos vámot vetett ki az amerikai szójababra, úgy néz ki, hogy szójabab-hiány lesz Kínában, a kínai állattenyésztők pedig nem tudják mivel etetni a csirkéiket és disznóikat. Kína a világ legnagyobb szójabab-felvásárlója, a legnagyobb kereskedelmi partnere pedig pont az Egyesült Államok, tavaly 12 milliárd dollár értékben vásároltak kínaiak szójababot az USA-ból. A kínai felvásárlók most igyekeznek máshonnan, főleg Brazíliából és Argentínából venni szóját, de nem fogják tudni teljesen pótolni a kieső amerikai árut.